Оцените интернет-магазин светильников

Прошу оценить интернет-магазин http://www.lustra-gus.ru/
Недавно был сделан редизайн. Взгляд уже замылился. Прошу посмотреть, оценить дизайн и юзабилити.
Мне очень понравился дизайн, приятные цвета, хорошие и нужные категорийные баннеры на главной. Также пункт меню каталог с красивыми картинками, но не всех категориях - нужно добавить!
Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.
Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.
На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.
Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.
Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.
Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!
По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп.
Я бы купил тут люстру! Лайк !) _________________ Владелец ИМ
Майк Лермонтов :
Мне очень понравился дизайн, приятные цвета, хорошие и нужные категорийные баннеры на главной. Также пункт меню каталог с красивыми картинками, но не всех категориях - нужно добавить!
Немного напряг таймер обратного отсчета в распродажах, что реально осталось 2 часа 39 минут до конца распродажи как на одностраничниках? Он заново начинается у каждого нового покупателя с цифры 2:39? По моему, как то не серьезно.
Вполне понятно и наглядно сделана страница доставка и оплата, разве что 2 раза в начале написано одно и то же разными словами "Оплата при получении" и "Возможна оплата картой курьеру при получении". И зачем еще один пункт меню Пункты выдачи? Вроде бы на странице оплата и доставка тоже есть все пункты именно в моем городе.
На странице категории Большие люстры есть фильтр с характеристикой Большие люстры, мне это не понятно.
Нужно убрать пункт меню Главная. Достаточно того, что кликнув на логотип попадаешь на главную страницу.
Отлично проработана страница товара, везде есть информация о доставке. Это нужно напоминать. Но не самые хорошие фото товаров, желательно сделать их качественней, побольше и уменьшить водяные знаки - немного раздражают.
Несколько заброшен Блог, записи не обновлялись с 14 года!
По сео-вроде бы все есть, тайтлы, описания, н1, роботс, сайтмэп.
Спасибо за содержательный отзыв.
Счетчик в распродаже вполне реальный, работает по серверному времени, до конца дня, потом на товары скидка пропадает. Он пока, что в тестовом режиме, не решили еще, оставить или нет.
С фотографиями конечно проблема. Решаем по-тихоньку. Все фотографии приходиться портить водяными знаками, т.к. конкуренты сразу утаскивают, если выложить без них и выдают за свои. Особенности российского бизнеса)
Добрый день!
Постарался в картинках указать на некоторые недочеты.
А, в общем, с первого взгляда сайт производит вполне приятное впечатление.
Кстати, что-то мне подсказывает, что вы не совсем правильно считаете цель "Заказ".
У вас стоит счетчик на кнопочке "купить" в карточке товара и индикатор цели там "ORDER".
Я думаю, уместнее считать ордером нажатие "оформить заказ" в чекауте. И сверять это с посещениями страницы "Спасибо за заказ". По ней одно считать тоже не очень корректно, так как на нее можно попасть ничего не заказав.
Надеюсь, был полезен, если что-то непонятно, стучите в личку - постараюсь объяснить.
Успехов!