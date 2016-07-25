Аренда рабочего места - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Тема:

Аренда рабочего места
СообщениеАвтор: geekboris 
Дата: 14:07, Пн., 25 Июл. 16
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Ищу кабинет (стол) в центре, недалеко от метро
Страховой агент, 2-3 клиента в день

СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.1
голосов: 2
Дата: 16:05, Пт., 29 Июл. 16
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http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?p=226068#226068 в этой теме люди предлагают варианты аренды.
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СообщениеАвтор: geekboris 
Дата: 23:10, Пт., 5 Авг. 16
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збазибо

вопрос решил, до кремля 3 минуты Cool Cool
СообщениеАвтор: Леся Никитина 
Дата: 18:35, Чт., 22 Дек. 16
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Ранее я работала и приглашала заказчиков к себе домой. Это создавало для меня определенный дискомфорт, так как я думаю мало кому нравится приглашать к себе домой посторонних людей, пусть даже и по рабочим вопросам. Потом знакомая посоветовала мне «Гидроковорк»(hydrocowork.ru) и я решила обратиться туда для аренды рабочего места. Вскоре я поняла, как это удобно, я прихожу на свое рабочее место в любое удобное время, для вещей у меня есть личный шкафчик, на парковке всегда есть место для моей машины, а также есть места для перекуса и отдыха, появилась возможность общаться с приятными людьми, так же работающими здесь. А главное арендовать рабочее место дешевле, чем отдельный офис. Спасибо организаторам за создание такого замечательного места с приятной атмосферой!
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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