QIWI-мошенники заблокировали полностью идентифицированный кошелек



11 августа 2016 года я получил радостную смску от платежной системы Qiwi, о том что мой кошелек заблокирован. На тот момент на счете было около 90 тысяч рублей. На мои возмущения и вопросы с какой стати это случилось в службе поддержки полный мороз.

Далее они работают по следующему скрипту:

1) Требуют вас выслать копию паспорта и копию договора связи с сотовым оператором, на номер которого у вас зарегистрирован кошелек. Я это сделал.

2) Вам и имейл приходит требование прислать селфи фото с паспортом в руках и написанное от руки объяснение экономической сути входящих и исходящих операций (!)

После получения этого письма я погуглил по фразе "копию объяснения экономической сути входящих и исходящих операций" и нашел кучу жалоб от людей, которых обворовало "Киви".

Дело в том, что вне зависимости от того что вы им вышлите, далее по их мошенническому скрипту будет требование выслать нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию договора с оператором связи. В ответ на то что вы им вышлите запросят еще что нибудь или потребуют вас отчитаться перед ними за каждую переведенную копейку через их систему. И так будет до бесконечности пока вы не плюните и не распрощаетесь со своими деньгами. Единственное цель всего этого действия это конфисковать ВАШИ деньги.

Номер моего заблокированного кошелька 79624407161 , запрос №QW6121919 . Киви, я не собираюсь с вами вести переписки, я знаю к чему это все приведет. Я требую разблокировать мой кошелек или расторгнуть договор. В противном случае я отправлю заявления во все известные мне интернет приемные от мвд до прокуратуры и центробанка, далее если это не подействует буду подавать в суд. Если вы думаете что вы безнаказанно спишите деньги с моего кошелька за неактивность, возникшей по причине ВАШЕЙ попытки меня обворовать, то я вас уверяю все эти незаконные действия и списания с вашей стороны я буду обжаловать в суде. Пока мой вопрос не будет решен и я не получу все до своей последней копейки, я буду максимально придавать огласке факты мошенничества с вашей стороны.



Господа, всех призываю не вступать в переписки с этими мошенниками, не выполнять их незаконных требований т.к. вы только нервы себе потратите. Максимально привлекайте внимание общественности к произволу этих мошенников, обращайтесь в СМИ (у меня есть хорошие связи с несколькими крупными пабликами вконтакте пишите на почту Господа все кто пользуется платежной системой "Киви" ("QIWI"). Не в коем случае не храните там сколько нибудь значимые для вас суммы, если вы не готовы с ними распрощаться. Мне мой товарищ еще давно говорил что они, цитирую: "-полнейшие неадекваты и воры". Я не думал что настолько и наивно полагал что обезопасил себя пройдя ПЛАТНУЮ процедуру идентификации, т.е. потратил время, сходил в банк с паспортом, заплатил деньги и подтвердил свою личность работнику банка. Так вот, вся эта процедура просто очередной развод на деньги и ничего не дает, они потом когда вас заблокируют без причины все равно будут запрашивать подтверждение вашей личности.11 августа 2016 года я получил радостную смску от платежной системы Qiwi, о том что мой кошелек заблокирован. На тот момент на счете было около 90 тысяч рублей. На мои возмущения и вопросы с какой стати это случилось в службе поддержки полный мороз.Далее они работают по следующему скрипту:1) Требуют вас выслать копию паспорта и копию договора связи с сотовым оператором, на номер которого у вас зарегистрирован кошелек. Я это сделал.2) Вам и имейл приходит требование прислать селфи фото с паспортом в руках и написанное от руки объяснение экономической сути входящих и исходящих операций (!)После получения этого письма я погуглил по фразе "копию объяснения экономической сути входящих и исходящих операций" и нашел кучу жалоб от людей, которых обворовало "Киви".Дело в том, что вне зависимости от того что вы им вышлите, далее по их мошенническому скрипту будет требование выслать нотариально заверенную копию паспорта, нотариально заверенную копию договора с оператором связи. В ответ на то что вы им вышлите запросят еще что нибудь или потребуют вас отчитаться перед ними за каждую переведенную копейку через их систему. И так будет до бесконечности пока вы не плюните и не распрощаетесь со своими деньгами. Единственное цель всего этого действия это конфисковать ВАШИ деньги.Номер моего заблокированного кошелька 79624407161 , запрос №QW6121919 . Киви, я не собираюсь с вами вести переписки, я знаю к чему это все приведет. Я требую разблокировать мой кошелек или расторгнуть договор. В противном случае я отправлю заявления во все известные мне интернет приемные от мвд до прокуратуры и центробанка, далее если это не подействует буду подавать в суд. Если вы думаете что вы безнаказанно спишите деньги с моего кошелька за неактивность, возникшей по причине ВАШЕЙ попытки меня обворовать, то я вас уверяю все эти незаконные действия и списания с вашей стороны я буду обжаловать в суде. Пока мой вопрос не будет решен и я не получу все до своей последней копейки, я буду максимально придавать огласке факты мошенничества с вашей стороны.Господа, всех призываю не вступать в переписки с этими мошенниками, не выполнять их незаконных требований т.к. вы только нервы себе потратите. Максимально привлекайте внимание общественности к произволу этих мошенников, обращайтесь в СМИ (у меня есть хорошие связи с несколькими крупными пабликами вконтакте пишите на почту qiwi-moshenniki@yandex.ru помогу с оглаской БЕСПЛАТНО), обращайтесь в суд.