Перенос сайта на другой движок. Нужны советы





Буду переносить на новый движок. Но здесь есть несколько затыков:

1. сайт неплохо проиндексирован поисковиками по ключевым запросам

2. много ссылок на конкретные страницы сайта, продуктов

Возможно, что есть еще какие-то сложности, о которых я пока и не подозреваю ))



Соответственно вопрос - как сделать все грамотно и с наименьшими потерями?

Может быть есть какое-то простое решение проблемы с настройкой редиректа?

Вопрос еще и финансовый - сколько это может стоить (сейчас с меня просят какую-то нереальную сумму). Есть сайт на старом движке, возникла необходимость его менять (устарел и морально и технически, доработки и поддержание выходят слишком дорого).Буду переносить на новый движок. Но здесь есть несколько затыков:1. сайт неплохо проиндексирован поисковиками по ключевым запросам2. много ссылок на конкретные страницы сайта, продуктовВозможно, что есть еще какие-то сложности, о которых я пока и не подозреваю ))Соответственно вопрос - как сделать все грамотно и с наименьшими потерями?Может быть есть какое-то простое решение проблемы с настройкой редиректа?Вопрос еще и финансовый - сколько это может стоить (сейчас с меня просят какую-то нереальную сумму).