Купили не у нас, возвращают нам, угрожают прокуратурой
Kristina Rekstina :
Вы, коллеги, такие смелые все на форумах рассуждать. Молодцы.
Знаете, только дураки ничего не боятся.
А Вы что всерьез думаете о том, чтоб вернуть деньги человеку за покупку из другого магазина???
Тогда утверждение о дураках очень спорное.
Да мало ли кто чем пугает... А завтра вам позвонят и скажут, что ждите письмо с сибирской язвой или еще что.
Как жить-то вообще тогда?
Даже если кто-то напишет в прокуратуру, то запрос будет перенаправлен в другую организацию. Вопросы защиты прав потребителей решает роспотребнадзор. Они, в свою очередь, будут действовать в зависимости от того, с чем к ним обратятся. Если заявитель будет утверждать, что Вы ему деньги не возвращаете, то у него попросят документы, подтверждающие факт оплаты, а так же факт отказа Вами в возврате средств.
Если заявитель будет утверждать, что Вы торгуете контрафактом, то роспотребнадзор, возможно, будет проводить экспертизу, но опять же им необходимо подтверждение факта покупки этого товара у Вас. А этого у покупателя нет.
Kristina Rekstina :
Чего делать то?
Ничего не делать. Номер телефона добавить в черный список. Это может быть буйный психопат, алкаш, наркоман, конкурент...
Kristina Rekstina :
Прокуратура думаю долго думать не будет- устроит нам сладкую жизнь.
Сладкую жизнь за то, что не возвращаете покупателю деньги за товар, купленный в другом месте?
Kristina Rekstina :
но фото то же, что и у "уникального"товара из китая.
И что? Фото здесь причем?
Kristina Rekstina :
грозят что знаю наши реквизиты
Ну явно психопат... Сливать его да с юморком
Да, детский сад. Верните деньги, и закрывайтесь от греха
всем спасибо за утреннюю разминку
поржал от души))
Есть идея принять на работу в отдел претензий психа с припадками и отправлять к нему покупателей с возвратами. _________________ Мой блог:Эксперт-Report