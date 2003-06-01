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А какие документы нужно отдавать на руки покупателю ИМ?
01/06/2003
Ну а почему нет? Договор подряда он и есть поговор подряда. Что ты "подряжаешься" оговорок, по моему в законе нет. Подряжаешься "доставить из-за границы и доставить на дом". Просто оформляется он как бы задним числом. Например, вчерашним.
Юр. лицам ничего не нужно. Они ККМ озабочиваются если у них что покупают "потоком", т.е. записано - розничная торговля.
Ну а почему нет? Договор подряда он и есть поговор подряда. Что ты "подряжаешься" оговорок, по моему в законе нет. Подряжаешься "доставить из-за границы и доставить на дом". Просто оформляется он как бы задним числом. Например, вчерашним.
Юр. лицам ничего не нужно. Они ККМ озабочиваются если у них что покупают "потоком", т.е. записано - розничная торговля.
01/06/2003
Ну не знаю. Вот художник заключает авторский договор. Или что еще проще - ПБОЮЛ с "Газелью" занимается грузоперевозками. У него что, ККМ в кузове? Или он на вмененке. По моему до хреница разных случаев, когда ККМ не тянет. Его ставят именно тогда, когда договор уж никак за уши не притянешь. Не будешь же заключать договор на поставку "пол-кило колбасы". А штучные вещи по-моему, все же прокатят. Но надо будет спросить у своего инспектора.
Ну не знаю. Вот художник заключает авторский договор. Или что еще проще - ПБОЮЛ с "Газелью" занимается грузоперевозками. У него что, ККМ в кузове? Или он на вмененке. По моему до хреница разных случаев, когда ККМ не тянет. Его ставят именно тогда, когда договор уж никак за уши не притянешь. Не будешь же заключать договор на поставку "пол-кило колбасы". А штучные вещи по-моему, все же прокатят. Но надо будет спросить у своего инспектора.
25/09/2003
Нужно. Одного товарного чека недостаточно - к нему необходимо пробить еще кассовый чек. Помимо этого фирме-покупателю, как обычно, нужно выписать накладную и счет-фактуру.
Фирмам, работающим по кассовому методу или упрощенке, налоговики не советуют больше покупать что-либо за наличный расчет без кассовых чеков. Иначе у них могу возникнуть проблемы. Чиновники из МНС считают, что без чека нельзя подтвердить факт оплаты поставщику. Значит, такие платежи фирмы не смогут включить в расходы. Поэтому, если ваш поставщик еще не купил себе кассовый аппарат, лучше всего рассчитаться с ним по безналу.
Нужно. Одного товарного чека недостаточно - к нему необходимо пробить еще кассовый чек. Помимо этого фирме-покупателю, как обычно, нужно выписать накладную и счет-фактуру.
Фирмам, работающим по кассовому методу или упрощенке, налоговики не советуют больше покупать что-либо за наличный расчет без кассовых чеков. Иначе у них могу возникнуть проблемы. Чиновники из МНС считают, что без чека нельзя подтвердить факт оплаты поставщику. Значит, такие платежи фирмы не смогут включить в расходы. Поэтому, если ваш поставщик еще не купил себе кассовый аппарат, лучше всего рассчитаться с ним по безналу.
25/09/2003
ПБОЮЛ можно чеки и на ЭВМ печатать (Закон №-54 ввел в состав контрольно-кассовой техники персональные компьютеры). Однако всяких подзаконных актов за законом не последовало. Поэтому суд сделал вывод,что ПБОЮЛ не может быть привлечен к ответственности за не применение ККМ, если он использует ЭВМ для распечатки чеков (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 июля 2003 г. № 16 ).Как это на практике выглядит - не знаю. Если кто имел опыт - поделитесь.
Кроме того "Согласно пункту 2 статьи 2 ФЗ № 54 от 22,05,03 организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи им соответствующих бланков строгой отчетности.Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавливается Правительством Российской Федерации."
ПБОЮЛ можно чеки и на ЭВМ печатать (Закон №-54 ввел в состав контрольно-кассовой техники персональные компьютеры). Однако всяких подзаконных актов за законом не последовало. Поэтому суд сделал вывод,что ПБОЮЛ не может быть привлечен к ответственности за не применение ККМ, если он использует ЭВМ для распечатки чеков (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 июля 2003 г. № 16 ).Как это на практике выглядит - не знаю. Если кто имел опыт - поделитесь.
Кроме того "Согласно пункту 2 статьи 2 ФЗ № 54 от 22,05,03 организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи им соответствующих бланков строгой отчетности.Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавливается Правительством Российской Федерации."
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