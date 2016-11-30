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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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Ищу CRM для b2b. Нужен совет
СообщениеАвтор: kavasich 
Дата: 12:58, Ср., 30 Ноя. 16
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Всем добрый день.

Искал CRM систему для b2b отношений. У нас небольшое производство. И нам постоянно звонят наши дилеры и уточняют наличие товаров, актуальную стоимость. У менеджера это отнимает довольно много времени. Мы высылаем обычный прайс лист в exel. Но всё равно постоянно перезванивают и уточняют.

Решили немного автоматизировать этот процесс. Вести какую-нибудь CRM, в нее забить все наши товары и остатки по ним (весь наш склад). И пригласить дилеров в эту систему. Искали, но ничего подобного не нашли.

Единственный похожий вариант предлагают эти ребята - kelar.su. У них можно вести свой склад и предоставить своим дилерам он-лайн доступ к нему. Для дилеров задаются ограничения и все действия дилеров контролируются. Счета автоматически выставляются. Это удобно и то что нужно.

Может кто подскажет, есть ли что-то похожее? Или как Вы решаете подобную проблему? Может я что-то пропустил. Я смотрел разные именитые CRM, но у них нет подобного.

СообщениеАвтор: kosas 
Дата: 23:42, Ср., 14 Дек. 16
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Всё верно. Вам кажется что это простая задача, но это не так. Это очень трудоёмкая задача. У Вас товар не лежит всё время на складе и он где-то продаётся. Зачастую, продажу оформляют либо в 1С либо других системах и тут начинается самое сложное - обмен данными.

Не нужно вешать этот функционал на CRM. Поднимите себе интернет-магазин и обменивайтесь остатками хоть в онлайн режиме. У клиентов могут быть личные кабинеты и ценовые группы и т.д.
У ребят может быть неплохое решение, но рано или поздно вы подрастёте и поймете, что нужно куда-то переезжать и тут начнётся АД Laughing
Да, будет дороже на входе, но стратегически Вы выиграете.

У нас таких клиентов было не один и не два.
_________________
"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 0:07, Чт., 15 Дек. 16
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kavasich :
Искал CRM систему для b2b отношений


1С...
СообщениеАвтор: kavasich 
Дата: 10:52, Пт., 13 Янв. 17
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1С позволяет в онлайн режиме организовать доступ к своему складу? И причем еще оформлять резервы на этом складе. Дать разный уровень цен в зависимости от качества партнёра?
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 12:13, Пт., 13 Янв. 17
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kavasich :
1С позволяет в онлайн режиме организовать доступ к своему складу? И причем еще оформлять резервы на этом складе. Дать разный уровень цен в зависимости от качества партнёра?

Конечно. Не из коробки, но все это сравнительно недорого реализовать.
СообщениеАвтор: kavasich 
Дата: 13:45, Пт., 13 Янв. 17
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А можете подробнее описать или сссылку дайте, чтобы посмотреть как это можно сделать в 1С.

Я когда изучал этот вопрос, то наткнулся на то, что нужно в 1С web сервер поднимать (или что-то подобное) и как-то и не смог разобраться в этом.
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 18:56, Пт., 13 Янв. 17
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kavasich :
Я когда изучал этот вопрос, то наткнулся на то, что нужно в 1С web сервер поднимать (или что-то подобное) и как-то и не смог разобраться в этом.

Я не специалист по 1С и Вам не рекомендую им становится. В таких случаях обращаются к интеграторам/фрилансерам, либо находят решение, которое позволяет делать сразу, но это еще не значит, что это "решение" будет обладать всем тем, что есть в 1С из коробки. В целом ваш пост похож на неуклюжий "партизанский" маркетинг. По существу вопроса решений масса: от google docs / yml, до Мой Склад, Бизнес.ру и т. п.
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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