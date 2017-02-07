|Тема:
критика по сайту!!! хелп
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|Да нормальный сайт, не слушайте вы "критиков". По моему опыту, рюшечки на сайте, выверенные тексты и прочее такое в продажах играют роль далеко не первую и не вторую.
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|al_igolkin :
|Да нормальный сайт, не слушайте вы "критиков". По моему опыту, рюшечки на сайте, выверенные тексты и прочее такое в продажах играют роль далеко не первую и не вторую
Так и есть
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|Судя по всему, сайт сделали и забросили.
- Номера указаны сотовые
- Есть ужасная фраза "офиса у компании пока нет" - зачем её писать?
- Логотипа нет в принципе
В общем, нет смысла чего-то писать, ибо проект явно заброшен на данный момент.