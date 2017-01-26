CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: CRM и СИСТЕМА+СКЛАД или Когда у ВАС несколько ИМ и Лейдингов или Мультимагазины?



Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 22:16, Чт., 26 Янв. 17

22:16, Чт., 26 Янв. 17





Итак нужна CRM решающая большинство актуальных проблем! Уверен аналогичные ситуации имеются у многих.



1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!

2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)

3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!

(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).



При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!

Где то доставка дотируется из стоимости товара, где то наоборот стоимость доставки дотирует товар!

При этом товар может быть одним и тем же или абсолютно разным.

Цены (Наценки) также могут отличатся для каждого ИМ.



И все это нужно учитывать и отслеживать в одном месте!



При этом с поправкой на "тупых" клиентов, на возвраты, на изменения тарифов доставки и тп.

При этом система должна позволять работать с частью клиентов в белую, а часть без.



Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.

Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!



Последний раз редактировалось: krutik (3:56, Пн., 20 Фев. 17), всего редактировалось 9 раз(а) Решил поставить задачу более четко!Итак нужна CRM решающая большинство актуальных проблем! Уверен аналогичные ситуации имеются у многих.1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)3. Одно или несколько Юр Лиц или вообще "серые" продажи!(Ну как пример отправка почтой, частным лицом).При этом, каждый ИМ имеет свои условия продажи, отгрузки и доставки!Где то доставка дотируется из стоимости товара, где то наоборот стоимость доставки дотирует товар!При этом товар может быть одним и тем же или абсолютно разным.Цены (Наценки) также могут отличатся для каждого ИМ.И все это нужно учитывать и отслеживать в одном месте!При этом с поправкой на "тупых" клиентов, на возвраты, на изменения тарифов доставки и тп.При этом система должна позволять работать с частью клиентов в белую, а часть без.Конечно главное здесь это обширность коммуникаций, обмен данными с ИМ и максимальная автоматизация процессов.Еще лучше, если будет полный доступ к базе данных, сообщений и емайл! И установка полностью или частично на свои сервера! Без ОБЛАКА!

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 1:35, Пт., 27 Янв. 17

1:35, Пт., 27 Янв. 17

krutik, а можно список задач, которые должна решать CRM? А то обрывки Ваших мыслей не дают полного представления о том, что Вам требуется.

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Мой блог: Эксперт-Report а можно список задач, которые должна решать CRM? А то обрывки Ваших мыслей не дают полного представления о том, что Вам требуется._________________

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 3:28, Пт., 27 Янв. 17

3:28, Пт., 27 Янв. 17

qualified : krutik, а можно список задач, которые должна решать CRM? А то обрывки Ваших мыслей не дают полного представления о том, что Вам требуется.



Вот если бы Я мог описать, всю картину, но это займет много букв и времени...



Основное. Это поддержка Мультимагазинов.

т.е когда сайтов много (более десятка), каждый имеет свои контакты, и свою специфику товаров, условия продаж (доставки и тп).

+ несколько юр лиц (отправителей) к которым привязаны эти ИМ, но они не кратны кол-ву юр лиц.



Единый склад источник или несколько.

В принципе СКЛАД, как виртуальная единица один!

Но иногда возможны закупки по "дропшипингу" или частичный предзаказ на складах поставщиков.

Но эти функции думаю можно разделить.



А вот по Мультимагазиности вопросы...

Мне кажется большинство разработчиков CRM даже не понимают, что такое возможно.



И все это нужно объединить в единую систему! Вот если бы Я мог описать, всю картину, но это займет много букв и времени...Основное. Это поддержка Мультимагазинов.т.е когда сайтов много (более десятка), каждый имеет свои контакты, и свою специфику товаров, условия продаж (доставки и тп).+ несколько юр лиц (отправителей) к которым привязаны эти ИМ, но они не кратны кол-ву юр лиц.Единый склад источник или несколько.В принципе СКЛАД, как виртуальная единица один!Но иногда возможны закупки по "дропшипингу" или частичный предзаказ на складах поставщиков.Но эти функции думаю можно разделить.А вот по Мультимагазиности вопросы...Мне кажется большинство разработчиков CRM даже не понимают, что такое возможно.И все это нужно объединить в единую систему!

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 16:26, Пт., 27 Янв. 17

16:26, Пт., 27 Янв. 17

Исправил и дополнил, свои требования и задачи!



Можно либо их искать или - использовать универсальные решения.



Для ИМ есть специализированная Retail CRM.



По вашим функциям:

1. Имеются несколько ИМ! Лейдингов и тп источников продаж!



это вообще - не проблема для любой веб системы - сделать интегарцию с любым количеством лендингов - сайтов - та же amoCRM или Битрикс24



2. Общий СКЛАД или несколько складов (источников)

а вот это может быть проблемой) склад - это редкость в CRM/ В амо - например нет.



Как вариант - можно сделать связку двух систем - например Мойсклад + amoCRM

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CRM74.ru - Подбор и внедрение CRM и ERP Конечно для ИМ - своя специфика. И именно отраслевые решения такого рода - редкость.Можно либо их искать или - использовать универсальные решения.Для ИМ есть специализированная Retail CRM.По вашим функциям:это вообще - не проблема для любой веб системы - сделать интегарцию с любым количеством лендингов - сайтов - та же amoCRM или Битрикс24а вот это может быть проблемой) склад - это редкость в CRM/ В амо - например нет.Как вариант - можно сделать связку двух систем - например Мойсклад + amoCRM_________________CRM74.ru - Подбор и внедрение CRM и ERP