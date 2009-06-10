/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Сайт и приложение
Главная Форум Открытие бизнеса Сайт и приложение
Предыдущая 1 2 3
Ответить

Бесплатные скрипты Интернет-магазина.



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
10/06/2009

ponch:

Не очень поняла, что значит "взять в адренду". Взять в аренду что? Бесплатный движок установленный на левом домене?
Брать в аренду можно тематический сайт накаченный, с постоянной целевой аудиторией.


Вообще разные компании предлагают различные варианты аренды. Наша компания открывает магазины на базе собственного ПО и всегда в домене заказчика. Т.е. наш клиент получает готовый инструмент, с помощью которого он может заполнять каталог товаров, информационные разделы, обрабатывать заказы, формировать документы и т.п. Клиент имеет все права на свой домен, содержимое своей базы и дизайн, но все права на ПО принадлежат нам.

Услуга продвижения также предоставляется, но наши клиенты могут продвигать взятые у нас в аренду сайты сами или с помощью сторонних специалистов. У нас также есть опыт переноса на наше ПО раскрученных магазинов без потери результатов раскрутки.

Что же касается Wordpress, то мы пользуемся им для создания нашего блога, но магазины открываем только на на нашем ПО, в котором не используется PHP (в том числе по соображениям производительности и безопасности).

Хотя мы ориентировались вначале на торговые компании, у которых нет своих ИТ-специалистов, сейчас у нас появились клиенты, которые раньше занимались созданием сайтов, но для экономии времени и с учетом невысокой стоимости предпочли аренду.



Ссылка на сообщение Mandarin
19/06/2009

mye-shop.com
год почти юзаем, все нравится. Единственное - пару раз в месяц у них сервер подвисает на 1-2 дня (((


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены