Оцените интернет-магазин светильников - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Оцените интернет-магазин светильников
СообщениеАвтор: Alexxxey 
Дата: 18:48, Вт., 6 Дек. 16
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Прошу оценить интернет-магазин http://www.lustra-gus.ru/
Недавно был сделан редизайн. Взгляд уже замылился. Прошу посмотреть, оценить дизайн и юзабилити.

СообщениеАвтор: Майк Лермонтов 
Дата: 22:42, Чт., 8 Дек. 16
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Мне очень понравился дизайн, приятные цвета, хорошие и нужные категорийные баннеры на главной. Также пункт меню каталог с красивыми картинками, но не всех категориях - нужно добавить!

Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.

Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.

На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.

Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.

Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.

Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!

По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп.
СообщениеАвтор: MensHealth  Репутация: -4.9
голосов: 3
Дата: 23:10, Чт., 8 Дек. 16
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Я бы купил тут люстру! Лайк !)
_________________
Владелец ИМ
СообщениеАвтор: Alexxxey 
Дата: 23:44, Чт., 8 Дек. 16
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Майк Лермонтов :
Мне очень понравился дизайн, приятные цвета, хорошие и нужные категорийные баннеры на главной. Также пункт меню каталог с красивыми картинками, но не всех категориях - нужно добавить!

Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.

Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.

На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.

Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.

Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.

Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!

По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп.


Спасибо за содержательный отзыв.

Счетчик в распродаже вполне реальный, работает по серверному времени, до конца дня, потом на товары скидка пропадает. Он пока, что в тестовом режиме, не решили еще, оставить или нет.

С фотографиями конечно проблема. Решаем по-тихоньку. Все фотографии приходиться портить водяными знаками, т.к. конкуренты сразу утаскивают, если выложить без них и выдают за свои. Особенности российского бизнеса)
СообщениеАвтор: roiplus 
Дата: 23:26, Вс., 1 Янв. 17
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Добрый день!
Постарался в картинках указать на некоторые недочеты.


А, в общем, с первого взгляда сайт производит вполне приятное впечатление.
Кстати, что-то мне подсказывает, что вы не совсем правильно считаете цель "Заказ".
У вас стоит счетчик на кнопочке "купить" в карточке товара и индикатор цели там "ORDER".
Я думаю, уместнее считать ордером нажатие "оформить заказ" в чекауте. И сверять это с посещениями страницы "Спасибо за заказ". По ней одно считать тоже не очень корректно, так как на нее можно попасть ничего не заказав.
Надеюсь, был полезен, если что-то непонятно, стучите в личку - постараюсь объяснить.
Успехов!
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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