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Слишком большая разница при отправке
СообщениеАвтор: Anato1y 
Дата: 16:18, Пт., 10 Фев. 17
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Здравствуйте, может кто сможет пояснить ситуацию, пользуюсь услугами фулфилмент оператора который использует агрегатор доставки Аксиомус, вот не понятно одно, есть ФФ оператор Маршрут, считаю стоимость доставки Москва-Сочи - 50х55х10, вес 1кг, стоимость 2000.
У маршрута боксберри выходит 145 рублей самовывоз
У Аксиомуса боксберри выходит 407 рублей.
У самого боксберри на сайте выходит 353 рубля.
Как выходит такая огромная разница в отправке?
Получается что доставка стоит почти 1/4 стоимости товара.
Тем же ПЭК доставка выйдет 400 рублей, при том что пэк не позиционирует себя как "посылочная доставка", а в основном доставляют большие грузы.
Вроде бы и в ноябре-декабре смотрел - цены на доставку были ниже, может новые налоги, а маршрут не успел повысить цены?

СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 16:45, Пт., 10 Фев. 17
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Разные условия, разные объемы отправок, разные скидки. Чистый рынок.

У вас товар "ватный" в примере - объемный и легкий, поэтому и дорого так относительно стоимости.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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