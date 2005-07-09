Тема: Что хорошо продается летом?



И вообще скажу, повысить на 10 градусов -- это уже конец, хоть я и теплоустойчивый.

Водка и летом хорошо должна идти, без неё в России и конец света не встретить :D

Врядли кто-то будет ждать курьера, чтобы выпить водки. Этого добра в ближайших магазина полно. Вот только если пообещать доставку через 30 минут после заказа.

приезжайте в Москву, у нас все есть и 20 градусов ))





Комплектующе упали почти до нуля, мобильники процветают. Особенно сейчас - все в отпуск норовят с новым телефоном ехать. Мы на мобильное направление акцент сделали - вроде держимся ничего (тоже Новосибирск).Комплектующе упали почти до нуля, мобильники процветают. Особенно сейчас - все в отпуск норовят с новым телефоном ехать.

Продукты для дачи, из детских товаров - электромобили, песочницы, батуты, игровые домики для детей.

Я бы перед летом занялась надувными изделиями - матрасы, бассейны.

БАНер : у нас раскрученный интернет -магазин.







Мы хотели расширить ассортимент или открыть новый интернте-магазин.



В каком сегменте работаете? Спрашиваете совет и даете 0 информации, чтобы его адекватно дать. В каком сегменте работаете? Спрашиваете совет и даете 0 информации, чтобы его адекватно дать.

Еда всегда хорошо продаётся. У меня есть несколько пиццерий, и они всегда приносят только прибыль. Одна из фишек - отсутсвие посуды. Вся продукция подаётся в экологической одноразовой посуде, гляньте подробнее , люди просто тащатся от такого.