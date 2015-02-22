Где и чему вы учитесь? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
  
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Где и чему вы учитесь?
СообщениеАвтор: rouban 
Дата: 18:15, Вс., 22 Фев. 15
Отправить личное сообщение
Коллеги, а вот стало интересно, кто где чему дополнительно обучается? Подразумеваю как курсы, так и самообразование.
Я считаю само собой разумеющимся, что предприниматель не может стоять на месте, ему нужно искать пути развития своего бизнеса, а значит и себя самого.
Этот форум, безусловно, ценен. Есть также сотни других форумов на абсолютно любые тематики, где можно найти ответы на свои вопросы. Сам почитываю серч, клерк, форум опекарта.
Еще книги. Стараюсь читать много, в том числе и бизнес-литературы.
При большой увлеченности конкретной темой можно пойти на курсы. Но это уже не бесплатное удовольствие. А главное, что необходимо выделить для этого достаточно времени.
Где еще вы черпаете знания для саморазвития и развития своего дела? Фильмы, вебинары, круглые столы, семинары?

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 20:29, Вс., 22 Фев. 15
Отправить личное сообщение
Читаю книги на английском языке. Из последних прочитанных:
- How to be a sale superstar (Как стать супер продавцом) Mark Tewart.
- Selling With Emotional Intelligence (Продавайте с эмоциональной интеллектуальностью) Mitch Antony.
- How I raised myself from failure to success in selling (Как я рос от неудачи к успеху в продажах) Frank Bettger.

И ещё несколько. Польза огромная.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: rouban 
Дата: 22:02, Вс., 22 Фев. 15
Отправить личное сообщение
qualified :
Читаю книги на английском языке.

Возможность читать литературу на языке оригинала - это огромный плюс. Иногда читаешь переведенную книгу и возникают сомнения, что ее хотели перевести именно на русский язык)
СообщениеАвтор: none_of_us_are_free 
Дата: 13:44, Пт., 27 Фев. 15
Отправить личное сообщение
Книги не читаю, но просто стараюсь смотреть фильмы на английском и слушать bbc radio one в течение дня. Еще закончил онлайн курсы английского языка уровень upper-intermediate.
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 14:16, Пт., 27 Фев. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
регулярно посещаю различные курсы в Центре обучение Специалист при МГТУ им. Баумана. specialist.ru

проходил в тч курс Финансовый учет и бюджетирование, контекстная реклама, сео и тп

Плюс центра в том, что дают именно практические навыки работы, а не одну лишь тиеорию
СообщениеАвтор: rouban 
Дата: 19:39, Сб., 28 Фев. 15
Отправить личное сообщение
pagan3d :
регулярно посещаю различные курсы в Центре обучение Специалист при МГТУ им. Баумана. specialist.ru

Уже несколько лет смотрю в их сторону, но как обычно, то одно, то другое мешает. Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте?
СообщениеАвтор: homa 
Дата: 11:30, Ср., 11 Мар. 15
Отправить личное сообщение
rouban :
Интересует их курс по сео.

Лучше почитайте книгу оптимизация от а до я. Это сборник статей. Все расписано
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 17:41, Ср., 11 Мар. 15
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rouban :
Уже несколько лет смотрю в их сторону, но как обычно, то одно, то другое мешает. Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте?


там дана общая информация для новичков. Есть и углубленный курс, но я его не покупал, после первого уже самому можно разобраться во многом.

Вообщем то все с такого курса можно и самому найти в инете. но плюс специалиста в том, что слушатели на месте на практике с использованием своих сайтов или тестовых все осваивают, а преподаватель к каждому подходит, консультирует, проверяет и тд. Такой метод обучения применим ко всем их курсам
СообщениеАвтор: Aleksey3w 
Дата: 13:55, Вт., 30 Июн. 15
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На мой взгляд сейчас можно научиться чему угодно. Только проявляйте осторожность с семинарами, вебинарами и тому подобным. В России как и в мире стало много мошенников. Которые льют много воды за большие деньги. Есть интересное издательство МИФ. Но даже читая их книги частенько заметна ВОДА ради объема текста. За жизнь средний человек успеет прочитать максимум несколько сотен книг. Выбирайте с умом.
_________________
Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com
СообщениеАвтор: Дмитрий Осипов  Репутация: 33.7Репутация: 33.7Репутация: 33.7
голосов: 11
Дата: 12:44, Ср., 1 Июл. 15
Отправить личное сообщение
CRM at the Speed of Light. Paul Greenberg
The Principles of Object-Oriented JavaScript. Nicholas C. Zakas

Из последних прочтенных. Первую перечитываю третий раз (новое издание).

Конференции разработчиков вам вряд-ли интересны.

pagan3d :
Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте?

The Art of SEO (Theory in Practice). Eric Enge
(некоторые версии издавались в России).
Все курсы по SEO едва-ли включают то, что есть книге. Лучшие из курсов позволят дорасти до среднего уровня больше которого вам никто ничего не расскажет. Практика и только практика. А этот средний уровень можете почерпнуть из нужных книг (некоторые отечественные отцы seo любят списывать у Энжа, самолично сравнивал).
_________________
Разработка E-commerce-сайтов
E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.3
голосов: 12
Дата: 20:46, Сб., 10 Сен. 16
Отправить личное сообщение
Сейчас читаю книгу Sticking Point Solution автор JAY ABRAHAM. Дядька действительно мощный маркетолог. Очень рекомендую к чтению особенно в нашей непростой экономической ситуации.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: ODBS  Репутация: 13.8
голосов: 1
Дата: 15:41, Вс., 11 Сен. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rouban :
При большой увлеченности конкретной темой можно пойти на курсы. Но это уже не бесплатное удовольствие. А главное, что необходимо выделить для этого достаточно времени.

Интересный момент - выделить достаточно времени для чего?
Не бесплатное удовольствие? А что должно быть бесплатно? С чего это вдруг?
Вопрос другой и совершенно точный: Нафига Вы учитесь? Нафига Вам новые пути, зачем предпринимателю не стоять на месте - когда можно и стоять...
Вы ходите на курсы - читаете книги - дохлый номер все это. Вот и все. Должна быть цель - конкретная, измеряемая со сроками с не известными данными, которые необходимо получить. Толку от Вашего многочтения абсолютно никакого.
Назовите Вашу конкретную цель - как Вы лично для себя ее измерите (в деньгах, в количество солнечных дней проведенных на Маврике, Количество купленных квартир, количество осчастливленных людей и пр.). Вы как предприниматель - ставьте цель - смотрите, что нужно.
Читаете бизнес книгу: Какое решение Вы ищите?
Читаете форум: Какое решение Вы ищите?
Ходите на курсы: какую задачу Вы решаете?
Ответь на эти вопросы
rouban :
Я считаю само собой разумеющимся, что предприниматель не может стоять на месте, ему нужно искать пути развития своего бизнеса, а значит и себя самого.

Зачем? Стоять на месте и получать кучу денег, при этом загорать на море по 6 месяцев - чем плохо?
Я к тому, что Ваши доводы абсолютно пусты.

После каждой книги, после каждого курса - Вы получили новый навык, но думаю многие из них Вы так и не применили.
Например, 3 года назад - я поставил первую задачу: Уезжать в отпуск когда захочу и на срок 3-4 недели - тогда в офисе был только я и еще один сотрудник. А мы занимаемся выездными монтажами. Я поехал в Москву на курсы, сходил на семинары. Съездил на Тенерифе на тренинг - цель поставлена и выполнена.
Изучение книг и прочего нужно для чего Вам?
Далее следуют другие цели и решения
_________________
Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизньSmile
СообщениеАвтор: Linarra  Репутация: -2.4
голосов: 1
Дата: 0:42, Ср., 9 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
сейчас пошла на курсы интенсивного английского языка, и для работы нужно, и для расширения кругозора, страюсь стихи читать и понимать в оригинале
СообщениеАвтор: глитер 
Дата: 16:55, Пт., 18 Ноя. 16
Отправить личное сообщение
я бы тоже не отказалась от курсов английского, но хочется заниматься с носителем языка, а их у нас очень не много
СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 8:55, Пт., 6 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Для повышения общего образования читаю Гарвард Бизнес Ревью - лучший журнал на русском языке по экономике и менеджменту.

Поскольку занимаюсь сайтами, то каждый день посещаю форумы, получаю около 20 бесплатных рассылок. Без этого в этой сфере не проживешь.

Сейчас думаю начать делиться своим многолетним опытом через дистанционные курсы. Считаю, что ни в группах, ни на вебинарах, ни через разовые консультации невозможно научиться делать по-настоящему эффективные сайты.
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Специальные форумы >> Кофейня
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
30.12  С Новым годом и Рождеством! (1)
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
30.12  Петр I улетел в Китай за посылками
30.12  "Газпром-медиа" хочет запустить онлайн-площадку
30.12  Бай-бай, Alibaba
30.12  Amazon впервые разместился в товарном агрегаторе Google
29.12  Gett тестирует в Москве новые функции

Форум
16:41 06.01 RedDog  Как сезон? (4)
07:55 06.01 serzh  Где и чему вы учитесь? (14)
19:18 03.01 Nina12  договОр или дОговор - как говоришь ты? ))) (8)
19:17 03.01 Nina12  С Новым Годом! (1)
10:05 03.01 qualified  Цитатник (109)
11:01 25.12 activity  ОПРОС: вы сами покупаете в соц. сетях ? (8)
08:35 06.12 Модератор  Делимся опытом и прочими премудростями (79)
22:53 16.11 sa8019  Сумасшедшие клиенты (истории) (20)
23:51 15.11 Андрей Игнатович  Оцените интернет-магазин с точки зрения покупателя (19)
17:02 30.10 Ипотечный брокер  Куплю не нужные Вам сайты (9)

Статьи и аналитика
29.12  "Кризис как санитар леса"
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
21.12  7 простых способов эффективно работать с мобильной аудиторией
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
15.12  Онлайн-кассы - новые правила работы (10)
07.12  Как CPA-сети обманывают своих клиентов
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне
29.11  "Черная пятница": мавр сделал свое дело?



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB