Интернет-магазин бытовой техники и электроники

|Продается интернет-магазин https://www.browngoods.ru/.
Цена 150 000 р.
- Brown Goods («коричневые товары») - уникальное название – международный термин, который используется в сфере торговли электротоварами (Телевизоры, Стереосистемы, Мелкая бытовая техника, Компьютеры и т.д.), которые изначально облицовывались деревом или материалами «под дерево». Отсюда и получили такое название.
- Возраст сайта – 2,5 года.
- На сайте представлен каталог с ценами, фотографиями и описаниями более чем на 15 000 моделей из разных товарных групп (бытовой техники, телевизоров, аксессуаров, оргтехники, компьютеров и прочего IT- оборудования).
- В ассортименте магазина представлена только качественная техника ведущих мировых производителей: LG, Samsung, Apple, ASUS, Lenovo, Hewlett Packard, Sennheiser, Xerox, SMEG, ELICA, Jet Air, Philips, Bosch, Panasonic, Tefal, Moulinex, Rowenta, Gorenje, Electrolux, Zanussi, AEG, Indesit, Hotpoint-Ariston, Liebherr, ASKO, Siemens, Whirlpool, HANSA, IGNIS и многих других.
- Среднесуточная посещаемость сайта - 100 уникальных посетителей!
- Количество заказов в месяц - 30 шт.
- Средний чек – 25 000 руб.
- Оборот в месяц – 500 000 руб.
- Сайт заточен под работу с крупным поставщиком, официальным дистрибьютером.
- Настроена автоматическая синхронизация с базой данных поставщика через API в 1С Управление торговлей
- Обновление остатков и цен происходит путем синхронизации 1С с сайтом
- Удобный бэк-офис для обновления контента
- Сайт написан на Ruby on Rails + Spree Commerce
- Сайт проиндексирован во всех поисковых системах, все категории товаров описаны, ссылки не закупались.
- Магазин размещен на площадке Яндекс Маркет с отзывами покупателей https://market.yandex.ru/shop/262444/reviews
- Настроена автоматическая выгрузка товаров с сайта на Яндекс Маркет
- Подключен прием электронных платежей Яндекс Касса (Банковские карты, Qiwi Кошелек, Web Money, Яндекс Деньги) https://kassa.yandex.ru/fees
- Налажена логистика. Доставка до клиентов по Москве и по всей России через транспортные компании по лучшим тарифам! Подъём крупногабаритной техники до квартиры! Кассовое обслуживание!
- Подключен прием платежей через мобильный терминал от http://www.life-pay.ru/
- Подключена Яндекс Телефония с кнопкой «Позвонить с сайта» https://telephony.yandex.ru/
- Подключен динамический коллтрекинг от comagic.ru, Онлайн консультант, Заявка с сайта, Лидогенератор
- Настроено e-mail и sms-оповещение покупателя о созданным им заказа через сервис https://www.smspilot.ru/
- Настроена электронная коммерция Google Analytics и Яндекс Метрика
- страничка магазина в Facebook https://www.facebook.com/groups/Browngoods
- страничка магазина в VK https://vk.com/browngoods
- страничка магазина в Instagram https://instagram.com/browngoods.ru/
Вместе с сайтом вы получите:
- ООО "БРАУНГУДС" (УСН, 15%, с 29.08.2014)
- стационарный компьютер Acer Aspire TC-605
- кассовый аппарат Меркурий 180К
- Мобильный терминал для приема платежей VISA/Mastercard
- программу 1С Управление торговлей
- программу 1С Бухгалтерия
- актуальные контакты 20 поставщиков (Имя, E-mail, Телефон)
- контакт транспортной компании, с выгодными тарифами и кассовым обслуживанеим
- контакты разработчиков и программистов для сайта
- обучение и консультации по управлению сайтом