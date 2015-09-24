Тема: стоимость доставки - как вы ее указываете?





в него надо передавать вес посылки и цену стоимости, что бы получить конечную стоимость доставки.



пришел на почту - данные не сходятся с моими. там взвешиваются даже бумажки, погрешности идут, данные пляшут.



вопрос такой - а надо ли с этим всем заморачиваться?

читал, что многие пишут на своих ИМ, что доставка почтой - столько-то рублей, допустим 250

и все. в эту сумму закладывается как бы средняя стоимость доставки



как вы это делаете? прикрутил я бесплатный почтовый калькулятор к ИМ.в него надо передавать вес посылки и цену стоимости, что бы получить конечную стоимость доставки.пришел на почту - данные не сходятся с моими. там взвешиваются даже бумажки, погрешности идут, данные пляшут.вопрос такой - а надо ли с этим всем заморачиваться?читал, что многие пишут на своих ИМ, что доставка почтой - столько-то рублей, допустим 250и все. в эту сумму закладывается как бы средняя стоимость доставкикак вы это делаете?





Почта у нас указана 250 нормального калькулятора Почты не встретил за 2 года- в итоге где то 100 р где то 500 р выходит - но в целом расходы на доставку ложатся на клиентов - в иных случаях прибыль с лихвой перекрывает стоимость доставки.



1. Запрашивает ли он место приема и место вручения (по индексам) - так как тарифы для этих двух параметров разные

2. Запрашивает ли он параметры для допуслуг (разница до 40%)

3. Умеет ли он считать комбинированным способом (когда в определенные периоды вводится запреты из ограничения на наземный способ доставки), а это еще в п.1 связано



Такие API-тарификаторы есть и доступны, хотя не всегда бесплатны.



Обратите внимание еще и на то, что у почты есть новые тарифы по 149 рублей до 5 кг.

_________________

.

ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка



www.expressrms.ru

www.expressrms.com При поиске калькулятора для почты учитывайте (кроме веса/массы и стоимости):1. Запрашивает ли он место приема и место вручения (по индексам) - так как тарифы для этих двух параметров разные2. Запрашивает ли он параметры для допуслуг (разница до 40%)3. Умеет ли он считать комбинированным способом (когда в определенные периоды вводится запреты из ограничения на наземный способ доставки), а это еще в п.1 связаноТакие API-тарификаторы есть и доступны, хотя не всегда бесплатны.Обратите внимание еще и на то, что у почты есть новые тарифы по 149 рублей до 5 кг._________________ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка

Судя по описанной вами ситуации, с калькулятором нужно что-то делать. Я, честно говоря, не специалист именно в этой области, но скажу с позиции потребителя - когда начинаются "косяки" со стоимостью доставки, например, она выглядит неадекватной в сравнении со стоимостью покупки или уже после оформления заказа начинаются изменения, я предпочту уйти в другой ИМ с более прозрачной политикой в этом отношении. Оно вам надо?



_________________

Консультации по Тоже указана «средняя стоимость доставки». Раз в год эта цифра корректируется в зависимости от статистики регионов доставки._________________Консультации по Amiro.CMS . Интернет-магазины на ней же.

господа, т.е. я понял, что НЕТ смысла подключать потовые калькуляторы типа postcalc.ru и тупо указывать некую среднюю сумму доставки по рф? правильно ли это?

makogon-vs : господа, т.е. я понял, что НЕТ смысла подключать потовые калькуляторы типа postcalc.ru и тупо указывать некую среднюю сумму доставки по рф? правильно ли это?



Мы не советуем отражать стоимость доставки клиентам на сайте, потому что фактическая стоимость будет превышать ту, которую посчитает стандартный калькулятор, так как он не будет учитывать 1) стоимость доп. услуг 2) индивидуальных условий вашего договора 3) возвратного движения товара в случае отказа 4) увеличения стоимости доставки, если при измерении весо-габаритных параметров на складе службы доставки введённые вами параметры будут отличаться от фактических (например, из-за упаковки).

_________________

Delivia - ИТ-решение для интернет-магазинов: единый шлюз для управления несколькими службами доставки. Мы не советуем отражать стоимость доставки клиентам на сайте, потому что фактическая стоимость будет превышать ту, которую посчитает стандартный калькулятор, так как он не будет учитывать 1) стоимость доп. услуг 2) индивидуальных условий вашего договора 3) возвратного движения товара в случае отказа 4) увеличения стоимости доставки, если при измерении весо-габаритных параметров на складе службы доставки введённые вами параметры будут отличаться от фактических (например, из-за упаковки)._________________Delivia - ИТ-решение для интернет-магазинов: единый шлюз для управления несколькими службами доставки.

makogon-vs : господа, т.е. я понял, что НЕТ смысла подключать потовые калькуляторы типа postcalc.ru и тупо указывать некую среднюю сумму доставки по рф? правильно ли это?



Среднюю сумму не указывайте, т.к. покупатель будет требовать именно такую и будет крайне недоволен даже лишней копейке. Включите все ваши параметры в калькулятор, это реально, так многие магазины работают. Среднюю сумму не указывайте, т.к. покупатель будет требовать именно такую и будет крайне недоволен даже лишней копейке. Включите все ваши параметры в калькулятор, это реально, так многие магазины работают.

Мы не паримся. У нас доставка почтой 175р фикс. Никаких калькуляторов. От 2000о доставка почтой бесплатна.

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 10:02, Вс., 9 Окт. 16

10:02, Вс., 9 Окт. 16





- 300р. без страховки (с учетом упаковки, хождения на почту и стояния в очередях),

- 300р. +4% стоимости с оценкой



Плюс на всякий случай стоит пометка:

*Указана минимальная стоимость.

Для городов, относящихся к Северо-Кавказскому, Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам рассчитывается при оформлении заказа по тарифам Почты РФ. Тоже не паримся:- 300р. без страховки (с учетом упаковки, хождения на почту и стояния в очередях),- 300р. +4% стоимости с оценкойПлюс на всякий случай стоит пометка:*Указана минимальная стоимость.Для городов, относящихся к Северо-Кавказскому, Сибирскому и Дальневосточному Федеральным округам рассчитывается при оформлении заказа по тарифам Почты РФ.





- самовывоз 0р из офиса

- самовывоз 150р в других местах

- курьер ЗОНА 1 280р

- курьер ЗОНА 2 380р



Покупатель сам выбирает в корзине. В 80% случаев выбирают верно

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Мы делали несколько фиксов:- самовывоз 0р из офиса- самовывоз 150р в других местах- курьер ЗОНА 1 280р- курьер ЗОНА 2 380рПокупатель сам выбирает в корзине. В 80% случаев выбирают верно_________________Хочешь что-нибудь узнать?

У нас тоже были фиксы (сам, и три типа доставок), мы прикручивали 20 руб к тарифу курьерки и выходило норм. Даже компенсировало некоторых специфических клиентов, которые хотели "еще вчера, но так и быть, можно сегодня до 10 утра".

Почтой - фиксированные 350 (также, когда выходит дороже, когда дешевле, это как раз примерно средняя затрата). Транспортными - просто платит покупатель при получении.





Вариантов здесь несколько:



1. подключиться по API к готовому сервису;



2. оставить то что есть, но дописав, что это ориентировочная стоимость, точную стоимость можно узнать на сайте Почта России;



3. калькулятор "дописать" исходя из реалий, т.е. передавать не только данные что водит клиент (габариты, вес), но и по умолчанию как раз вес "бумажки". Небольшая не доплата со стороны покупателя, скорее будет не смертельной, но зато удобство повысить лояльность.

_________________

Интернет магазины Калькулятор стоимости доставки - просто необходим, если у Вас есть поток заказов. Т.е. процесс автоматизации упрощает "жизнь" продавца и дает наглядную оценку для потенциального клиента.Вариантов здесь несколько:1. подключиться по API к готовому сервису;2. оставить то что есть, но дописав, что это ориентировочная стоимость, точную стоимость можно узнать на сайте Почта России;3. калькулятор "дописать" исходя из реалий, т.е. передавать не только данные что водит клиент (габариты, вес), но и по умолчанию как раз вес "бумажки". Небольшая не доплата со стороны покупателя, скорее будет не смертельной, но зато удобство повысить лояльность._________________Интернет магазины Web Soft Shop

У нас доставку оплачивает покупатель. Вначале переживали что не будут ничего заказывать, но нечего подобного. все пошло.