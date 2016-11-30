CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: Ищу CRM для b2b. Нужен совет







Искал CRM систему для b2b отношений. У нас небольшое производство. И нам постоянно звонят наши дилеры и уточняют наличие товаров, актуальную стоимость. У менеджера это отнимает довольно много времени. Мы высылаем обычный прайс лист в exel. Но всё равно постоянно перезванивают и уточняют.



Решили немного автоматизировать этот процесс. Вести какую-нибудь CRM, в нее забить все наши товары и остатки по ним (весь наш склад). И пригласить дилеров в эту систему. Искали, но ничего подобного не нашли.



Единственный похожий вариант предлагают эти ребята - kelar.su. У них можно вести свой склад и предоставить своим дилерам он-лайн доступ к нему. Для дилеров задаются ограничения и все действия дилеров контролируются. Счета автоматически выставляются. Это удобно и то что нужно.



Может кто подскажет, есть ли что-то похожее? Или как Вы решаете подобную проблему? Может я что-то пропустил. Я смотрел разные именитые CRM, но у них нет подобного. Всем добрый день.Искал CRM систему для b2b отношений. У нас небольшое производство. И нам постоянно звонят наши дилеры и уточняют наличие товаров, актуальную стоимость. У менеджера это отнимает довольно много времени. Мы высылаем обычный прайс лист в exel. Но всё равно постоянно перезванивают и уточняют.Решили немного автоматизировать этот процесс. Вести какую-нибудь CRM, в нее забить все наши товары и остатки по ним (весь наш склад). И пригласить дилеров в эту систему. Искали, но ничего подобного не нашли.Единственный похожий вариант предлагают эти ребята - kelar.su. У них можно вести свой склад и предоставить своим дилерам он-лайн доступ к нему. Для дилеров задаются ограничения и все действия дилеров контролируются. Счета автоматически выставляются. Это удобно и то что нужно.Может кто подскажет, есть ли что-то похожее? Или как Вы решаете подобную проблему? Может я что-то пропустил. Я смотрел разные именитые CRM, но у них нет подобного.









Не нужно вешать этот функционал на CRM. Поднимите себе интернет-магазин и обменивайтесь остатками хоть в онлайн режиме. У клиентов могут быть личные кабинеты и ценовые группы и т.д.

У ребят может быть неплохое решение, но рано или поздно вы подрастёте и поймете, что нужно куда-то переезжать и тут начнётся АД

Да, будет дороже на входе, но стратегически Вы выиграете.



У нас таких клиентов было не один и не два.

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"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС Всё верно. Вам кажется что это простая задача, но это не так. Это очень трудоёмкая задача. У Вас товар не лежит всё время на складе и он где-то продаётся. Зачастую, продажу оформляют либо в 1С либо других системах и тут начинается самое сложное - обмен данными.Не нужно вешать этот функционал на CRM. Поднимите себе интернет-магазин и обменивайтесь остатками хоть в онлайн режиме. У клиентов могут быть личные кабинеты и ценовые группы и т.д.У ребят может быть неплохое решение, но рано или поздно вы подрастёте и поймете, что нужно куда-то переезжать и тут начнётся АДДа, будет дороже на входе, но стратегически Вы выиграете.У нас таких клиентов было не один и не два._________________

kavasich : Искал CRM систему для b2b отношений



1С... 1С...

1С позволяет в онлайн режиме организовать доступ к своему складу? И причем еще оформлять резервы на этом складе. Дать разный уровень цен в зависимости от качества партнёра?

kavasich : 1С позволяет в онлайн режиме организовать доступ к своему складу? И причем еще оформлять резервы на этом складе. Дать разный уровень цен в зависимости от качества партнёра?

Конечно. Не из коробки, но все это сравнительно недорого реализовать. Конечно. Не из коробки, но все это сравнительно недорого реализовать.





Я когда изучал этот вопрос, то наткнулся на то, что нужно в 1С web сервер поднимать (или что-то подобное) и как-то и не смог разобраться в этом. А можете подробнее описать или сссылку дайте, чтобы посмотреть как это можно сделать в 1С.Я когда изучал этот вопрос, то наткнулся на то, что нужно в 1С web сервер поднимать (или что-то подобное) и как-то и не смог разобраться в этом.

kavasich : Я когда изучал этот вопрос, то наткнулся на то, что нужно в 1С web сервер поднимать (или что-то подобное) и как-то и не смог разобраться в этом.

Я не специалист по 1С и Вам не рекомендую им становится. В таких случаях обращаются к интеграторам/фрилансерам, либо находят решение, которое позволяет делать сразу, но это еще не значит, что это "решение" будет обладать всем тем, что есть в 1С из коробки. В целом ваш пост похож на неуклюжий "партизанский" маркетинг. По существу вопроса решений масса: от google docs / yml, до Мой Склад, Бизнес.ру и т. п. Я не специалист по 1С и Вам не рекомендую им становится. В таких случаях обращаются к интеграторам/фрилансерам, либо находят решение, которое позволяет делать сразу, но это еще не значит, что это "решение" будет обладать всем тем, что есть в 1С из коробки. В целом ваш пост похож на неуклюжий "партизанский" маркетинг. По существу вопроса решений масса: от google docs / yml, до Мой Склад, Бизнес.ру и т. п.