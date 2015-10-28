Куплю не нужные Вам сайты

Не дорого, под развитие.
1. Тематика не принципиальна, но в первую очередь интересует: женская, стройка, авто, туризм;
2. Бюджет 2000р. (если сайт стоящий, возможно увеличение бюджета, без существенного основания цены прошу не гнуть, ибо бесполезно);
3. СMS не имеет значения, но желательно WP, DLE;
4. Параметры:
4.1 Доменные зоны все кроме бесплатных, типа укоз итд...;
4.2 Возраст сайта от 3 месяцев;
4.3 Тиц желательно от 10, но возможно и 0;
4.4 Контент (желательно рерайт, но можно и смешанный);
4.5 Cтраниц от 100 в индексе Яши и Гугла, сайт не должен быть под фильтрами поисковиков;
P.S Сделка возможна через гарнта, или Телдери, гарантии с моей стороны персональный ат-т бл 420+. Также предоставлю отзывы продавцов о сделках.
PP.S Предложении слать в только в личные сообщения, указав:
ссылка на сайт, СMS, наличие дохода(если есть, конкретно откуда), где зарегистрирован домен, когда его продлевать, другая важная на Ваш взгляд информация по сайту.
PPP.S Писать сразу с ценой, без цены автоматический ответ нет.
Спасибо! _________________ http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/