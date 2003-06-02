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Бесплатный GPRS



Ссылка на сообщение Nik
02/06/2003

А что такого с качеством у Скайлинка? Покрытие слабое?



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03/06/2003

Смеяться будете - говорят, что связь пропадает (как в ГСМ) :) сам не знаю, но говорили люди, которым их компания скайлинк купила для работы :)



Ссылка на сообщение Avatar
03/06/2003

Я усё узнал про Теле2 в Питере. Это Фора новую ГСМ сетку строит.... только нафиг она нужна :?)



Ссылка на сообщение Nik
03/06/2003

А вдрюг будет круче, чем всё остальное и за 5 центов в минуту, без всей этой галиматьи с НДС, без НДС... Мечты :)



Ссылка на сообщение Avatar
03/06/2003

В нормальном забугорье анлим двадцатку в месяц стоит. Это у нас сволочи какие то. Наживаются бессовестно :(



Ссылка на сообщение Nik
03/06/2003

У них и телефоны бесплатно выдают, и тарифы ниже, и вообще мы самые богатые 8)



Ссылка на сообщение DDMZ
24/09/2003

А как насчет холявы в Новосибирске?)



Ссылка на сообщение Васька
24/09/2003

господа, такое впечатление, что никто из Вас не пользовался GPRS ом

например в москве я Вам докладываю , у МТС-а скорость входящая ночью не выше 10-20 Кбит.с, а исходящая до 10 макс., у Мегафона будет повыше чуть где то 30 Кбит.с входящая , но если у них дальше будет такая же бесплатность , то упадет еще ниже МТСа ЖЕЛЕЗНО



ну так вот все это ночью, а днем 10Кбит и менее - это просто СЧАСТЬЕ

так что гребаный GPRS даже хуже среднего московского диалапа



продукт пока просто неконкурентен с инет. провайдерами в принципе

и никакая халява не поможет


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