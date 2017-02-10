Слишком большая разница при отправке

Здравствуйте, может кто сможет пояснить ситуацию, пользуюсь услугами фулфилмент оператора который использует агрегатор доставки Аксиомус, вот не понятно одно, есть ФФ оператор Маршрут, считаю стоимость доставки Москва-Сочи - 50х55х10, вес 1кг, стоимость 2000.
У маршрута боксберри выходит 145 рублей самовывоз
У Аксиомуса боксберри выходит 407 рублей.
У самого боксберри на сайте выходит 353 рубля.
Как выходит такая огромная разница в отправке?
Получается что доставка стоит почти 1/4 стоимости товара.
Тем же ПЭК доставка выйдет 400 рублей, при том что пэк не позиционирует себя как "посылочная доставка", а в основном доставляют большие грузы.
Вроде бы и в ноябре-декабре смотрел - цены на доставку были ниже, может новые налоги, а маршрут не успел повысить цены?
Разные условия, разные объемы отправок, разные скидки. Чистый рынок.
У вас товар "ватный" в примере - объемный и легкий, поэтому и дорого так относительно стоимости. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка