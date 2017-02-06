Сервис для одного курьера



У нас небольшой магазин в регионе, в штате свой курьер, каждый вечер развозит заказы в течение 4-5 часов. Сейчас получает оплату за каждый адрес.



Хотим изменить систему оплаты: отдельно платить за топливо и ГСМ по километражу, отдельно за работу. Подскажите какое-нибудь простенькое и недорогое приложение/сервис, который составит маршрут и рассчитает километраж по нашему маршрутному листу. Добрый день!У нас небольшой магазин в регионе, в штате свой курьер, каждый вечер развозит заказы в течение 4-5 часов. Сейчас получает оплату за каждый адрес.Хотим изменить систему оплаты: отдельно платить за топливо и ГСМ по километражу, отдельно за работу. Подскажите какое-нибудь простенькое и недорогое приложение/сервис, который составит маршрут и рассчитает километраж по нашему маршрутному листу.