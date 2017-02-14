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Дешевая доставка из России в Европу весна 2017
СообщениеАвтор: Igaaar 
Дата: 21:06, Вт., 14 Фев. 17
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Здравствуйте уважаемые форумчане.
Занимаемся продажей бижутерии и перед нами стал вопрос по организации доставки в Европу.
Средний вес посылки до 500 гр. размеры соответственно маленькие. При анализе компаний, занимающихся международной доставкой, обнаружили, что средняя стоимость доставки от 1300 до 3000 рублей. Что является для нас и для клиентов слишком затратно (средний чек ~3-5 тыс руб)

Подскажите, пожалуйста, варианты доставки.
Критерии:
Стоимость до 600 рублей за 0,5 кг веса
Срок доставки до 30 дней.
Желательно: наличие отслеживания посылки

Объём ~1000-1500 посылок в месяц.

СообщениеАвтор: Serstep 
Дата: 22:47, Вт., 14 Фев. 17
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Только Почта России
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 23:44, Вт., 14 Фев. 17
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Igaaar :
Стоимость до 600 рублей за 0,5 кг веса


По Европе между странами ЕС такой тариф, если 2 классом и БЕЗ ТРЕКИНГА. Из России - утопия.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 5:06, Ср., 15 Фев. 17
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Igaaar :
слишком затратно


Вы можете открыть фирму в Китае и отправлять оттуда за несколько баксов. Посылки будут с треком.

Из России только те суммы, которые Вы озвучили и оператор Ваш - Почта России.

Только так, увы.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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