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Тема:

стоимость доставки - как вы ее указываете?
СообщениеАвтор: makogon-vs 
Дата: 12:31, Чт., 24 Сен. 15
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прикрутил я бесплатный почтовый калькулятор к ИМ.
в него надо передавать вес посылки и цену стоимости, что бы получить конечную стоимость доставки.

пришел на почту - данные не сходятся с моими. там взвешиваются даже бумажки, погрешности идут, данные пляшут.

вопрос такой - а надо ли с этим всем заморачиваться?
читал, что многие пишут на своих ИМ, что доставка почтой - столько-то рублей, допустим 250
и все. в эту сумму закладывается как бы средняя стоимость доставки

как вы это делаете?

СообщениеАвтор: Promasster 
Дата: 12:45, Чт., 24 Сен. 15
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Почта у нас указана 250 нормального калькулятора Почты не встретил за 2 года- в итоге где то 100 р где то 500 р выходит - но в целом расходы на доставку ложатся на клиентов - в иных случаях прибыль с лихвой перекрывает стоимость доставки.
СообщениеАвтор: ExpressRMS  Репутация: 2.6Репутация: 2.6
голосов: 2
Дата: 18:05, Пн., 28 Сен. 15
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При поиске калькулятора для почты учитывайте (кроме веса/массы и стоимости):
1. Запрашивает ли он место приема и место вручения (по индексам) - так как тарифы для этих двух параметров разные
2. Запрашивает ли он параметры для допуслуг (разница до 40%)
3. Умеет ли он считать комбинированным способом (когда в определенные периоды вводится запреты из ограничения на наземный способ доставки), а это еще в п.1 связано

Такие API-тарификаторы есть и доступны, хотя не всегда бесплатны.

Обратите внимание еще и на то, что у почты есть новые тарифы по 149 рублей до 5 кг.
_________________
.
ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка

www.expressrms.ru
www.expressrms.com
СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 12:41, Ср., 30 Сен. 15
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Судя по описанной вами ситуации, с калькулятором нужно что-то делать. Я, честно говоря, не специалист именно в этой области, но скажу с позиции потребителя - когда начинаются "косяки" со стоимостью доставки, например, она выглядит неадекватной в сравнении со стоимостью покупки или уже после оформления заказа начинаются изменения, я предпочту уйти в другой ИМ с более прозрачной политикой в этом отношении. Оно вам надо?
СообщениеАвтор: Олег Ом  Репутация: 26Репутация: 26Репутация: 26
голосов: 2
Дата: 7:25, Пн., 12 Окт. 15
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Тоже указана «средняя стоимость доставки». Раз в год эта цифра корректируется в зависимости от статистики регионов доставки.
_________________
Консультации по Amiro.CMS. Интернет-магазины на ней же.
СообщениеАвтор: makogon-vs 
Дата: 11:17, Вт., 26 Апр. 16
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господа, т.е. я понял, что НЕТ смысла подключать потовые калькуляторы типа postcalc.ru и тупо указывать некую среднюю сумму доставки по рф? правильно ли это?
СообщениеАвтор: Delivia 
Дата: 17:05, Вт., 26 Апр. 16
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makogon-vs :
господа, т.е. я понял, что НЕТ смысла подключать потовые калькуляторы типа postcalc.ru и тупо указывать некую среднюю сумму доставки по рф? правильно ли это?


Мы не советуем отражать стоимость доставки клиентам на сайте, потому что фактическая стоимость будет превышать ту, которую посчитает стандартный калькулятор, так как он не будет учитывать 1) стоимость доп. услуг 2) индивидуальных условий вашего договора 3) возвратного движения товара в случае отказа 4) увеличения стоимости доставки, если при измерении весо-габаритных параметров на складе службы доставки введённые вами параметры будут отличаться от фактических (например, из-за упаковки).
_________________
Delivia - ИТ-решение для интернет-магазинов: единый шлюз для управления несколькими службами доставки.
СообщениеАвтор: avls 
Дата: 15:42, Пт., 8 Июл. 16
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makogon-vs :
господа, т.е. я понял, что НЕТ смысла подключать потовые калькуляторы типа postcalc.ru и тупо указывать некую среднюю сумму доставки по рф? правильно ли это?


Среднюю сумму не указывайте, т.к. покупатель будет требовать именно такую и будет крайне недоволен даже лишней копейке. Включите все ваши параметры в калькулятор, это реально, так многие магазины работают.
СообщениеАвтор: Skaf 
Дата: 13:16, Пт., 7 Окт. 16
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Мы не паримся. У нас доставка почтой 175р фикс. Никаких калькуляторов. От 2000о доставка почтой бесплатна.
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 10:02, Вс., 9 Окт. 16
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Тоже не паримся:

- 300р. без страховки (с учетом упаковки, хождения на почту и стояния в очередях),
- 300р. +4% стоимости с оценкой

Плюс на всякий случай стоит пометка:
*Указана минимальная стоимость.
Для городов, относящихся к Северо-Кавказскому, Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам рассчитывается при оформлении заказа по тарифам Почты РФ.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 21:56, Вс., 9 Окт. 16
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Мы делали несколько фиксов:

- самовывоз 0р из офиса
- самовывоз 150р в других местах
- курьер ЗОНА 1 280р
- курьер ЗОНА 2 380р

Покупатель сам выбирает в корзине. В 80% случаев выбирают верно Smile
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: MisterTwister 
Дата: 18:39, Пн., 31 Окт. 16
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У нас тоже были фиксы (сам, и три типа доставок), мы прикручивали 20 руб к тарифу курьерки и выходило норм. Даже компенсировало некоторых специфических клиентов, которые хотели "еще вчера, но так и быть, можно сегодня до 10 утра".
СообщениеАвтор: nimblemerchant 
Дата: 11:37, Пн., 28 Ноя. 16
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Почтой - фиксированные 350 (также, когда выходит дороже, когда дешевле, это как раз примерно средняя затрата). Транспортными - просто платит покупатель при получении.
СообщениеАвтор: gwm 
Дата: 12:41, Чт., 1 Дек. 16
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Калькулятор стоимости доставки - просто необходим, если у Вас есть поток заказов. Т.е. процесс автоматизации упрощает "жизнь" продавца и дает наглядную оценку для потенциального клиента.

Вариантов здесь несколько:

1. подключиться по API к готовому сервису;

2. оставить то что есть, но дописав, что это ориентировочная стоимость, точную стоимость можно узнать на сайте Почта России;

3. калькулятор "дописать" исходя из реалий, т.е. передавать не только данные что водит клиент (габариты, вес), но и по умолчанию как раз вес "бумажки". Небольшая не доплата со стороны покупателя, скорее будет не смертельной, но зато удобство повысить лояльность.
_________________
Интернет магазины Web Soft Shop.
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 23:15, Вт., 10 Янв. 17
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У нас доставку оплачивает покупатель. Вначале переживали что не будут ничего заказывать, но нечего подобного. все пошло.
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