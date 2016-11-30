Getparcel - кто работал с ними?



Письмо в 22-40 от 19 декабря

Уверены, что сегодня вы готовитесь к предстоящему высокому сезону с особым трепетом и тщательностью. Для нас этот период времени тоже будет необычным.

И мы уже начали подготовку.

С сожалением сообщаем вам, что одним из комплексов мер стал отказ от работы со складами, находящимися за пределами ТТК. Так как ваши склады попадают под этот критерий, мы вынуждены деактивировать личный кабинет до окончания новогоднего high season.

9 января 2017 года в 09:00 ваш магазин будет активирован автоматически и работа продолжится в стандартном режиме.



Самый фейл - курьеры пешие и от метро до нас 400 метров, а до ттк 1 км.

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Интернет магазин радиоуправляемых моделей Ребята не плохо возили, но облажались по полной.Письмо в 22-40 от 19 декабряУверены, что сегодня вы готовитесь к предстоящему высокому сезону с особым трепетом и тщательностью. Для нас этот период времени тоже будет необычным.И мы уже начали подготовку.С сожалением сообщаем вам, что одним из комплексов мер стал отказ от работы со складами, находящимися за пределами ТТК. Так как ваши склады попадают под этот критерий, мы вынуждены деактивировать личный кабинет до окончания новогоднего high season.9 января 2017 года в 09:00 ваш магазин будет активирован автоматически и работа продолжится в стандартном режиме.Самый фейл - курьеры пешие и от метро до нас 400 метров, а до ттк 1 км._________________