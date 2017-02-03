Тема: Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля?



Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 1:32, Пт., 3 Фев. 17

1:32, Пт., 3 Фев. 17

tom79 : Покурите профильные форумы бухгалтеров. Оплата с карты на карту законна для ИП. Главное платить с нее налоги. Нужно только завести отдельную карту для бизнеса чтобы не смешивать с личными делами.

Странно, ИП не разделяет личный карман и деньги бизнеса, а карты разные - зачем? Не логично. На счет законно/не законно каждый бух. одеяло на себя тянет. А большинство бухов с ИП вообще не умеют работать. Странно, ИП не разделяет личный карман и деньги бизнеса, а карты разные - зачем? Не логично. На счет законно/не законно каждый бух. одеяло на себя тянет. А большинство бухов с ИП вообще не умеют работать.

RamBoo :

Странно, ИП не разделяет личный карман и деньги бизнеса, а карты разные - зачем? Не логично. На счет законно/не законно каждый бух. одеяло на себя тянет. А большинство бухов с ИП вообще не умеют работать



Две карты нужны чтобы налоговая не путала деньги приходящие на карту от бизнеса и других источников. Например для избежания двойного налогообложения, так как ИП выводит деньги с рс обычно через карточку.



На клерке есть профильный форум для ипешников. там все расписано про онлайн кассы и карты сбера. Две карты нужны чтобы налоговая не путала деньги приходящие на карту от бизнеса и других источников. Например для избежания двойного налогообложения, так как ИП выводит деньги с рс обычно через карточку.На клерке есть профильный форум для ипешников. там все расписано про онлайн кассы и карты сбера.





Из яндекс каталога магаз наверно удалят.



Если закрыть ип и фигачить как физ лицо.



Ведь никто не ловит тех кто торгует через вк, авито...



Врядли будут искать во дворах... наркотики во дворах продают и никто их не ловит, так и с мелким товаром никто ловить не будет...



А если попробуют ловить, то сказать что я распродаю свои личные товары или просто развернуться и послать...



Когда торговал с квартиры ни одной проверки не было.



А так за 4 года с арендой было 6 проверок! )



Видимо если есть аренда, то есть основание и проверить, а искать в неизвестности никто и не будет...



Один раз делал как то запрос в мвд чтобы проверили один сайт который скопипластил мой ресурс и дезориентировал клиентов, так офицальный ответ пришел что сайт носит информационный характер, нарушений не выявлено. Хоть у них есть корзина и полностью рабочий ИМ. Так что никто не будет искать, если конечно это откровенно не мошеническая деятельность.

_________________

С уважением,

Алексей

ИП Солтык А.М. На худой конец думаю превратить в сайт в формат совместных покупок.Из яндекс каталога магаз наверно удалят.Если закрыть ип и фигачить как физ лицо.Ведь никто не ловит тех кто торгует через вк, авито...Врядли будут искать во дворах... наркотики во дворах продают и никто их не ловит, так и с мелким товаром никто ловить не будет...А если попробуют ловить, то сказать что я распродаю свои личные товары или просто развернуться и послать...Когда торговал с квартиры ни одной проверки не было.А так за 4 года с арендой было 6 проверок!Видимо если есть аренда, то есть основание и проверить, а искать в неизвестности никто и не будет...Один раз делал как то запрос в мвд чтобы проверили один сайт который скопипластил мой ресурс и дезориентировал клиентов, так офицальный ответ пришел что сайт носит информационный характер, нарушений не выявлено. Хоть у них есть корзина и полностью рабочий ИМ. Так что никто не будет искать, если конечно это откровенно не мошеническая деятельность._________________С уважением,АлексейИП Солтык А.М. A24Mag.ru



через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.

Заказы сразу поперли.

Еще рассылку сделаю по всем тем клиентам, что покупали и указывали емейл при заказе...

У меня есть 12 витрин со стеклянными полками и дверцами, замками. И 12 стеллажей (мебель). Магазин в Санкт-Петербурге.

Если кого заинтересовало торговое оборудование - пишите в личку или переходите на сайт - контакты.

_________________

С уважением,

Алексей

ИП Солтык А.М. Да иду к 3 варианту.через базу данных сразу скинул хорошо ценник практически до закупочной на многие товары.Заказы сразу поперли.Еще рассылку сделаю по всем тем клиентам, что покупали и указывали емейл при заказе...У меня есть 12 витрин со стеклянными полками и дверцами, замками. И 12 стеллажей (мебель). Магазин в Санкт-Петербурге.Если кого заинтересовало торговое оборудование - пишите в личку или переходите на сайт - контакты._________________С уважением,АлексейИП Солтык А.М. A24Mag.ru

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 17:19, Пт., 3 Фев. 17

17:19, Пт., 3 Фев. 17

tom79 : Две карты нужны чтобы налоговая не путала деньги приходящие на карту от бизнеса и других источников.

На сколько я знаю сберовский счет не предназначен для ведения предпринимательской деятельности. Т.е. если что, его прикроют в самом сбере. Учитывая, что ИП не разделяет личный карман и бизнес, то доказать, какие расходы/доходы относятся к бизнесу, становится головняком ИП. С отдельной карточкой это сделать конечно проще, но тогда и отдельный счет для карты надо заводить, т.к. сведения по счету по уму надо передать в налоговую. Именно по счету, а не по карте. Может я конечно и ошибаюсь, вообще нет сберсчета и нахер он мне не нужен. Только кэш, детка, только кэш (с)

На сколько я знаю сберовский счет не предназначен для ведения предпринимательской деятельности. Т.е. если что, его прикроют в самом сбере. Учитывая, что ИП не разделяет личный карман и бизнес, то доказать, какие расходы/доходы относятся к бизнесу, становится головняком ИП. С отдельной карточкой это сделать конечно проще, но тогда и отдельный счет для карты надо заводить, т.к. сведения по счету по уму надо передать в налоговую. Именно по счету, а не по карте. Может я конечно и ошибаюсь, вообще нет сберсчета и нахер он мне не нужен. Только кэш, детка, только кэш (с) tom79 : На клерке есть профильный форум для ипешников. там все расписано про онлайн кассы и карты сбера. Клерк форум профильный, но "спецов" там до такой матери сидит, что верить всему, что там пишут нельзя.

RamBoo : если что, его прикроют в самом сбере.



Не "если что" а в любой момент, так как это нарушает договор с банком.



Можно сколь угодно долго утешать себя форумами в интернете, но оплата на карту Сбера - это чернуха, и прихлопнуть можно в любой момент.



Я лично не отказываюсь принимать так, но делать на это ставку - просто глупо.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Не "если что" а в любой момент, так как это нарушает договор с банком.Можно сколь угодно долго утешать себя форумами в интернете, но оплата на карту Сбера - это чернуха, и прихлопнуть можно в любой момент.Я лично не отказываюсь принимать так, но делать на это ставку - просто глупо._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: RamBoo

голосов : 7

Дата: 18:32, Пт., 3 Фев. 17

18:32, Пт., 3 Фев. 17

kaavain : Я лично не отказываюсь принимать так,





kaavain : но делать на это ставку - просто глупо.

У нас странные люди. Они всерьез верят, что перевод на карту сбербанка хрен знает кому - это безопаснее оплаты по карте или по квитанции на реквизиты расчетного счета.... Это всего лишь мысли вслух, основанные на разговоре со знакомыми. У нас странные люди. Они всерьез верят, что перевод на карту сбербанка хрен знает кому - это безопаснее оплаты по карте или по квитанции на реквизиты расчетного счета.... Это всего лишь мысли вслух, основанные на разговоре со знакомыми.

RamBoo : С отдельной карточкой это сделать конечно проще, но тогда и отдельный счет для карты надо заводить, т.к. сведения по счету по уму надо передать в налоговую. Именно по счету, а не по карте. Может я конечно и ошибаюсь



Для вашего сведения у каждой карты свой отдельный счет заводится в сбере по умолчанию. Сбербанк передает сведения об открытых счетах в налоговую. Ваша задача в начале каждого года сделать КУДИР с доходами по карте сбера и предоставить в налоговую декларацию с учетом этих доходов, а также заплатить с них налог. И все законно.



kaavain : Не "если что" а в любой момент, так как это нарушает договор с банком.



Можно сколь угодно долго утешать себя форумами в интернете, но оплата на карту Сбера - это чернуха, и прихлопнуть можно в любой момент.



Люди годами работают через карты сбера. У многих ИП даже счета расчетного нет, только карта сбера.

И СБЕР- ЭТО БЕЛУХА.

Если не согласны, ссылку на законы в студию! Люди годами работают через карты сбера. У многих ИП даже счета расчетного нет, только карта сбера.И СБЕР- ЭТО БЕЛУХА.Если не согласны, ссылку на законы в студию!

tom79 : Люди годами работают через карты сбера.

О! Я даже знаю руферов , состарившихся и умершх своей смертью. Продолжайте наблюдение. Я сказал все очень доходчиво.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. О! Я даже знаю руферов , состарившихся и умершх своей смертью. Продолжайте наблюдение. Я сказал все очень доходчиво._________________Хочешь что-нибудь узнать?

RamBoo : У нас странные люди. Они всерьез верят, что перевод на карту сбербанка хрен знает кому - это безопаснее оплаты по карте или по квитанции на реквизиты расчетного счета



У меня на сайте в разделе контактов есть реквизиты ИП. При оплате с карты на карту покупателю сообщается не только номер карты, но и ФИО владельца карты. У меня ФИО ИП и ФИО владельца карты совпадают. Если покупатель хочет, он может перевести деньги на карту через Сбербанк Онлайн при получении товара. Никаких проблем со сдачей, кстати. У меня на сайте в разделе контактов есть реквизиты ИП. При оплате с карты на карту покупателю сообщается не только номер карты, но и ФИО владельца карты. У меня ФИО ИП и ФИО владельца карты совпадают. Если покупатель хочет, он может перевести деньги на карту через Сбербанк Онлайн при получении товара. Никаких проблем со сдачей, кстати.

kaavain : О! Я даже знаю руферов , состарившихся и умершх своей смертью. Продолжайте наблюдение. Я сказал все очень доходчиво



На основание чего вы считаете что использование карты ИП незаконно?



Это в НК или в каком либо законе написано? Или в подзаконном акте?



Правила сбера не в счет. Это не закон. На основание чего вы считаете что использование карты ИП незаконно?Это в НК или в каком либо законе написано? Или в подзаконном акте?Правила сбера не в счет. Это не закон.

В tom79 :



На основание чего вы считаете что использование карты ИП незаконно?



Это в НК или в каком либо законе написано? Или в подзаконном акте?



Правила сбера не в счет. Это не закон.



Сбербанк - коммерческая организация. Любое физлицо подписывает с ним договор. И договор становится законом. Поэтому я мог бы дальше не продолжать спорить с чушью, но пару слов скажу.



Корень проблемы в том, что извещать налоговую об открытии счета физлицами никто не обязан. А счета ИП - обязан, это раз. А два - дотянуться до счёта физлица Налоговая может только через суд, тогда как счёт ИП открыт ей с момента создания.



Ещё раз - продолжайте тешить себя иллюзиями, мы не в америке и иллюзии мордой в асфальт чаще всего рассеиваются.



Я принимаю переводы на карту, но трезво отдаю себе отчёт в том, что делаю. В этом случае включать эти доходы в декларацию - только усугублять.



КУДИР вообще не пойму причём здесь. Это никому не нужный атавизм на УСНО 6%. Только декларация важна.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Сбербанк - коммерческая организация. Любое физлицо подписывает с ним договор. И договор становится законом. Поэтому я мог бы дальше не продолжать спорить с чушью, но пару слов скажу.Корень проблемы в том, что извещать налоговую об открытии счета физлицами никто не обязан. А счета ИП - обязан, это раз. А два - дотянуться до счёта физлица Налоговая может только через суд, тогда как счёт ИП открыт ей с момента создания.Ещё раз - продолжайте тешить себя иллюзиями, мы не в америке и иллюзии мордой в асфальт чаще всего рассеиваются.Я принимаю переводы на карту, но трезво отдаю себе отчёт в том, что делаю. В этом случае включать эти доходы в декларацию - только усугублять.КУДИР вообще не пойму причём здесь. Это никому не нужный атавизм на УСНО 6%. Только декларация важна._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Сбербанк - коммерческая организация. Любое физлицо подписывает с ним договор. И договор становится законом. Поэтому я мог бы дальше не продолжать спорить с чушью, но пару слов скажу.

Договор не закон. Максимум что грозит за нарушение договора это блокировка карты. Но как показывает практика Сбер это почти не делает, так как ему выгодна работа ИП через карту.



kaavain : Я принимаю переводы на карту, но трезво отдаю себе отчёт в том, что делаю.



Кавиан, расслабьтесь и откройтесь новому. Это не страшно.



Если серьезно, то сейчас происходят тектонические изменения в способах оплаты. Даже старики в продмагазах уже оплачивают картами покупки. Наличка уходит в небытие... Кавиан, расслабьтесь и откройтесь новому. Это не страшно.Если серьезно, то сейчас происходят тектонические изменения в способах оплаты. Даже старики в продмагазах уже оплачивают картами покупки. Наличка уходит в небытие...

tom79 : У меня ФИО ИП и ФИО владельца карты совпадают. Если покупатель хочет, он может перевести деньги на карту через



Рэмбо, товарищ вообще не втыкает о чем речь.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Рэмбо, товарищ вообще не втыкает о чем речь._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Вы что тут все бредите?

Если купить новую кассу для вас накладно. то нахрен такой бизнес.



tom79 : Договор не закон. Максимум что грозит за нарушение договора это блокировка карты. Но как показывает практика Сбер это почти не делает, так как ему выгодна работа ИП через карту.



А в чем проблема, чтоб деньги приходили на Р/счет ИП а не на карту физика? А в чем проблема, чтоб деньги приходили на Р/счет ИП а не на карту физика?