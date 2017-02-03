Тема: Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля?



kaavain : Рэмбо, товарищ вообще не втыкает о чем речь.



Я к тому, что доверия больше если ФИО ИП и ФИО владельца карты одинаковые. Значит работа магазина ведется на законных основаниях. Я к тому, что доверия больше если ФИО ИП и ФИО владельца карты одинаковые. Значит работа магазина ведется на законных основаниях.

Raffaell : А в чем проблема, чтоб деньги приходили на Р/счет ИП а не на карту физика?



Юрики у меня все на рс платят. А физикам платить на счет не так удобно. Им проще войти в сбербанк онлайн и платить там на карту. Это занимает около 2 минут, не больше. Юрики у меня все на рс платят. А физикам платить на счет не так удобно. Им проще войти в сбербанк онлайн и платить там на карту. Это занимает около 2 минут, не больше.

Raffaell : Вы что тут все бредите?



По большей части да.



Raffaell : Если купить новую кассу для вас накладно. то нахрен такой бизнес.



Согласен. Однако, я не в настроении просто так покупать то, что мне не нужно. Это не разрушит мой бызнес, но из принципа - если у меня воруют, не сочту зазорным украсть и сам. Но к этому конкретному топику отношения не имеет.





Raffaell : А в чем проблема, чтоб деньги приходили на Р/счет ИП а не на карту физика?





Идиотская иллюзия, что карта физика есть альтернатива счету ИП.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Идиотская иллюзия, что карта физика есть альтернатива счету ИП._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 0:51, Сб., 4 Фев. 17

0:51, Сб., 4 Фев. 17

Raffaell : Если купить новую кассу для вас накладно. то нахрен такой бизнес.

Зачем покупать то, что не нужно? Вы же не покупаете камаз, чтобы возить 10 заказов по Москве? В лучшем случае газель. И с кассой аналогично. При текущем способе ведения дел, лично она не нужна. Там, где она нужна, она не окупится.



tom79 : Договор не закон. Максимум что грозит за нарушение договора это блокировка карты.

В моей теме практически все принимают на карту сбера оплату. Только мирок очень тесный, все друг друга знают, многое не утаишь, рано или поздно всплывет. Наезжал банк на людей за прием оплаты на карту физика (у некоторых настойчиво попросил доказать, что переводы не связаны с ведением предпринимательской деятельности). Умные после этого лавочку прикрыли и теперь работают как все - через р/с. Вы подождите дыра в бюджете государства, как жопа - сколько не кинь, все равно не заткнешь. Доберутся и до физиков когда-нибудь. В моей теме практически все принимают на карту сбера оплату. Только мирок очень тесный, все друг друга знают, многое не утаишь, рано или поздно всплывет. Наезжал банк на людей за прием оплаты на карту физика (у некоторых настойчиво попросил доказать, что переводы не связаны с ведением предпринимательской деятельности). Умные после этого лавочку прикрыли и теперь работают как все - через р/с. Вы подождите дыра в бюджете государства, как жопа - сколько не кинь, все равно не заткнешь. Доберутся и до физиков когда-нибудь.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 10:31, Сб., 4 Фев. 17

10:31, Сб., 4 Фев. 17

Raffaell : Вы что тут все бредите?



Если купить новую кассу для вас накладно. то нахрен такой бизнес.

Дык, многие и закрываются, если не большинство, как автор топика, например. По ощущениям уровень жизни уже ниже, чем в 90-х.

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Мой блог: Эксперт-Report Дык, многие и закрываются, если не большинство, как автор топика, например. По ощущениям уровень жизни уже ниже, чем в 90-х._________________