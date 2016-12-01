ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ?

Могу посмотреть, если сайт и качество товара хорошее - могу купить
11%
[ 1 ]
Да, всегда покупаю то что предлагают ))
0%
[ 0 ]
Для покупок использую Яндекс (Маркет) или Гугл
11%
[ 1 ]
Вообще не покупаю в интернете
0%
[ 0 ]
Нет времени на эту хрень ))
22%
[ 2 ]
Всего проголосовало : 9
Вечер добрый!
SMM как визитка или канал продаж? Столько разных советов и мнений... Вы сами покупаете в соц.сетях (или переходите по "зацепившим" постам) на сайт за покупками?
Вопрос: покупаете ли вы или ваша семья, друзья.. через ВК ФБ Инст ?
Если покупаете - какие категории товаров ?
Я бы ответил, но в списке нет самого нормального варианта... Ибо для новостей есть новостные сайты, а для друзей - кружка пива и на крайняк телефон.
А в целом, подобный опрос среди нормальных людей не показателен. Выборка должна быть репрезентативной, то есть срез общества с улицы - чтобы не только мы, но и тупые овощи, жители соцсетей, там обязательно присутствовали. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
У себя на страничке в VK продал много замков, даже на карту Сбербанка легко соглашаются)
Это сейчас (три месяца назад) я добавил интернет магазин и ссылку на него, а до этого, ни каких ссылок на интернет магазин не было, только VK + ссылка на форум была))
Спасибо за ответы и потраченное время ))
to activity - спасибо что поделились своим опытом!)
Если группа в соц. сети создана в дополнении к инет-магазину, это одно и это хорошо.
Но когда есть только группа в соц. сети, а оплата исключительно на счет физического лица, то разумеется, я прохожу мимо этих горе-барыг
Но есть люди, которые покупают не выходя из соц. сетей. И я считаю их всех странными на всю тыковку. И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем
Спасибо kaavain за ответ
Приятно узнать мнение "коллег по цеху)))"
А какой самый нормальный ответ ?) могу добавить в опрос ))
Хочется украсить конец года обменом мнений и некоторым юмором ))
Спасибо Anton Shishkin за ответ
Странные на "всю тыковку" очень улыбнуло ))
Не расскажите пример людей, покупающих не выходя из SMM ))) теоретически, без конкретики, конечно ...
У меня много друзей настаивают, что например в Инст, осуществляется все больше и больше покупок, но из последнего что они там купили - колесные диски "реплика" брендовых по Очень дешманской))) цене ...
Anton Shishkin :
И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем
Антон, читайте цитатник.
"Времена изменений это времена новых возможностей, даже если кажется, что это конец всех времён".