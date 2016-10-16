Терминал в Риге. ЛЬготная растаможка. Что продавать?
Вышел на человека, у которого есть небольшой бизнес - логистика из-за границы + возможность льготной растаможки.
Хочет открыть интернет-магазин, а чем торговать не знает.
Если на розницу. У него бесплатный склад в Риге. Можно оттуда точечно доставлять по РФ, закупать товар в Евросоюзе или в Китае.
Если на мелкий опт. То можно льготно растаможить и привезти в Рф. Ну дальше понятно, ищем дилеров.
Бизнесмен смотрит в сторону физиков, я советую мелкий опт.
Главный вопрос - Какой товар везти?
Хамон, Вискарь дорогой, Кокс, Стволы)))
только деклорировать как клей для обоев, сейчас модно так делать!
Насколько мне известно, в Латвии с промышленностью сейчас не очень хорошо )) В частности с той, которая направлена на физиков. Сельхозтехника явно вам не нужна.
На вскидку, продукты питания и игрушки, в частности деревянные.