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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Тема:

otpravka.pochta.ru
СообщениеАвтор: FIRSTSTEPS 
Дата: 15:46, Ср., 7 Дек. 16
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Письмо в поддержку otpravka.pochta.ru осталось без ответа, поэтому прошу помощи у тех, кто пользуется:

1. Есть ли ограничение для ИМ по минимальному количеству отправляемых посылок?

2. Что означает "нестандартная посылка", если мы все посылки отсылаем в коробах Почты России? Значит ли "нестандартная посылка", что за нее будет взиматься дополнительная комиссия?

3. Возможно ли через сервис оформлять отправления через EMS?

4. Каковы "специальные тарифы для интернет-магазинов", где с ними можно ознакомиться?

5. Где можно ознакомиться с Договором на оказание услуг почтовой связи с Предприятием?

Заранее благодарен за ответы.
_________________
Best-Shop.SU

СообщениеАвтор: Obiina 
Дата: 15:36, Пн., 20 Фев. 17
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Тоже интересны ответы на данные вопросы.
_________________
http://www.primeryai.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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