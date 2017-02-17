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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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Тема:

CRM система для B2B
СообщениеАвтор: Artyto 
Дата: 16:30, Пт., 17 Фев. 17
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Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста CRM систему.

Мы впервые хотим поставить CRM систему в нашей компании и возможно описание покажется не совсем точным и корректным.

Наша компания состоит из 25-30 человек в среднем - торгово-посредническая (завод-наша компания-заказчик), занимается поставкой оборудования и материалов.

Общая задача, чтобы каждый человек в компании, который отвечает за определенный участок работы в компании, смог ставить напоминания для себя в процессе продажи о своей работе и чтобы руководитель смог полностью видеть на каком этапе сейчас продажа.

1. Желательно систему, которая смогла бы формировать первичные документы ( коммерческие вместе с счетами, накладные) для менеджеров.

2. Была возможность каждого из менеджеров ставить напоминания по срокам и задачам на каждом этапе цепочки продаж начиная от оплаты на завод, логистики, оплаты от поставщика. , которые бы автоматически напоминались при входе систему (в случае приближения срока исполнения задачи). Так же например была возможность другого сотрудника, который отвечает скажем за логистику, зайти в систему и внести под своим именем свои изменения, задачи и сроки на этапе логистики.

Например менеджер внес контрагента на завод, обозначил задачу по срокам оплата поставщику в течении 10 дней, далее человек, который отвечает за оплату заходит в систему и вносит изменение информации о том, что товар оплачен, после оплаты логист вносит информацию по процессу доставки (оплатить за логистику до такого числа, заказать машину до такого числа, отгрузка будет такого числа) и далее контролировать свой отрезок процесса, которые связан с логистикой.

Посоветуйте, есть ли системы выполняющие подобные задачи с адекватной ценой (не дорогие).

Заранее благодарю за совет.

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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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