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Бегун, но с другой стороны
25/12/2003
Митрич, и правда, без готового проекта говорить о перспективах рекламы проблематично - это аксиома. Хотя хороший план и ТЗ еще никому не мешали:) Рекламные площадки в Бегуне и любых прочих системах интернет-рекламы оцениваются "по факту", т.к. рекламодатель заинтересован в результате сейчас, а не через полгода.
Митрич, и правда, без готового проекта говорить о перспективах рекламы проблематично - это аксиома. Хотя хороший план и ТЗ еще никому не мешали:) Рекламные площадки в Бегуне и любых прочих системах интернет-рекламы оцениваются "по факту", т.к. рекламодатель заинтересован в результате сейчас, а не через полгода.
26/12/2003
Всплыло "что"?
1) Бегуна не интересуют площадки менее чем с 10.000 хостами (нет резона индексировать контент). "Ахнуть" - это значить сделать бегуну конкретные предъявы - кто и где на что кликает. Пусть он сам разбирается. Финам не такой дурак, что б так дешево подставляться. Эти ребята деньги считать умеют.
2) Его так же не интересуют площадки, трафие которых формируется таким способом:
" у меня 3 сайта с суммарным дневным трафиком около 6-7 тыщ, часть которого очень легко конвертировать в постоянный трафик нового сайта так что я, в отличие от тебя, разбираюсь в вопросе."
Потому что аудитория там соответствующая.
3) Максимум, что митричь поимеет с бегуна - поставить его "поисковую форму" и от души на него бесплатно поработать. имеет полное право.
4) Ему с таким трафиком надо в какую БС, что "показы выкупает". Вот там он некоторое время оттянется.
Всплыло "что"?
1) Бегуна не интересуют площадки менее чем с 10.000 хостами (нет резона индексировать контент). "Ахнуть" - это значить сделать бегуну конкретные предъявы - кто и где на что кликает. Пусть он сам разбирается. Финам не такой дурак, что б так дешево подставляться. Эти ребята деньги считать умеют.
2) Его так же не интересуют площадки, трафие которых формируется таким способом:
" у меня 3 сайта с суммарным дневным трафиком около 6-7 тыщ, часть которого очень легко конвертировать в постоянный трафик нового сайта так что я, в отличие от тебя, разбираюсь в вопросе."
Потому что аудитория там соответствующая.
3) Максимум, что митричь поимеет с бегуна - поставить его "поисковую форму" и от души на него бесплатно поработать. имеет полное право.
4) Ему с таким трафиком надо в какую БС, что "показы выкупает". Вот там он некоторое время оттянется.
26/12/2003
Вот с п.п. 3 и 4 согласен.
С остальными нет - досужие домыслы и взгляд со стороны, похоже даже без опыта общения с бегунами(с конкретными представителями) на эту тему. Разве что 10.000 близко, правда по-моему там 30.000 хитов, а не не 10 тыс. хостов, ну да ладно.
Кстати, про п.3 - м.б. и не совсем бесплатно, зависит от тематики и аудитории. Но суммы будут близкие к бесплатным. Зато будут капать сами по себе. И можно собрать десяток таких ручейков и уже не выделять бюджет на рекламу продаж(на имиджевую надо собрать тысячи "ручейков").
Вот с п.п. 3 и 4 согласен.
С остальными нет - досужие домыслы и взгляд со стороны, похоже даже без опыта общения с бегунами(с конкретными представителями) на эту тему. Разве что 10.000 близко, правда по-моему там 30.000 хитов, а не не 10 тыс. хостов, ну да ладно.
Кстати, про п.3 - м.б. и не совсем бесплатно, зависит от тематики и аудитории. Но суммы будут близкие к бесплатным. Зато будут капать сами по себе. И можно собрать десяток таких ручейков и уже не выделять бюджет на рекламу продаж(на имиджевую надо собрать тысячи "ручейков").
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