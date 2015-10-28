Куплю не нужные Вам сайты

Не дорого, под развитие.

1. Тематика не принципиальна, но в первую очередь интересует: женская, стройка, авто, туризм;

2. Бюджет 2000р. (если сайт стоящий, возможно увеличение бюджета, без существенного основания цены прошу не гнуть, ибо бесполезно);

3. СMS не имеет значения, но желательно WP, DLE;

4. Параметры:

4.1 Доменные зоны все кроме бесплатных, типа укоз итд...;

4.2 Возраст сайта от 3 месяцев;

4.3 Тиц желательно от 10, но возможно и 0;

4.4 Контент (желательно рерайт, но можно и смешанный);

4.5 Cтраниц от 100 в индексе Яши и Гугла, сайт не должен быть под фильтрами поисковиков;

P.S Сделка возможна через гарнта, или Телдери, гарантии с моей стороны персональный ат-т бл 420+. Также предоставлю отзывы продавцов о сделках.

PP.S Предложении слать в только в личные сообщения, указав:

ссылка на сайт, СMS, наличие дохода(если есть, конкретно откуда), где зарегистрирован домен, когда его продлевать, другая важная на Ваш взгляд информация по сайту.

PPP.S Писать сразу с ценой, без цены автоматический ответ нет.

Спасибо!

_________________

http://a1-homesecurity.com.ua/ | http://timekino.ru/ | http://www.vesna-ksp.ru/ 1. Тематика не принципиальна, но в первую очередь интересует: женская, стройка, авто, туризм;2. Бюджет 2000р. (если сайт стоящий, возможно увеличение бюджета, без существенного основания цены прошу не гнуть, ибо бесполезно);3. СMS не имеет значения, но желательно WP, DLE;4. Параметры:4.1 Доменные зоны все кроме бесплатных, типа укоз итд...;4.2 Возраст сайта от 3 месяцев;4.3 Тиц желательно от 10, но возможно и 0;4.4 Контент (желательно рерайт, но можно и смешанный);4.5 Cтраниц от 100 в индексе Яши и Гугла, сайт не должен быть под фильтрами поисковиков;P.S Сделка возможна через гарнта, или Телдери, гарантии с моей стороны персональный ат-т бл 420+. Также предоставлю отзывы продавцов о сделках.PP.S Предложении слать в только в личные сообщения, указав:ссылка на сайт, СMS, наличие дохода(если есть, конкретно откуда), где зарегистрирован домен, когда его продлевать, другая важная на Ваш взгляд информация по сайту.PPP.S Писать сразу с ценой, без цены автоматический ответ нет._________________