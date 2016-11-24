Купили не у нас, возвращают нам, угрожают прокуратурой - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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Купили не у нас, возвращают нам, угрожают прокуратурой
СообщениеАвтор: mouses  Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5
голосов: 2
Дата: 18:15, Чт., 24 Ноя. 16
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Kristina Rekstina :
Вы, коллеги, такие смелые все на форумах рассуждать. Молодцы.

Знаете, только дураки ничего не боятся.

А Вы что всерьез думаете о том, чтоб вернуть деньги человеку за покупку из другого магазина???
Тогда утверждение о дураках очень спорное.

Да мало ли кто чем пугает... А завтра вам позвонят и скажут, что ждите письмо с сибирской язвой или еще что.
Как жить-то вообще тогда?

СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.6Репутация: 18.6
голосов: 9
Дата: 18:27, Чт., 24 Ноя. 16
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Даже если кто-то напишет в прокуратуру, то запрос будет перенаправлен в другую организацию. Вопросы защиты прав потребителей решает роспотребнадзор. Они, в свою очередь, будут действовать в зависимости от того, с чем к ним обратятся. Если заявитель будет утверждать, что Вы ему деньги не возвращаете, то у него попросят документы, подтверждающие факт оплаты, а так же факт отказа Вами в возврате средств.

Если заявитель будет утверждать, что Вы торгуете контрафактом, то роспотребнадзор, возможно, будет проводить экспертизу, но опять же им необходимо подтверждение факта покупки этого товара у Вас. А этого у покупателя нет.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 19:34, Чт., 24 Ноя. 16
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Kristina Rekstina :
Чего делать то?


Ничего не делать. Номер телефона добавить в черный список. Это может быть буйный психопат, алкаш, наркоман, конкурент...

Kristina Rekstina :
Прокуратура думаю долго думать не будет- устроит нам сладкую жизнь.


Сладкую жизнь за то, что не возвращаете покупателю деньги за товар, купленный в другом месте? Shocked

Kristina Rekstina :
но фото то же, что и у "уникального"товара из китая.


И что? Фото здесь причем? Shocked

Kristina Rekstina :
грозят что знаю наши реквизиты


Ну явно психопат... Сливать его да с юморком
Laughing
СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 69.9
голосов: 9
Дата: 23:15, Вт., 13 Дек. 16
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Да, детский сад. Верните деньги, и закрывайтесь от греха Sad
СообщениеАвтор: krasnaya mechta  Репутация: 67.1
Дата: 9:53, Ср., 14 Дек. 16
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всем спасибо за утреннюю разминку
поржал от души))
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 16:30, Чт., 22 Дек. 16
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Есть идея принять на работу в отдел претензий психа с припадками и отправлять к нему покупателей с возвратами.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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