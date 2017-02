Интернет-магазин бытовой техники и электроники

Цена 150 000 р.



- Brown Goods («коричневые товары») - уникальное название – международный термин, который используется в сфере торговли электротоварами (Телевизоры, Стереосистемы, Мелкая бытовая техника, Компьютеры и т.д.), которые изначально облицовывались деревом или материалами «под дерево». Отсюда и получили такое название.

- Возраст сайта – 2,5 года.

- На сайте представлен каталог с ценами, фотографиями и описаниями более чем на 15 000 моделей из разных товарных групп (бытовой техники, телевизоров, аксессуаров, оргтехники, компьютеров и прочего IT- оборудования).

- В ассортименте магазина представлена только качественная техника ведущих мировых производителей: LG, Samsung, Apple, ASUS, Lenovo, Hewlett Packard, Sennheiser, Xerox, SMEG, ELICA, Jet Air, Philips, Bosch, Panasonic, Tefal, Moulinex, Rowenta, Gorenje, Electrolux, Zanussi, AEG, Indesit, Hotpoint-Ariston, Liebherr, ASKO, Siemens, Whirlpool, HANSA, IGNIS и многих других.

- Среднесуточная посещаемость сайта - 100 уникальных посетителей!

- Количество заказов в месяц - 30 шт.

- Средний чек – 25 000 руб.

- Оборот в месяц – 500 000 руб.

- Сайт заточен под работу с крупным поставщиком, официальным дистрибьютером.

- Настроена автоматическая синхронизация с базой данных поставщика через API в 1С Управление торговлей

- Обновление остатков и цен происходит путем синхронизации 1С с сайтом

- Удобный бэк-офис для обновления контента

- Сайт написан на Ruby on Rails + Spree Commerce

- Сайт проиндексирован во всех поисковых системах, все категории товаров описаны, ссылки не закупались.

- Магазин размещен на площадке Яндекс Маркет с отзывами покупателей

- Настроена автоматическая выгрузка товаров с сайта на Яндекс Маркет

- Подключен прием электронных платежей Яндекс Касса (Банковские карты, Qiwi Кошелек, Web Money, Яндекс Деньги)

- Налажена логистика. Доставка до клиентов по Москве и по всей России через транспортные компании по лучшим тарифам! Подъём крупногабаритной техники до квартиры! Кассовое обслуживание!

- Подключен прием платежей через мобильный терминал от

- Подключена Яндекс Телефония с кнопкой «Позвонить с сайта»

- Подключен динамический коллтрекинг от comagic.ru, Онлайн консультант, Заявка с сайта, Лидогенератор

- Настроено e-mail и sms-оповещение покупателя о созданным им заказа через сервис

- Настроена электронная коммерция Google Analytics и Яндекс Метрика

- страничка магазина в Facebook

- страничка магазина в VK

- страничка магазина в Instagram



Вместе с сайтом вы получите:

- ООО "БРАУНГУДС" (УСН, 15%, с 29.08.2014)

- стационарный компьютер Acer Aspire TC-605

- кассовый аппарат Меркурий 180К

- Мобильный терминал для приема платежей VISA/Mastercard

- программу 1С Управление торговлей

- программу 1С Бухгалтерия

- актуальные контакты 20 поставщиков (Имя, E-mail, Телефон)

- контакт транспортной компании, с выгодными тарифами и кассовым обслуживанеим

- контакты разработчиков и программистов для сайта

