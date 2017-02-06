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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Сервис для одного курьера
СообщениеАвтор: Chara 
Дата: 20:07, Пн., 6 Фев. 17
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Добрый день!
У нас небольшой магазин в регионе, в штате свой курьер, каждый вечер развозит заказы в течение 4-5 часов. Сейчас получает оплату за каждый адрес.

Хотим изменить систему оплаты: отдельно платить за топливо и ГСМ по километражу, отдельно за работу. Подскажите какое-нибудь простенькое и недорогое приложение/сервис, который составит маршрут и рассчитает километраж по нашему маршрутному листу.

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 11:54, Вт., 7 Фев. 17
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Chara :
Подскажите какое-нибудь простенькое и недорогое приложение/сервис, который составит маршрут и рассчитает километраж по нашему маршрутному листу.


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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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