Аренда рабочего места

Ранее я работала и приглашала заказчиков к себе домой. Это создавало для меня определенный дискомфорт, так как я думаю мало кому нравится приглашать к себе домой посторонних людей, пусть даже и по рабочим вопросам. Потом знакомая посоветовала мне «Гидроковорк»(hydrocowork.ru) и я решила обратиться туда для аренды рабочего места. Вскоре я поняла, как это удобно, я прихожу на свое рабочее место в любое удобное время, для вещей у меня есть личный шкафчик, на парковке всегда есть место для моей машины, а также есть места для перекуса и отдыха, появилась возможность общаться с приятными людьми, так же работающими здесь. А главное арендовать рабочее место дешевле, чем отдельный офис. Спасибо организаторам за создание такого замечательного места с приятной атмосферой!