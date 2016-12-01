ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ?

Покупаете ли вы через соц. сети ВК ФБ Инст ?
Нет, захожу читать новости и общаться с друзьями
55%
 55%  [ 5 ]
Могу посмотреть, если сайт и качество товара хорошее - могу купить
11%
 11%  [ 1 ]
Да, всегда покупаю то что предлагают ))
0%
 0%  [ 0 ]
Для покупок использую Яндекс (Маркет) или Гугл
11%
 11%  [ 1 ]
Вообще не покупаю в интернете
0%
 0%  [ 0 ]
Нет времени на эту хрень ))
22%
 22%  [ 2 ]
Всего проголосовало : 9

СообщениеАвтор: Kasatka  Репутация: 21.1Репутация: 21.1
Дата: 23:27, Чт., 1 Дек. 16
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Вечер добрый!

SMM как визитка или канал продаж? Столько разных советов и мнений... Вы сами покупаете в соц.сетях (или переходите по "зацепившим" постам) на сайт за покупками?

Вопрос: покупаете ли вы или ваша семья, друзья.. через ВК ФБ Инст ?
Если покупаете - какие категории товаров ?

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 11:45, Пт., 2 Дек. 16
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Я бы ответил, но в списке нет самого нормального варианта... Ибо для новостей есть новостные сайты, а для друзей - кружка пива и на крайняк телефон.

А в целом, подобный опрос среди нормальных людей не показателен. Выборка должна быть репрезентативной, то есть срез общества с улицы - чтобы не только мы, но и тупые овощи, жители соцсетей, там обязательно присутствовали.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 12:31, Пт., 2 Дек. 16
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У себя на страничке в VK продал много замков, даже на карту Сбербанка легко соглашаются)
Это сейчас (три месяца назад) я добавил интернет магазин и ссылку на него, а до этого, ни каких ссылок на интернет магазин не было, только VK + ссылка на форум была))
СообщениеАвтор: Kasatka  Репутация: 21.1Репутация: 21.1
Дата: 22:27, Ср., 7 Дек. 16
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Спасибо за ответы и потраченное время ))

to activity - спасибо что поделились своим опытом!)
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 0:11, Чт., 8 Дек. 16
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Если группа в соц. сети создана в дополнении к инет-магазину, это одно и это хорошо.

Но когда есть только группа в соц. сети, а оплата исключительно на счет физического лица, то разумеется, я прохожу мимо этих горе-барыг Smile

Но есть люди, которые покупают не выходя из соц. сетей. И я считаю их всех странными на всю тыковку. И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем Twisted Evil Rolling Eyes
СообщениеАвтор: Kasatka  Репутация: 21.1Репутация: 21.1
Дата: 22:06, Чт., 22 Дек. 16
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Спасибо kaavain за ответ Smile

Приятно узнать мнение "коллег по цеху)))"
А какой самый нормальный ответ ?) могу добавить в опрос ))

Хочется украсить конец года обменом мнений и некоторым юмором Smile))
СообщениеАвтор: Kasatka  Репутация: 21.1Репутация: 21.1
Дата: 22:15, Чт., 22 Дек. 16
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Спасибо Anton Shishkin за ответ
Странные на "всю тыковку" очень улыбнуло Smile))

Не расскажите пример людей, покупающих не выходя из SMM ))) теоретически, без конкретики, конечно ...

У меня много друзей настаивают, что например в Инст, осуществляется все больше и больше покупок, но из последнего что они там купили - колесные диски "реплика" брендовых по Очень дешманской))) цене ...
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 22:24, Чт., 22 Дек. 16
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Anton Shishkin :
И вообще этот мир катиться в глубокую и черную задницу, так что я больше не удивляюсь тупизне вокруг происходящего... Да гори оно огнем


Антон, читайте цитатник.

"Времена изменений это времена новых возможностей, даже если кажется, что это конец всех времён".

(с) Charles Handy
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