



1. Есть ли ограничение для ИМ по минимальному количеству отправляемых посылок?



2. Что означает "нестандартная посылка", если мы все посылки отсылаем в коробах Почты России? Значит ли "нестандартная посылка", что за нее будет взиматься дополнительная комиссия?



3. Возможно ли через сервис оформлять отправления через EMS?



4. Каковы "специальные тарифы для интернет-магазинов", где с ними можно ознакомиться?



5. Где можно ознакомиться с Договором на оказание услуг почтовой связи с Предприятием?



Заранее благодарен за ответы.

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Best-Shop.SU Письмо в поддержку otpravka.pochta.ru осталось без ответа, поэтому прошу помощи у тех, кто пользуется:1. Есть ли ограничение для ИМ по минимальному количеству отправляемых посылок?2. Что означает "нестандартная посылка", если мы все посылки отсылаем в коробах Почты России? Значит ли "нестандартная посылка", что за нее будет взиматься дополнительная комиссия?3. Возможно ли через сервис оформлять отправления через EMS?4. Каковы "специальные тарифы для интернет-магазинов", где с ними можно ознакомиться?5. Где можно ознакомиться с Договором на оказание услуг почтовой связи с Предприятием?Заранее благодарен за ответы._________________