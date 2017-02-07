Тема: критика по сайту!!! хелп



Да нормальный сайт, не слушайте вы "критиков". По моему опыту, рюшечки на сайте, выверенные тексты и прочее такое в продажах играют роль далеко не первую и не вторую.

al_igolkin : Да нормальный сайт, не слушайте вы "критиков". По моему опыту, рюшечки на сайте, выверенные тексты и прочее такое в продажах играют роль далеко не первую и не вторую

Так и есть Так и есть





- Номера указаны сотовые

- Есть ужасная фраза "офиса у компании пока нет" - зачем её писать?

- Логотипа нет в принципе



В общем, нет смысла чего-то писать, ибо проект явно заброшен на данный момент. Судя по всему, сайт сделали и забросили.- Номера указаны сотовые- Есть ужасная фраза "офиса у компании пока нет" - зачем её писать?- Логотипа нет в принципеВ общем, нет смысла чего-то писать, ибо проект явно заброшен на данный момент.