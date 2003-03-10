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А какие документы нужно отдавать на руки покупателю ИМ?
10/03/2003
А какие проблемы с ПБОЮЛом?
На него точно также регистрируется касса. Вы обратите внимание на чеки, которые Вам дают: сплошь и рядом ПБОЮЛ. Магазины покрупнее - ООО.
Я уже как-то писала, что мало чек привезти с заказом, мы обязаны его пробивать при покупателе. Но это, конечно, малореально: каждого курьера кассовым аппаратом снабдить.
А какие проблемы с ПБОЮЛом?
На него точно также регистрируется касса. Вы обратите внимание на чеки, которые Вам дают: сплошь и рядом ПБОЮЛ. Магазины покрупнее - ООО.
Я уже как-то писала, что мало чек привезти с заказом, мы обязаны его пробивать при покупателе. Но это, конечно, малореально: каждого курьера кассовым аппаратом снабдить.
12/03/2003
Цитирую: "...при осуществлении торговых операций или оказании услуг Закон о применении ККМ предусматривает осуществление денежных расчетов с населением без применения ККМ отдельными категориями предприятий в силу специфики своей деятельности либо особенности местонахождения..."
И далее....
Вывод: можно и без чека, но не всем. Если можно то при этом покупателю взамен чека выдается документ строгой отчетности для учета денежных средств, утвержденных Минфином России.
Чем гадать, лучше почитайте!
http://www.mosnalog.ru/faq/faq.asp?mode ... m=1&id=107
Цитирую: "...при осуществлении торговых операций или оказании услуг Закон о применении ККМ предусматривает осуществление денежных расчетов с населением без применения ККМ отдельными категориями предприятий в силу специфики своей деятельности либо особенности местонахождения..."
И далее....
Вывод: можно и без чека, но не всем. Если можно то при этом покупателю взамен чека выдается документ строгой отчетности для учета денежных средств, утвержденных Минфином России.
Чем гадать, лучше почитайте!
http://www.mosnalog.ru/faq/faq.asp?mode ... m=1&id=107
13/03/2003
ИМ- действительно торговля по каталогам, но об этом знают тока в особо продвинутых ГНИ, ну мб еще МНС.
Кассовый аппарат нужно регистрировать для выездной торговли, если у вас нет стационарной торговой точки.
Вмененка рассчитывается от реальной площади реального торгового зала, в Москве, кстати, вмененки нет.
Чек за товар обязаны пробивать всегда. За услуги- смотря какие-возможны варианты.
Не в тему- интересно, оказываются ли в Рунете такие нужные людЯм услуги, как починка обуви или постирушки, например? :)
ИМ- действительно торговля по каталогам, но об этом знают тока в особо продвинутых ГНИ, ну мб еще МНС.
Кассовый аппарат нужно регистрировать для выездной торговли, если у вас нет стационарной торговой точки.
Вмененка рассчитывается от реальной площади реального торгового зала, в Москве, кстати, вмененки нет.
Чек за товар обязаны пробивать всегда. За услуги- смотря какие-возможны варианты.
Не в тему- интересно, оказываются ли в Рунете такие нужные людЯм услуги, как починка обуви или постирушки, например? :)
30/05/2003
Народ, читайте правила торговли. Любой интернет магазин - магазин осуществляющий "продажу товара по образцам" глава 2 пункт 21. Цитирую "Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового ИЛИ товарного чека или иного документа подтверждающего оплату товара..."
Есть еще закон, который, кстати выше правил, который гласит что ЛЮБЫЕ наличные взаиморасчеты с населением должны происходить с применением ККМ, за исключением нескольких случаев под которые НИ ОДИН ИЗ И/М НЕ ПОДПАДАЕТ!
P.S. У меня нет торговых площадей и кассовый аппарат зарегистрирован на ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС!!!!!!
Народ, читайте правила торговли. Любой интернет магазин - магазин осуществляющий "продажу товара по образцам" глава 2 пункт 21. Цитирую "Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового ИЛИ товарного чека или иного документа подтверждающего оплату товара..."
Есть еще закон, который, кстати выше правил, который гласит что ЛЮБЫЕ наличные взаиморасчеты с населением должны происходить с применением ККМ, за исключением нескольких случаев под которые НИ ОДИН ИЗ И/М НЕ ПОДПАДАЕТ!
P.S. У меня нет торговых площадей и кассовый аппарат зарегистрирован на ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС!!!!!!
31/05/2003
Уважаемые коллеги!
Заслушайте, пожалуйста, следующую информацию о том, как ПОЛОЖЕНО оформлять продажу товаров (как происходит это на практике – это другой разговор):
Есть такой Закон РФ от 18.06.1993. № 5215-1 “О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением” (с изменениями на 30.12.01.). Согласно этому Закону, денежные расчеты с населением при осуществлении торговых операций или оказании услуг на территории РФ производятся всеми организациями (в т.ч. ПБОЮЛ, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг) с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
Исключения из этого правила содержатся в утвержденном Правительством РФ от 30.07.93. № 745 (с изменениями на 02.12.00.) Перечне отдельных категорий организаций (в т.ч. ПБОЮЛ), которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения ККМ. В этот перечень включены орг-ии, торгующие газетами, лотерейными билетами, проездными билетами, на рынках, ярмарках (за исключением торговли в киоске, палатке, автолавке, контейнере и прочих обустроенных помещениях), осуществляющие разносную торговлю с ручных тележек, лотков, торгующие чайной продукцией в поездах, торгующие квасом, пивом из цистерн. Еще в этом списке есть религиозные орг-ии, торгующие свечками и предметами культа, орг-ии, расположенные в труднодоступных местностях и некоторые другие. Кому интересно – найдите Перечень, почитайте.
Следовательно, как только в качестве покупателя образовывается физическое лицо – тут же требуется кассовый чек! Если покупатель за наличные – юр. лицо – соответственно, приходный кассовый ордер и остальной джентельменский набор (счет-фактура, накладная и пр.).
Кассовый аппарат для интернет-магазина регистрируется в налоговой по юр. адресу. В Карточке регистрации ККМ в графе «Установлена по адресу» пишется юр. адрес и фраза «выездная торговля». Об этом можно почитать на сайте УМНС по г.Москве по адресу: http://www.r77.nalog.ru/faq/faq.asp?mod ... m=1&id=107 (ближе к концу, во 2/3 документа).
Желательно выписать покупателю и товарный чек. Ссылку на законодательный акт, обязателен ли товарный чек, пока не нашел, но по собственному опыту скажу, что товарный чек выписывается при продаже непродовольственных товаров, таких как: электронная и бытовая техника, телефоны, одежда, обувь, белье, посуда, кожгалантерея и т.п.
Уважаемые коллеги!
Заслушайте, пожалуйста, следующую информацию о том, как ПОЛОЖЕНО оформлять продажу товаров (как происходит это на практике – это другой разговор):
Есть такой Закон РФ от 18.06.1993. № 5215-1 “О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением” (с изменениями на 30.12.01.). Согласно этому Закону, денежные расчеты с населением при осуществлении торговых операций или оказании услуг на территории РФ производятся всеми организациями (в т.ч. ПБОЮЛ, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг) с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
Исключения из этого правила содержатся в утвержденном Правительством РФ от 30.07.93. № 745 (с изменениями на 02.12.00.) Перечне отдельных категорий организаций (в т.ч. ПБОЮЛ), которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения ККМ. В этот перечень включены орг-ии, торгующие газетами, лотерейными билетами, проездными билетами, на рынках, ярмарках (за исключением торговли в киоске, палатке, автолавке, контейнере и прочих обустроенных помещениях), осуществляющие разносную торговлю с ручных тележек, лотков, торгующие чайной продукцией в поездах, торгующие квасом, пивом из цистерн. Еще в этом списке есть религиозные орг-ии, торгующие свечками и предметами культа, орг-ии, расположенные в труднодоступных местностях и некоторые другие. Кому интересно – найдите Перечень, почитайте.
Следовательно, как только в качестве покупателя образовывается физическое лицо – тут же требуется кассовый чек! Если покупатель за наличные – юр. лицо – соответственно, приходный кассовый ордер и остальной джентельменский набор (счет-фактура, накладная и пр.).
Кассовый аппарат для интернет-магазина регистрируется в налоговой по юр. адресу. В Карточке регистрации ККМ в графе «Установлена по адресу» пишется юр. адрес и фраза «выездная торговля». Об этом можно почитать на сайте УМНС по г.Москве по адресу: http://www.r77.nalog.ru/faq/faq.asp?mod ... m=1&id=107 (ближе к концу, во 2/3 документа).
Желательно выписать покупателю и товарный чек. Ссылку на законодательный акт, обязателен ли товарный чек, пока не нашел, но по собственному опыту скажу, что товарный чек выписывается при продаже непродовольственных товаров, таких как: электронная и бытовая техника, телефоны, одежда, обувь, белье, посуда, кожгалантерея и т.п.
01/06/2003
Чек есть документ, подтверждающий "факт купли - продажи", т.е. договор купли продажи и приходный документ в одном лице.
А вот достаточно будет сделать так:Состряпать примитивный договор о купле-продаже (ну на одной страничке), со всеми атрибутами, и деньги принимать по приходнику ?
У ИМ ведь не очередь за квасом, а всегда "личный контакт", причом на лицо процедура предварительного "заказа" товара.
Чтоб не морочиться с ККМ?
А то сейчас ко мне немцы рвутся со своими каталогами, а ККМ нет и заводить не хочется. (работал только по безналу).
Чек есть документ, подтверждающий "факт купли - продажи", т.е. договор купли продажи и приходный документ в одном лице.
А вот достаточно будет сделать так:Состряпать примитивный договор о купле-продаже (ну на одной страничке), со всеми атрибутами, и деньги принимать по приходнику ?
У ИМ ведь не очередь за квасом, а всегда "личный контакт", причом на лицо процедура предварительного "заказа" товара.
Чтоб не морочиться с ККМ?
А то сейчас ко мне немцы рвутся со своими каталогами, а ККМ нет и заводить не хочется. (работал только по безналу).
01/06/2003
Константин:
Чек отнюдь не является документом, подтверждающим факт купли-продажи. В законе о правах потребителя написано, что договор о купле-продаже является устным между продавцом и покупателем. Поэтому по идее покупатель без чека - это тоже покупатель. А чек - это лишь средство контроля налоговой инспекции за вашими безналичными рассчётами.
Константин:
Чек отнюдь не является документом, подтверждающим факт купли-продажи. В законе о правах потребителя написано, что договор о купле-продаже является устным между продавцом и покупателем. Поэтому по идее покупатель без чека - это тоже покупатель. А чек - это лишь средство контроля налоговой инспекции за вашими безналичными рассчётами.
01/06/2003
Ну а в данном случае он будет письменным, (что "круче"). Мои безналичные расчеты НИ пасет по банковской заверенной выписке. А если по приходнику и кассовой книге. Налик то у меня тоже есть - по чековой книге снимаю ведь "на зряплату" и "хознужды".
Формально ведь никакого нарушения закона нет. Заключаешь договор подряда на "поставку", принимаешь бабки по приходнику.
CD так продавать, конечно стремно, но вот эксклюзивные штуки, тем более из-за кордона, я думаю "проскочит".
Ну а в данном случае он будет письменным, (что "круче"). Мои безналичные расчеты НИ пасет по банковской заверенной выписке. А если по приходнику и кассовой книге. Налик то у меня тоже есть - по чековой книге снимаю ведь "на зряплату" и "хознужды".
Формально ведь никакого нарушения закона нет. Заключаешь договор подряда на "поставку", принимаешь бабки по приходнику.
CD так продавать, конечно стремно, но вот эксклюзивные штуки, тем более из-за кордона, я думаю "проскочит".
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