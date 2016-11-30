Тема: Клиент получил посылку с поврежденным товаром





1) Отправили товар проверенный в целости и сохранности. Например вазу

2) Клиент получил на почте повреждений коробки нет.

3) Дома вскрыл , ваза разбита.

4) Отправил обратно в магазин, требуя возмещение.

5) У нас сомнение, т.к. нет актов от почты Были ли у кого судебные тяжбы.1) Отправили товар проверенный в целости и сохранности. Например вазу2) Клиент получил на почте повреждений коробки нет.3) Дома вскрыл , ваза разбита.4) Отправил обратно в магазин, требуя возмещение.5) У нас сомнение, т.к. нет актов от почты





Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 17:19, Ср., 30 Ноя. 16

17:19, Ср., 30 Ноя. 16





1. Является ли отправление застрахованным?

2. Если отправляли стекло, то соответствует ли упаковка вложению, т.е. есть ли стикер стекло?



Отправляя любой груз, необходимо обеспечить сохранность вложения при падении на твердую поверхность с высоты 2 метров. Отчасти зависит от того, какой способ доставки выбран.1. Является ли отправление застрахованным?2. Если отправляли стекло, то соответствует ли упаковка вложению, т.е. есть ли стикер стекло?Отправляя любой груз, необходимо обеспечить сохранность вложения при падении на твердую поверхность с высоты 2 метров.

Фролик : 1. Является ли отправление застрахованным?

2. Если отправляли стекло, то соответствует ли упаковка вложению, т.е. есть ли стикер стекло?



1) Да

2) Пускай будет не стекло, картина например.

По сути не важно. Тут факт в том, что обнаружение видимых повреждений происходит дома. 1) Да2) Пускай будет не стекло, картина например.По сути не важно. Тут факт в том, что обнаружение видимых повреждений происходит дома.



_________________

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1. Хотите ругаться? правда на вашей стороне, Клиент должен был проверить ее на почте при Начальнике отделения и тогда мог бы предоставить претензии и т.д. (при чем почта оплатила бы копейки в течении очень большого срока).

А так что ему мешало прийти домой открыть, уронить , разбить и вам предъявить.

Но это клиент и пойдут отзывы и т.д.

2. если от Вашего оборота не убудет, Верните ему деньги и попросите написать отзыв с фото и Вам хорошо и он доволен. ( а разбитая ваза ну, что- издержки работы)

Мы иногда делим с нашими ИМ такие убытки по полам (от себеса конечно)

_________________

#ypakuem_i_otpravim

+7-495-178-0-987 Два варианта по опыту наших клиентов.1. Хотите ругаться? правда на вашей стороне, Клиент должен был проверить ее на почте при Начальнике отделения и тогда мог бы предоставить претензии и т.д. (при чем почта оплатила бы копейки в течении очень большого срока).А так что ему мешало прийти домой открыть, уронить , разбить и вам предъявить.Но это клиент и пойдут отзывы и т.д.2. если от Вашего оборота не убудет, Верните ему деньги и попросите написать отзыв с фото и Вам хорошо и он доволен. ( а разбитая ваза ну, что- издержки работы)Мы иногда делим с нашими ИМ такие убытки по полам (от себеса конечно)_________________#ypakuem_i_otpravim+7-495-178-0-987





Раз клиенту показалось, что звенит, а он еще не открыл, некоторое время сомневался, хотя я ему прямо написал, что возмещу, если разбита. Оказался находчивым, снял на видео процесс вскрытия. Звенел болт в кронштейне. Теперь болты пакуем лучше в пленку, чтобы не бренчали и не смущали людей.



К чему это? Я бы вернул деньги. Случаи единичные, убыток - размер вашей закупки + доставка, покупатель, намеренно бьющий долгожданный товар - маловероятно. Значит нужно лучше паковать.



С законом Яровой теперь ТК стали иногда вскрывать отправления. Ну и раз украли скотч за 400 рублей. А человек сделал заказ на 50 тысяч. Конечно я выслал ему еще один, а с той ТК просто не рекомендую теперь клиентам работать (камер нет, все как в гараже и т. п.).



Такие вещи рассматриваю, как небольшие репутационные инвестиции. Пойдешь навстречу - лояльность будет ого-го. Не пойдешь, покупатель будет талдычить, что прав по всему интернету. Даже если формально отобьетесь, репутация может крепко пострадать. У меня не вазы, но... фары в общем.Раз клиенту показалось, что звенит, а он еще не открыл, некоторое время сомневался, хотя я ему прямо написал, что возмещу, если разбита. Оказался находчивым, снял на видео процесс вскрытия. Звенел болт в кронштейне. Теперь болты пакуем лучше в пленку, чтобы не бренчали и не смущали людей.К чему это? Я бы вернул деньги. Случаи единичные, убыток - размер вашей закупки + доставка, покупатель, намеренно бьющий долгожданный товар - маловероятно. Значит нужно лучше паковать.С законом Яровой теперь ТК стали иногда вскрывать отправления. Ну и раз украли скотч за 400 рублей. А человек сделал заказ на 50 тысяч. Конечно я выслал ему еще один, а с той ТК просто не рекомендую теперь клиентам работать (камер нет, все как в гараже и т. п.).Такие вещи рассматриваю, как небольшие репутационные инвестиции. Пойдешь навстречу - лояльность будет ого-го. Не пойдешь, покупатель будет талдычить, что прав по всему интернету. Даже если формально отобьетесь, репутация может крепко пострадать.

dakia@mail.ru : 2. если от Вашего оборота не убудет, Верните ему деньги и попросите написать отзыв с фото и Вам хорошо и он доволен. ( а разбитая ваза ну, что- издержки работы)

Мы иногда делим с нашими ИМ такие убытки по полам (от себеса конечно)



Среди ТЕРПИЛ - Бизнеса нет!

Вот из-за таких продаванов, клиенты садятся на шею!

А нормальные продавцы терпят убытки...



Вам ответили, что клиент должен был проверить и составить акт! Не важно, как и в чем вы отправили.

Важно чтобы был акт! Нет акта, нет претензии...

Пригрозите статьей о клевете и мошенничестве!



А ведь им еще и доставочку нужно подешевше или бесплатную! Хрен ведь закажут, если сказать, что за вашу плату положим в спец тару! На это они жмоты!



Пусть клиент пишет отзывы, если продавец грамотно отпишет, то нормальные клиенты сделают правильный выбор!

А можно и дальше пойти, не только доказать свою правоту, а еще и подать иски о клевете, если будет такой отзыв с требованием удалить отзыв!

А то развелось таких "клиентов" и всяких сервисом с анонимными отзывами! Пусть идут в АШАН и попробуют судится Среди ТЕРПИЛ - Бизнеса нет!Вот из-за таких продаванов, клиенты садятся на шею!А нормальные продавцы терпят убытки...Вам ответили, что клиент должен был проверить и составить акт! Не важно, как и в чем вы отправили.Важно чтобы был акт! Нет акта, нет претензии...Пригрозите статьей о клевете и мошенничестве!А ведь им еще и доставочку нужно подешевше или бесплатную! Хрен ведь закажут, если сказать, что за вашу плату положим в спец тару! На это они жмоты!Пусть клиент пишет отзывы, если продавец грамотно отпишет, то нормальные клиенты сделают правильный выбор!А можно и дальше пойти, не только доказать свою правоту, а еще и подать иски о клевете, если будет такой отзыв с требованием удалить отзыв!А то развелось таких "клиентов" и всяких сервисом с анонимными отзывами! Пусть идут в АШАН и попробуют судится

krutik



Если я правильно понимаю, то для того чтобы Акт на почте составлять и топать ногами, нужно чтобы посылка была отправлена с описью вложения. А где автор пишет как он отправил посылку?



Получается автор отправил "коробку", клиент получил "целую/неповрежденную коробку". Какие претензии к почте? Почта же не знает, может битую вазу или порванную картину автор отправил. Вот если бы коробка была повреждена, то можно было бы повозмущаться.





Цитата: Вам ответили, что клиент должен был проверить и составить акт! Не важно, как и в чем вы отправили.

Важно - как, важно - чем



UPD

Давно при давно где-то читал. Один хитрый товарищ, купил айпад на ибее...и чтобы платить меньше налога, попросил в барабан засунуть и указать содержимое посылки - барабан. В итоге он получил барабан, а вот айпада там не было и никто ему ничего не возместил (я про почту).



Из своего опыта:

Отправили пластиковое ведро клиенту. Коробка хорошая была - плотный картон и т.д., но упаковали мы все плотно - так что ход товара внутри коробки был минимальный. Соответственно если слегка пнуть коробку или поставить на нее 10-20кг то ведро лопнуло бы, что и произошло...а сама коробка была целая и без повреждений. Заменили клиенту товар. Важно - как, важно - чемUPDДавно при давно где-то читал. Один хитрый товарищ, купил айпад на ибее...и чтобы платить меньше налога, попросил в барабан засунуть и указать содержимое посылки - барабан. В итоге он получил барабан, а вот айпада там не было и никто ему ничего не возместил (я про почту).Из своего опыта:Отправили пластиковое ведро клиенту. Коробка хорошая была - плотный картон и т.д., но упаковали мы все плотно - так что ход товара внутри коробки был минимальный. Соответственно если слегка пнуть коробку или поставить на нее 10-20кг то ведро лопнуло бы, что и произошло...а сама коробка была целая и без повреждений. Заменили клиенту товар.

o2025 : то для того чтобы Акт на почте составлять и топать ногами, нужно чтобы посылка была отправлена с описью вложения



Это проще на почте у начотделения спросить. Вполне вероятно, что в акте можно просто указать факты - посылка вскрыта при сотруднике, внутри осколки. Как вариант.



Ибо опись вложения тоже дело такое - вдруг там гравицаппа, в описи так и бкдет, а как она на самом деле выглядит может знает лишь продавец и покупатель, как почта подпишет акт что там гравицаппа, если в них не разбирается?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Это проще на почте у начотделения спросить. Вполне вероятно, что в акте можно просто указать факты - посылка вскрыта при сотруднике, внутри осколки. Как вариант.Ибо опись вложения тоже дело такое - вдруг там гравицаппа, в описи так и бкдет, а как она на самом деле выглядит может знает лишь продавец и покупатель, как почта подпишет акт что там гравицаппа, если в них не разбирается?_________________Хочешь что-нибудь узнать?

o2025 : Если я правильно понимаю, то для того чтобы Акт на почте составлять и топать ногами, нужно чтобы посылка была отправлена с описью вложения. А где автор пишет как он отправил посылку?



Получается автор отправил "коробку", клиент получил "целую/неповрежденную коробку". Какие претензии к почте? Почта же не знает, может битую вазу или порванную картину автор отправил. Вот если бы коробка была повреждена, то можно было бы повозмущаться.



Конечно, эта тема требует уточнения!

Но Я уверен, что клиент должен был проверять все на месте!!! А не дома! Не обязательно, должна быть опись или коробка повреждена, это же не заказная бандероль.

Ведь он отлично знал, что там за вложение...

Многие вон всякую ерунду получают и то все на месте вскрывают, задерживая очередь! А тут СТЕКЛО! ВАЗА!!!



С ПОЧТЫ до ДОМА! Сколько всего в нашей стране может быть, а ведь на улице еще и гололед!



P.S.

Кстати интересно, посылка была Предоплачена или Наложенным платежом? Конечно, эта тема требует уточнения!Но Я уверен, что клиент должен был проверять все на месте!!! А не дома! Не обязательно, должна быть опись или коробка повреждена, это же не заказная бандероль.Ведь он отлично знал, что там за вложение...Многие вон всякую ерунду получают и то все на месте вскрывают, задерживая очередь! А тут СТЕКЛО! ВАЗА!!!С ПОЧТЫ до ДОМА! Сколько всего в нашей стране может быть, а ведь на улице еще и гололед!P.S.Кстати интересно, посылка была Предоплачена или Наложенным платежом?