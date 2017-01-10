33, 34 налоговая против ПФР

Получила недоимку из ПФР за 2014 г!!!! на сумму 143 000 руб.
Вчера поехала в ПФР. Оказывается 33 и 34 налоговые (как мне сказала распорядитель на ресепшене) не подали сведений о доходах за 2014 г в ПФР. И поэтому Вы (т.е. мы - налогоплательщики) будете платить недоимку + пени за 2 года.
Это как?
Составляю жалобу в ФАС, Правительство РФ.
Есть кто из 33 34 налоговой?
Так что, если кому такие письма придут, это значит, что ПФР не знает сколько денег Вы заработали и очень хочет это узнать.
Ситуация такая: мы не подаем такие данные в ПФР и не обязаны это делать, но и налоговая не обязана подавать сведения в ПФР.
1% свыше 300 000 за год - это об этом.
А как это будет выглядеть на деле никто не сказал.
Вот мы и имеем.
В ПФР, кстати, меня предупредили, что и за 2015 год тоже прислать декларацию.
Подтверждение подачи декларации за указанные года есть?
Фролик :
Подтверждение подачи декларации за указанные года есть?
Конечно.
Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.
Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть.
elena09 :
Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.
Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть.
5 лет отправляю через инет, тупые бухи продолжают создавать очереди на почте со своими письмами. Благо почта очнулась и выдала приказ у кого больше 10 писем отправляются в спец. отделения. _________________ pecunia pecuniam non parit
elena09 :
Они требуют декларацию + опись (почтовую со штампом) + чек-скан отправки.
Я всегда отправляю с "уведомлением", так что еще и уведомление есть.
Они это кто? Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть?
Фролик :
Они это кто? Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть?
Они - это ПФР (МО Красногорский район, 69 км МКАД, МТВК "Гринвуд", стр. 27, ком. 104).
Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней, и штрафов производится в соответствии с Фед. законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в ПФ РФ".
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Если проще, то:
Я (налогоплательщик) - НЕ ДОЛЖНА и НЕ ОБЯЗАНА отчитываться перед ПФ о своих доходах за год.
Налоговая тоже НЕ ДОЛЖНА и НЕ ОБЯЗАНА передавать данные в ПФ обо мне.
И где тогда ПФ взять информацию, сколько человек заработал за год?
Им нужно 1% от суммы отстегивать (свыще 300 000). Вдруг мы им 3 рубля не доплатили.
Вот они и придумали рассылать недоимки. А как еще достать?
С этим требованием они обращаются в суд - и вуаля!, по решению суда нужно платить.
Я консультировалась с юристами, это полное самоуправство, причем незаконное.
Фролик :
Вы декларацию своевременно в ФНС подали? Она у Вас в личном кабинете есть?
Все есть, с налоговой проблем нет вообще.
А ПФР не знает, что и сколько. Вот они и бесятся.
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Налоговая служба будет собирать все налоги и сборы – от таможенных платежей до акцизов на алкоголь. И администрировать отчисления во внебюджетные фонды и в ПФР, следует из указа президента. Собираемость налогов должна повыситься. Главное, чтобы власть не забыла, ради чего проводится реформа — налоговая нагрузка в итоге должна снизиться, напоминают эксперты.
Владимир Путин подписал в пятницу (15.01.2016 г) указ, согласно которому будет создан единый фискальный орган. Ключевым оператором станет Федеральная налоговая служба. К ней переходит контроль за таможенными платежами, акцизами, отчислениями в Пенсионный фонд и за внебюджетными фондами.
Только пока тишина по данному вопросу.
Еще делят пока
А с чего Вы взяли, что налоговая не обязана эти данные передавать? О факте регистрации лица и снятии с учета налоговая передает сведения в пфр. Обмен между фнс и пфр электронный, передает ли фнс в пфр или пфр сам эти данные выгружает - значения не имеет. Подайте на филиал пфр в суд.
Ситуация была похожая.
Закрывали ИП на Походном.
Для оформления пенсии нужно было посетить ПФР в МТВК "Гринвуд.
В ПФР заявили, что человек по их данным еще ИП и отчетов по ИП за последние 2 года к ним не поступало и пенсии вам не положено. Достаем и показываем письмо из налоговой №34 о ликвидации ИП.
А им ммммм пофиг на это письмо, нет отчетов и все.
Ок - "делайте запрос в ИФНС". Ответ - "Вы тогда пенсию еще год ждать будите"
Пришлось в "ручном" режиме им эти отчеты предоставлять. Пени не выставляли.
Фролик :
А с чего Вы взяли, что налоговая не обязана эти данные передавать? О факте регистрации лица и снятии с учета налоговая передает сведения в пфр. Обмен между фнс и пфр электронный, передает ли фнс в пфр или пфр сам эти данные выгружает - значения не имеет.
А зачем мне об этом знать?
По закону я должна сдавать отчетность в ФНС, а ПФР я ничего не должна сдавать.
Вот они пусть сами себе и выставляют недоимки и пени.
Причем здесь люди.