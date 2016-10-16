Терминал в Риге. ЛЬготная растаможка. Что продавать?



Хочет открыть интернет-магазин, а чем торговать не знает.

Если на розницу. У него бесплатный склад в Риге. Можно оттуда точечно доставлять по РФ, закупать товар в Евросоюзе или в Китае.

Если на мелкий опт. То можно льготно растаможить и привезти в Рф. Ну дальше понятно, ищем дилеров.



Бизнесмен смотрит в сторону физиков, я советую мелкий опт.



Главный вопрос - Какой товар везти? Вышел на человека, у которого есть небольшой бизнес - логистика из-за границы + возможность льготной растаможки.Хочет открыть интернет-магазин, а чем торговать не знает.Если на розницу. У него бесплатный склад в Риге. Можно оттуда точечно доставлять по РФ, закупать товар в Евросоюзе или в Китае.Если на мелкий опт. То можно льготно растаможить и привезти в Рф. Ну дальше понятно, ищем дилеров.Бизнесмен смотрит в сторону физиков, я советую мелкий опт.Главный вопрос - Какой товар везти?