Что хорошо продается летом? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Что хорошо продается летом?
СообщениеАвтор: helloworld 
Дата: 13:20, Сб., 9 Июл. 05
И вообще скажу, повысить на 10 градусов -- это уже конец, хоть я и теплоустойчивый.

СообщениеАвтор: Taifur 
Дата: 6:38, Пн., 11 Июл. 05
Водка и летом хорошо должна идти, без неё в России и конец света не встретить :D
СообщениеАвтор: Люда 
Дата: 9:43, Пн., 11 Июл. 05
Врядли кто-то будет ждать курьера, чтобы выпить водки. Этого добра в ближайших магазина полно. Вот только если пообещать доставку через 30 минут после заказа.
СообщениеАвтор: Игорь 
Дата: 9:48, Пн., 11 Июл. 05
приезжайте в Москву, у нас все есть и 20 градусов ))
СообщениеАвтор: MyPC 
Дата: 10:00, Пн., 11 Июл. 05
Мы на мобильное направление акцент сделали - вроде держимся ничего (тоже Новосибирск).

Комплектующе упали почти до нуля, мобильники процветают. Особенно сейчас - все в отпуск норовят с новым телефоном ехать.
СообщениеАвтор: D1990 
Дата: 0:12, Пн., 28 Мар. 16
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Продукты для дачи, из детских товаров - электромобили, песочницы, батуты, игровые домики для детей.
СообщениеАвтор: Жорюсик 
Дата: 9:50, Пн., 16 Май. 16
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Я бы перед летом занялась надувными изделиями - матрасы, бассейны.
СообщениеАвтор: Alexandra111 
Дата: 11:43, Ср., 27 Июл. 16
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БАНер :
у нас раскрученный интернет -магазин.



Мы хотели расширить ассортимент или открыть новый интернте-магазин.


В каком сегменте работаете? Спрашиваете совет и даете 0 информации, чтобы его адекватно дать.
СообщениеАвтор: Roodmy 
Дата: 14:40, Ср., 25 Янв. 17
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Еда всегда хорошо продаётся. У меня есть несколько пиццерий, и они всегда приносят только прибыль. Одна из фишек - отсутсвие посуды. Вся продукция подаётся в экологической одноразовой посуде, гляньте подробнее, люди просто тащатся от такого.
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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