Тема: 33, 34 налоговая против ПФР





Вчера поехала в ПФР. Оказывается 33 и 34 налоговые (как мне сказала распорядитель на ресепшене) не подали сведений о доходах за 2014 г в ПФР. И поэтому Вы (т.е. мы - налогоплательщики) будете платить недоимку + пени за 2 года.

Это как?



Составляю жалобу в ФАС, Правительство РФ.



Есть кто из 33 34 налоговой?



Так что, если кому такие письма придут, это значит, что ПФР не знает сколько денег Вы заработали и очень хочет это узнать.

Ситуация такая: мы не подаем такие данные в ПФР и не обязаны это делать, но и налоговая не обязана подавать сведения в ПФР.



1% свыше 300 000 за год - это об этом.

А как это будет выглядеть на деле никто не сказал.

Вот мы и имеем.

В ПФР, кстати, меня предупредили, что и за 2015 год тоже прислать декларацию. Получила недоимку из ПФР за 2014 г!!!! на сумму 143 000 руб.Вчера поехала в ПФР. Оказывается 33 и 34 налоговые (как мне сказала распорядитель на ресепшене) не подали сведений о доходах за 2014 г в ПФР. И поэтому Вы (т.е. мы - налогоплательщики) будете платить недоимку + пени за 2 года.Это как?Составляю жалобу в ФАС, Правительство РФ.Есть кто из 33 34 налоговой?Так что, если кому такие письма придут, это значит, что ПФР не знает сколько денег Вы заработали и очень хочет это узнать.Ситуация такая: мы не подаем такие данные в ПФР и не обязаны это делать, но и налоговая не обязана подавать сведения в ПФР.1% свыше 300 000 за год - это об этом.А как это будет выглядеть на деле никто не сказал.Вот мы и имеем.В ПФР, кстати, меня предупредили, что и за 2015 год тоже прислать декларацию.





Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 19:27, Вт., 10 Янв. 17

19:27, Вт., 10 Янв. 17

Подтверждение подачи декларации за указанные года есть?

Фролик : Подтверждение подачи декларации за указанные года есть?

Конечно.

Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.

Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть. Конечно.Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть.

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 21:49, Вт., 10 Янв. 17

21:49, Вт., 10 Янв. 17

elena09 : Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.

Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть.

5 лет отправляю через инет, тупые бухи продолжают создавать очереди на почте со своими письмами. Благо почта очнулась и выдала приказ у кого больше 10 писем отправляются в спец. отделения.

_________________

pecunia pecuniam non parit 5 лет отправляю через инет, тупые бухи продолжают создавать очереди на почте со своими письмами. Благо почта очнулась и выдала приказ у кого больше 10 писем отправляются в спец. отделения._________________pecunia pecuniam non parit

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 18:36, Ср., 11 Янв. 17

18:36, Ср., 11 Янв. 17

elena09 : Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.

Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть.





Они это кто? Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть? Они это кто? Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть?

Фролик : Они это кто? Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть?

Они - это ПФР (МО Красногорский район, 69 км МКАД, МТВК "Гринвуд", стр. 27, ком. 104).



Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней, и штрафов производится в соответствии с Фед. законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в ПФ РФ".

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Если проще, то:

Я (налогоплательщик) - НЕ ДОЛЖНА и НЕ ОБЯЗАНА отчитываться перед ПФ о своих доходах за год.

Налоговая тоже НЕ ДОЛЖНА и НЕ ОБЯЗАНА передавать данные в ПФ обо мне.



И где тогда ПФ взять информацию, сколько человек заработал за год?

Им нужно 1% от суммы отстегивать (свыще 300 000). Вдруг мы им 3 рубля не доплатили.



Вот они и придумали рассылать недоимки. А как еще достать?

С этим требованием они обращаются в суд - и вуаля!, по решению суда нужно платить.



Я консультировалась с юристами, это полное самоуправство, причем незаконное.







Фролик : Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть?

Все есть, с налоговой проблем нет вообще.



А ПФР не знает, что и сколько. Вот они и бесятся.



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Налоговая служба будет собирать все налоги и сборы – от таможенных платежей до акцизов на алкоголь. И администрировать отчисления во внебюджетные фонды и в ПФР, следует из указа президента. Собираемость налогов должна повыситься. Главное, чтобы власть не забыла, ради чего проводится реформа — налоговая нагрузка в итоге должна снизиться, напоминают эксперты.

Владимир Путин подписал в пятницу (15.01.2016 г) указ, согласно которому будет создан единый фискальный орган. Ключевым оператором станет Федеральная налоговая служба. К ней переходит контроль за таможенными платежами, акцизами, отчислениями в Пенсионный фонд и за внебюджетными фондами.



Только пока тишина по данному вопросу.

Еще делят пока Все есть, с налоговой проблем нет вообще.А ПФР не знает, что и сколько. Вот они и бесятся.----------------------------------------Налоговая служба будет собирать все налоги и сборы – от таможенных платежей до акцизов на алкоголь. И администрировать отчисления во внебюджетные фонды и в ПФР, следует из указа президента. Собираемость налогов должна повыситься. Главное, чтобы власть не забыла, ради чего проводится реформа — налоговая нагрузка в итоге должна снизиться, напоминают эксперты.Владимир Путин подписал в пятницу (15.01.2016 г) указ, согласно которому будет создан единый фискальный орган. Ключевым оператором станет Федеральная налоговая служба. К ней переходит контроль за таможенными платежами, акцизами, отчислениями в Пенсионный фонд и за внебюджетными фондами.Только пока тишина по данному вопросу.Еще делят пока

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 8:17, Чт., 12 Янв. 17

8:17, Чт., 12 Янв. 17

А с чего Вы взяли, что налоговая не обязана эти данные передавать? О факте регистрации лица и снятии с учета налоговая передает сведения в пфр. Обмен между фнс и пфр электронный, передает ли фнс в пфр или пфр сам эти данные выгружает - значения не имеет. Подайте на филиал пфр в суд.



Закрывали ИП на Походном.

Для оформления пенсии нужно было посетить ПФР в МТВК "Гринвуд.

В ПФР заявили, что человек по их данным еще ИП и отчетов по ИП за последние 2 года к ним не поступало и пенсии вам не положено. Достаем и показываем письмо из налоговой №34 о ликвидации ИП.

А им ммммм пофиг на это письмо, нет отчетов и все.

Ок - "делайте запрос в ИФНС". Ответ - "Вы тогда пенсию еще год ждать будите"

Пришлось в "ручном" режиме им эти отчеты предоставлять. Пени не выставляли. Ситуация была похожая.Закрывали ИП на Походном.Для оформления пенсии нужно было посетить ПФР в МТВК "Гринвуд.В ПФР заявили, что человек по их данным еще ИП и отчетов по ИП за последние 2 года к ним не поступало и пенсии вам не положено. Достаем и показываем письмо из налоговой №34 о ликвидации ИП.А им ммммм пофиг на это письмо, нет отчетов и все.Ок - "делайте запрос в ИФНС". Ответ - "Вы тогда пенсию еще год ждать будите"Пришлось в "ручном" режиме им эти отчеты предоставлять. Пени не выставляли.

Фролик : А с чего Вы взяли, что налоговая не обязана эти данные передавать? О факте регистрации лица и снятии с учета налоговая передает сведения в пфр. Обмен между фнс и пфр электронный, передает ли фнс в пфр или пфр сам эти данные выгружает - значения не имеет.



А зачем мне об этом знать?

По закону я должна сдавать отчетность в ФНС, а ПФР я ничего не должна сдавать.

Вот они пусть сами себе и выставляют недоимки и пени.

Причем здесь люди. Фролик : Подайте на филиал пфр в суд.

Инициирована проверка ФАС. Инициирована проверка ФАС.