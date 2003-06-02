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Бесплатный GPRS
02/06/2003
А что такого с качеством у Скайлинка? Покрытие слабое?
А что такого с качеством у Скайлинка? Покрытие слабое?
24/09/2003
господа, такое впечатление, что никто из Вас не пользовался GPRS ом
например в москве я Вам докладываю , у МТС-а скорость входящая ночью не выше 10-20 Кбит.с, а исходящая до 10 макс., у Мегафона будет повыше чуть где то 30 Кбит.с входящая , но если у них дальше будет такая же бесплатность , то упадет еще ниже МТСа ЖЕЛЕЗНО
ну так вот все это ночью, а днем 10Кбит и менее - это просто СЧАСТЬЕ
так что гребаный GPRS даже хуже среднего московского диалапа
продукт пока просто неконкурентен с инет. провайдерами в принципе
и никакая халява не поможет
господа, такое впечатление, что никто из Вас не пользовался GPRS ом
например в москве я Вам докладываю , у МТС-а скорость входящая ночью не выше 10-20 Кбит.с, а исходящая до 10 макс., у Мегафона будет повыше чуть где то 30 Кбит.с входящая , но если у них дальше будет такая же бесплатность , то упадет еще ниже МТСа ЖЕЛЕЗНО
ну так вот все это ночью, а днем 10Кбит и менее - это просто СЧАСТЬЕ
так что гребаный GPRS даже хуже среднего московского диалапа
продукт пока просто неконкурентен с инет. провайдерами в принципе
и никакая халява не поможет
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