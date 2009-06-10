ponch:



Не очень поняла, что значит "взять в адренду". Взять в аренду что? Бесплатный движок установленный на левом домене?

Брать в аренду можно тематический сайт накаченный, с постоянной целевой аудиторией.

Вообще разные компании предлагают различные варианты аренды. Наша компания открывает магазины на базе собственного ПО и всегда в домене заказчика. Т.е. наш клиент получает готовый инструмент, с помощью которого он может заполнять каталог товаров, информационные разделы, обрабатывать заказы, формировать документы и т.п. Клиент имеет все права на свой домен, содержимое своей базы и дизайн, но все права на ПО принадлежат нам.Услуга продвижения также предоставляется, но наши клиенты могут продвигать взятые у нас в аренду сайты сами или с помощью сторонних специалистов. У нас также есть опыт переноса на наше ПО раскрученных магазинов без потери результатов раскрутки.Что же касается Wordpress, то мы пользуемся им для создания нашего блога, но магазины открываем только на на нашем ПО, в котором не используется PHP (в том числе по соображениям производительности и безопасности).Хотя мы ориентировались вначале на торговые компании, у которых нет своих ИТ-специалистов, сейчас у нас появились клиенты, которые раньше занимались созданием сайтов, но для экономии времени и с учетом невысокой стоимости предпочли аренду.