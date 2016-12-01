Тема: ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ?





Покупаете ли вы через соц. сети ВК ФБ Инст ? Нет, захожу читать новости и общаться с друзьями 55% [ 5 ] Могу посмотреть, если сайт и качество товара хорошее - могу купить 11% [ 1 ] Да, всегда покупаю то что предлагают )) 0% [ 0 ] Для покупок использую Яндекс (Маркет) или Гугл 11% [ 1 ] Вообще не покупаю в интернете 0% [ 0 ] Нет времени на эту хрень )) 22% [ 2 ] Всего проголосовало : 9







SMM как визитка или канал продаж? Столько разных советов и мнений... Вы сами покупаете в соц.сетях (или переходите по "зацепившим" постам) на сайт за покупками?



Вопрос: покупаете ли вы или ваша семья, друзья.. через ВК ФБ Инст ?

Если покупаете - какие категории товаров ? Вечер добрый!SMM как визитка или канал продаж? Столько разных советов и мнений... Вы сами покупаете в соц.сетях (или переходите по "зацепившим" постам) на сайт за покупками?Вопрос: покупаете ли вы или ваша семья, друзья.. через ВК ФБ Инст ?Если покупаете - какие категории товаров ?









А в целом, подобный опрос среди нормальных людей не показателен. Выборка должна быть репрезентативной, то есть срез общества с улицы - чтобы не только мы, но и тупые овощи, жители соцсетей, там обязательно присутствовали.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Я бы ответил, но в списке нет самого нормального варианта... Ибо для новостей есть новостные сайты, а для друзей - кружка пива и на крайняк телефон.А в целом, подобный опрос среди нормальных людей не показателен. Выборка должна быть репрезентативной, то есть срез общества с улицы - чтобы не только мы, но и тупые овощи, жители соцсетей, там обязательно присутствовали._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 12:31, Пт., 2 Дек. 16

12:31, Пт., 2 Дек. 16



Это сейчас (три месяца назад) я добавил интернет магазин и ссылку на него, а до этого, ни каких ссылок на интернет магазин не было, только VK + ссылка на форум была)) У себя на страничке в VK продал много замков, даже на карту Сбербанка легко соглашаются)Это сейчас (три месяца назад) я добавил интернет магазин и ссылку на него, а до этого, ни каких ссылок на интернет магазин не было, только VK + ссылка на форум была))





to activity - спасибо что поделились своим опытом!) Спасибо за ответы и потраченное время ))to activity - спасибо что поделились своим опытом!)





Но когда есть только группа в соц. сети, а оплата исключительно на счет физического лица, то разумеется, я прохожу мимо этих горе-барыг



Но есть люди, которые покупают не выходя из соц. сетей. И я считаю их всех странными на всю тыковку. И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем Если группа в соц. сети создана в дополнении к инет-магазину, это одно и это хорошо.Но когда есть только группа в соц. сети, а оплата исключительно на счет физического лица, то разумеется, я прохожу мимо этих горе-барыгНо есть люди, которые покупают не выходя из соц. сетей. И я считаю их всех странными на всю тыковку. И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем

kaavain за ответ



Приятно узнать мнение "коллег по цеху)))"

А какой самый нормальный ответ ?) могу добавить в опрос ))



Хочется украсить конец года обменом мнений и некоторым юмором )) Спасибоза ответПриятно узнать мнение "коллег по цеху)))"А какой самый нормальный ответ ?) могу добавить в опрос ))Хочется украсить конец года обменом мнений и некоторым юмором))



Странные на "всю тыковку" очень улыбнуло ))



Не расскажите пример людей, покупающих не выходя из SMM ))) теоретически, без конкретики, конечно ...



У меня много друзей настаивают, что например в Инст, осуществляется все больше и больше покупок, но из последнего что они там купили - колесные диски "реплика" брендовых по Очень дешманской))) цене ... Спасибо Anton Shishkin за ответСтранные на "всю тыковку" очень улыбнуло))Не расскажите пример людей, покупающих не выходя из SMM ))) теоретически, без конкретики, конечно ...У меня много друзей настаивают, что например в Инст, осуществляется все больше и больше покупок, но из последнего что они там купили - колесные диски "реплика" брендовых по Очень дешманской))) цене ...

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 22:24, Чт., 22 Дек. 16

22:24, Чт., 22 Дек. 16

Anton Shishkin : И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем



Антон, читайте цитатник.



"Времена изменений это времена новых возможностей, даже если кажется, что это конец всех времён".



(с) Charles Handy

_________________

Мой блог: Эксперт-Report читайте цитатник."Времена изменений это времена новых возможностей, даже если кажется, что это конец всех времён".(с) Charles Handy_________________