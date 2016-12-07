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|Тема:
otpravka.pochta.ru
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|Письмо в поддержку otpravka.pochta.ru осталось без ответа, поэтому прошу помощи у тех, кто пользуется:
1. Есть ли ограничение для ИМ по минимальному количеству отправляемых посылок?
2. Что означает "нестандартная посылка", если мы все посылки отсылаем в коробах Почты России? Значит ли "нестандартная посылка", что за нее будет взиматься дополнительная комиссия?
3. Возможно ли через сервис оформлять отправления через EMS?
4. Каковы "специальные тарифы для интернет-магазинов", где с ними можно ознакомиться?
5. Где можно ознакомиться с Договором на оказание услуг почтовой связи с Предприятием?
Заранее благодарен за ответы.
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Best-Shop.SU
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|Тоже интересны ответы на данные вопросы.
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