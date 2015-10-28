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Куплю не нужные Вам сайты
СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 20:43, Ср., 28 Окт. 15
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Не дорого, под развитие.
1. Тематика не принципиальна, но в первую очередь интересует: женская, стройка, авто, туризм;
2. Бюджет 2000р. (если сайт стоящий, возможно увеличение бюджета, без существенного основания цены прошу не гнуть, ибо бесполезно);
3. СMS не имеет значения, но желательно WP, DLE;
4. Параметры:
4.1 Доменные зоны все кроме бесплатных, типа укоз итд...;
4.2 Возраст сайта от 3 месяцев;
4.3 Тиц желательно от 10, но возможно и 0;
4.4 Контент (желательно рерайт, но можно и смешанный);
4.5 Cтраниц от 100 в индексе Яши и Гугла, сайт не должен быть под фильтрами поисковиков;
P.S Сделка возможна через гарнта, или Телдери, гарантии с моей стороны персональный ат-т бл 420+. Также предоставлю отзывы продавцов о сделках.
PP.S Предложении слать в только в личные сообщения, указав:
ссылка на сайт, СMS, наличие дохода(если есть, конкретно откуда), где зарегистрирован домен, когда его продлевать, другая важная на Ваш взгляд информация по сайту.
PPP.S Писать сразу с ценой, без цены автоматический ответ нет.
Спасибо!
_________________
http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/

СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 18:29, Пт., 29 Янв. 16
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Продолжаю покупать сайты.
_________________
http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/
СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 21:00, Вт., 15 Мар. 16
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Продолжаю покупать сайты.
_________________
http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/
СообщениеАвтор: vmaster36 
Дата: 16:31, Чт., 28 Апр. 16
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А, если не секрет, зачем тебе эти сайты? Не проще ли новые самому создать со своими доменными именами на свой вкус и цвет?
_________________
http://vmaster36.ru
СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 14:37, Пт., 17 Июн. 16
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Продолжаю покупать сайты.
_________________
http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/
СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 18:17, Сб., 2 Июл. 16
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Продолжаю покупать сайты.
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http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.2
голосов: 19
Дата: 20:57, Сб., 2 Июл. 16
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Интересно, много ли идиотов за 2000р хотя бы прочитают всё ТЗ?
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: thelandingpage.by 
Дата: 15:29, Пн., 11 Июл. 16
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kaavain :
Интересно, много ли идиотов за 2000р хотя бы прочитают всё ТЗ?

Скорее всего спрос на продажу имеется, вряд ли цена взята из воздуха.
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https://thelandingpage.by - Опытная команда по созданию сайтов и рекламе.
СообщениеАвтор: Galla 
Дата: 22:13, Вт., 2 Авг. 16
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kaavain :
Интересно, много ли идиотов за 2000р хотя бы прочитают всё ТЗ?

Почему идиотов?
СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 18:02, Вс., 30 Окт. 16
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Продолжаю покупать сайты.
_________________
http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/
СообщениеАвтор: Ипотечный брокер  Репутация: 31.8Репутация: 31.8Репутация: 31.8
Дата: 22:07, Вс., 26 Фев. 17
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Продолжаю покупать сайты.
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http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/
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Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
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