Перенос сайта на другой движок. Нужны советы

Есть сайт на старом движке, возникла необходимость его менять (устарел и морально и технически, доработки и поддержание выходят слишком дорого).
Буду переносить на новый движок. Но здесь есть несколько затыков:
1. сайт неплохо проиндексирован поисковиками по ключевым запросам
2. много ссылок на конкретные страницы сайта, продуктов
Возможно, что есть еще какие-то сложности, о которых я пока и не подозреваю ))
Соответственно вопрос - как сделать все грамотно и с наименьшими потерями?
Может быть есть какое-то простое решение проблемы с настройкой редиректа?
Вопрос еще и финансовый - сколько это может стоить (сейчас с меня просят какую-то нереальную сумму).
Надо настраивать редирект, то есть поисковик будет понимать, что эта страница находиться по новому адресу. Задача непростая, когда-то обсуждал это с программистами. Обычный недоСЕОшник с этим не справится. По цене не помню, что обсуждали, но предполагаю, что не должно стоить дороже 50 - 70 тысяч, вместе с переливкой базы. Хотя зависит от многих факторов, какой движок, сколько страниц и т.д. _________________ Мой блог:Эксперт-Report