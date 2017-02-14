Тема: Дешевая доставка из России в Европу весна 2017





Занимаемся продажей бижутерии и перед нами стал вопрос по организации доставки в Европу.

Средний вес посылки до 500 гр. размеры соответственно маленькие. При анализе компаний, занимающихся международной доставкой, обнаружили, что средняя стоимость доставки от 1300 до 3000 рублей. Что является для нас и для клиентов слишком затратно (средний чек ~3-5 тыс руб)



Подскажите, пожалуйста, варианты доставки.

Критерии:

Стоимость до 600 рублей за 0,5 кг веса

Срок доставки до 30 дней.

Желательно: наличие отслеживания посылки



Объём ~1000-1500 посылок в месяц. Здравствуйте уважаемые форумчане.Занимаемся продажей бижутерии и перед нами стал вопрос по организации доставки в Европу.Средний вес посылки до 500 гр. размеры соответственно маленькие. При анализе компаний, занимающихся международной доставкой, обнаружили, что средняя стоимость доставки от 1300 до 3000 рублей. Что является для нас и для клиентов слишком затратно (средний чек ~3-5 тыс руб)Подскажите, пожалуйста, варианты доставки.Критерии:Стоимость до 600 рублей за 0,5 кг весаСрок доставки до 30 дней.Желательно: наличие отслеживания посылкиОбъём ~1000-1500 посылок в месяц.

Только Почта России

Igaaar : Стоимость до 600 рублей за 0,5 кг веса



По Европе между странами ЕС такой тариф, если 2 классом и БЕЗ ТРЕКИНГА. Из России - утопия.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. По Европе между странами ЕС такой тариф, если 2 классом и БЕЗ ТРЕКИНГА. Из России - утопия._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Igaaar : слишком затратно



Вы можете открыть фирму в Китае и отправлять оттуда за несколько баксов. Посылки будут с треком.



Из России только те суммы, которые Вы озвучили и оператор Ваш - Почта России.



Только так, увы. Вы можете открыть фирму в Китае и отправлять оттуда за несколько баксов. Посылки будут с треком.Из России только те суммы, которые Вы озвучили и оператор Ваш - Почта России.Только так, увы.