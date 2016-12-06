Тема: Оцените интернет-магазин светильников





Недавно был сделан редизайн. Взгляд уже замылился. Прошу посмотреть, оценить дизайн и юзабилити. Прошу оценить интернет-магазин http://www.lustra-gus.ru/ Недавно был сделан редизайн. Взгляд уже замылился. Прошу посмотреть, оценить дизайн и юзабилити.









Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.



Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.



На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.



Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.



Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.



Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!



По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп. Мне очень понравился дизайн, приятные цвета, хорошие и нужные категорийные баннеры на главной. Также пункт меню каталог с красивыми картинками, но не всех категориях - нужно добавить!Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп.

Автор: MensHealth

голосов : 3

Дата: 23:10, Чт., 8 Дек. 16

23:10, Чт., 8 Дек. 16



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Владелец ИМ Я бы купил тут люстру! Лайк !)_________________Владелец ИМ

Майк Лермонтов : Мне очень понравился дизайн, приятные цвета, хорошие и нужные категорийные баннеры на главной. Также пункт меню каталог с красивыми картинками, но не всех категориях - нужно добавить!



Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.



Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.



На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.



Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.



Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.



Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!



По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп.



Спасибо за содержательный отзыв.



Счетчик в распродаже вполне реальный, работает по серверному времени, до конца дня, потом на товары скидка пропадает. Он пока, что в тестовом режиме, не решили еще, оставить или нет.



С фотографиями конечно проблема. Решаем по-тихоньку. Все фотографии приходиться портить водяными знаками, т.к. конкуренты сразу утаскивают, если выложить без них и выдают за свои. Особенности российского бизнеса) Спасибо за содержательный отзыв.Счетчик в распродаже вполне реальный, работает по серверному времени, до конца дня, потом на товары скидка пропадает. Он пока, что в тестовом режиме, не решили еще, оставить или нет.С фотографиями конечно проблема. Решаем по-тихоньку. Все фотографии приходиться портить водяными знаками, т.к. конкуренты сразу утаскивают, если выложить без них и выдают за свои. Особенности российского бизнеса)



Постарался в картинках указать на некоторые недочеты.





А, в общем, с первого взгляда сайт производит вполне приятное впечатление.

Кстати, что-то мне подсказывает, что вы не совсем правильно считаете цель "Заказ".

У вас стоит счетчик на кнопочке "купить" в карточке товара и индикатор цели там "ORDER".

Я думаю, уместнее считать ордером нажатие "оформить заказ" в чекауте. И сверять это с посещениями страницы "Спасибо за заказ". По ней одно считать тоже не очень корректно, так как на нее можно попасть ничего не заказав.

Надеюсь, был полезен, если что-то непонятно, стучите в личку - постараюсь объяснить.

Успехов! Добрый день!Постарался в картинках указать на некоторые недочеты.А, в общем, с первого взгляда сайт производит вполне приятное впечатление.Кстати, что-то мне подсказывает, что вы не совсем правильно считаете цель "Заказ".У вас стоит счетчик на кнопочке "купить" в карточке товара и индикатор цели там "ORDER".Я думаю, уместнее считать ордером нажатие "оформить заказ" в чекауте. И сверять это с посещениями страницы "Спасибо за заказ". По ней одно считать тоже не очень корректно, так как на нее можно попасть ничего не заказав.Надеюсь, был полезен, если что-то непонятно, стучите в личку - постараюсь объяснить.Успехов!