Тема: Купили не у нас, возвращают нам, угрожают прокуратурой



Автор: mouses

голосов : 2

Дата: 18:15, Чт., 24 Ноя. 16

18:15, Чт., 24 Ноя. 16

Kristina Rekstina : Вы, коллеги, такие смелые все на форумах рассуждать. Молодцы.



Знаете, только дураки ничего не боятся.

А Вы что всерьез думаете о том, чтоб вернуть деньги человеку за покупку из другого магазина???

Тогда утверждение о дураках очень спорное.



Да мало ли кто чем пугает... А завтра вам позвонят и скажут, что ждите письмо с сибирской язвой или еще что.

Как жить-то вообще тогда? А Вы что всерьез думаете о том, чтоб вернуть деньги человеку за покупку из другого магазина???Тогда утверждение о дураках очень спорное.Да мало ли кто чем пугает... А завтра вам позвонят и скажут, что ждите письмо с сибирской язвой или еще что.Как жить-то вообще тогда?





Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 18:27, Чт., 24 Ноя. 16

18:27, Чт., 24 Ноя. 16





Если заявитель будет утверждать, что Вы торгуете контрафактом, то роспотребнадзор, возможно, будет проводить экспертизу, но опять же им необходимо подтверждение факта покупки этого товара у Вас. А этого у покупателя нет. Даже если кто-то напишет в прокуратуру, то запрос будет перенаправлен в другую организацию. Вопросы защиты прав потребителей решает роспотребнадзор. Они, в свою очередь, будут действовать в зависимости от того, с чем к ним обратятся. Если заявитель будет утверждать, что Вы ему деньги не возвращаете, то у него попросят документы, подтверждающие факт оплаты, а так же факт отказа Вами в возврате средств.Если заявитель будет утверждать, что Вы торгуете контрафактом, то роспотребнадзор, возможно, будет проводить экспертизу, но опять же им необходимо подтверждение факта покупки этого товара у Вас. А этого у покупателя нет.

Kristina Rekstina : Чего делать то?



Ничего не делать. Номер телефона добавить в черный список. Это может быть буйный психопат, алкаш, наркоман, конкурент...



Kristina Rekstina : Прокуратура думаю долго думать не будет- устроит нам сладкую жизнь.



Сладкую жизнь за то, что не возвращаете покупателю деньги за товар, купленный в другом месте?



Сладкую жизнь за то, что не возвращаете покупателю деньги за товар, купленный в другом месте? Kristina Rekstina : но фото то же, что и у "уникального"товара из китая.



И что? Фото здесь причем?



И что? Фото здесь причем? Kristina Rekstina : грозят что знаю наши реквизиты



Ну явно психопат... Сливать его да с юморком

Ну явно психопат... Сливать его да с юморком

Автор: luanda

голосов : 9

Дата: 23:15, Вт., 13 Дек. 16

23:15, Вт., 13 Дек. 16

Да, детский сад. Верните деньги, и закрывайтесь от греха



поржал от души)) всем спасибо за утреннюю разминкупоржал от души))

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 16:30, Чт., 22 Дек. 16

16:30, Чт., 22 Дек. 16



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Мой блог: Эксперт-Report Есть идея принять на работу в отдел претензий психа с припадками и отправлять к нему покупателей с возвратами._________________