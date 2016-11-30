Getparcel - кто работал с ними? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Getparcel - кто работал с ними?
СообщениеАвтор: Алексей Николаев 
Дата: 19:44, Ср., 30 Ноя. 16
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Коллеги, здравствуйте!
Кто-нибудь работал с службой экспресс-доставки Getparcel.
Чем они отличаются от Достависты или bringo?
Кто лучше?
Какой-то договор у них сомнительный....

СообщениеАвтор: all4rc.ru  Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8Репутация: 8
Дата: 0:08, Ср., 21 Дек. 16
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Ребята не плохо возили, но облажались по полной.
Письмо в 22-40 от 19 декабря
Уверены, что сегодня вы готовитесь к предстоящему высокому сезону с особым трепетом и тщательностью. Для нас этот период времени тоже будет необычным.
И мы уже начали подготовку.
С сожалением сообщаем вам, что одним из комплексов мер стал отказ от работы со складами, находящимися за пределами ТТК. Так как ваши склады попадают под этот критерий, мы вынуждены деактивировать личный кабинет до окончания новогоднего high season.
9 января 2017 года в 09:00 ваш магазин будет активирован автоматически и работа продолжится в стандартном режиме.

Самый фейл - курьеры пешие и от метро до нас 400 метров, а до ттк 1 км.
_________________
Интернет магазин радиоуправляемых моделей
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 22:14, Ср., 21 Дек. 16
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Getparcel отказали мне вне сезон, сказав, что даже если мой склад находиться в самом метро, но за пределами МКАД, они не поедут ко мне. Жаль...
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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