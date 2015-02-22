Тема: Где и чему вы учитесь?





Я считаю само собой разумеющимся, что предприниматель не может стоять на месте, ему нужно искать пути развития своего бизнеса, а значит и себя самого.

Этот форум, безусловно, ценен. Есть также сотни других форумов на абсолютно любые тематики, где можно найти ответы на свои вопросы. Сам почитываю серч, клерк, форум опекарта.

Еще книги. Стараюсь читать много, в том числе и бизнес-литературы.

При большой увлеченности конкретной темой можно пойти на курсы. Но это уже не бесплатное удовольствие. А главное, что необходимо выделить для этого достаточно времени.

Где еще вы черпаете знания для саморазвития и развития своего дела? Фильмы, вебинары, круглые столы, семинары? Коллеги, а вот стало интересно, кто где чему дополнительно обучается? Подразумеваю как курсы, так и самообразование.Я считаю само собой разумеющимся, что предприниматель не может стоять на месте, ему нужно искать пути развития своего бизнеса, а значит и себя самого.Этот форум, безусловно, ценен. Есть также сотни других форумов на абсолютно любые тематики, где можно найти ответы на свои вопросы. Сам почитываю серч, клерк, форум опекарта.Еще книги. Стараюсь читать много, в том числе и бизнес-литературы.При большой увлеченности конкретной темой можно пойти на курсы. Но это уже не бесплатное удовольствие. А главное, что необходимо выделить для этого достаточно времени.Где еще вы черпаете знания для саморазвития и развития своего дела? Фильмы, вебинары, круглые столы, семинары?





Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 20:29, Вс., 22 Фев. 15

20:29, Вс., 22 Фев. 15



- How to be a sale superstar (Как стать супер продавцом) Mark Tewart.

- Selling With Emotional Intelligence (Продавайте с эмоциональной интеллектуальностью) Mitch Antony.

- How I raised myself from failure to success in selling (Как я рос от неудачи к успеху в продажах) Frank Bettger.



И ещё несколько. Польза огромная.

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Мой блог: Эксперт-Report Читаю книги на английском языке. Из последних прочитанных:- How to be a sale superstar (Как стать супер продавцом) Mark Tewart.- Selling With Emotional Intelligence (Продавайте с эмоциональной интеллектуальностью) Mitch Antony.- How I raised myself from failure to success in selling (Как я рос от неудачи к успеху в продажах) Frank Bettger.И ещё несколько. Польза огромная._________________

qualified : Читаю книги на английском языке.

Возможность читать литературу на языке оригинала - это огромный плюс. Иногда читаешь переведенную книгу и возникают сомнения, что ее хотели перевести именно на русский язык) Возможность читать литературу на языке оригинала - это огромный плюс. Иногда читаешь переведенную книгу и возникают сомнения, что ее хотели перевести именно на русский язык)

Книги не читаю, но просто стараюсь смотреть фильмы на английском и слушать bbc radio one в течение дня. Еще закончил онлайн курсы английского языка уровень upper-intermediate.





проходил в тч курс Финансовый учет и бюджетирование, контекстная реклама, сео и тп



Плюс центра в том, что дают именно практические навыки работы, а не одну лишь тиеорию регулярно посещаю различные курсы в Центре обучение Специалист при МГТУ им. Баумана. specialist.ruпроходил в тч курс Финансовый учет и бюджетирование, контекстная реклама, сео и тпПлюс центра в том, что дают именно практические навыки работы, а не одну лишь тиеорию

pagan3d : регулярно посещаю различные курсы в Центре обучение Специалист при МГТУ им. Баумана. specialist.ru

Уже несколько лет смотрю в их сторону, но как обычно, то одно, то другое мешает. Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте? Уже несколько лет смотрю в их сторону, но как обычно, то одно, то другое мешает. Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте?

rouban : Интересует их курс по сео.

Лучше почитайте книгу оптимизация от а до я. Это сборник статей. Все расписано Лучше почитайте книгу оптимизация от а до я. Это сборник статей. Все расписано

rouban : Уже несколько лет смотрю в их сторону, но как обычно, то одно, то другое мешает. Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте?



там дана общая информация для новичков. Есть и углубленный курс, но я его не покупал, после первого уже самому можно разобраться во многом.



Вообщем то все с такого курса можно и самому найти в инете. но плюс специалиста в том, что слушатели на месте на практике с использованием своих сайтов или тестовых все осваивают, а преподаватель к каждому подходит, консультирует, проверяет и тд. Такой метод обучения применим ко всем их курсам там дана общая информация для новичков. Есть и углубленный курс, но я его не покупал, после первого уже самому можно разобраться во многом.Вообщем то все с такого курса можно и самому найти в инете. но плюс специалиста в том, что слушатели на месте на практике с использованием своих сайтов или тестовых все осваивают, а преподаватель к каждому подходит, консультирует, проверяет и тд. Такой метод обучения применим ко всем их курсам



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Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com На мой взгляд сейчас можно научиться чему угодно. Только проявляйте осторожность с семинарами, вебинарами и тому подобным. В России как и в мире стало много мошенников. Которые льют много воды за большие деньги. Есть интересное издательство МИФ. Но даже читая их книги частенько заметна ВОДА ради объема текста. За жизнь средний человек успеет прочитать максимум несколько сотен книг. Выбирайте с умом._________________Продвижение на Flamp, Yell, Яндекс.маркет - aleksmarket.com

CRM at the Speed of Light. Paul Greenberg

The Principles of Object-Oriented JavaScript. Nicholas C. Zakas



Из последних прочтенных. Первую перечитываю третий раз (новое издание).



Конференции разработчиков вам вряд-ли интересны.



pagan3d : Интересует их курс по сео. С какими знаниями вы к ним пришли и удалось ли после курсов получить результат на своем сайте?

The Art of SEO (Theory in Practice). Eric Enge

(некоторые версии издавались в России).

Все курсы по SEO едва-ли включают то, что есть книге. Лучшие из курсов позволят дорасти до среднего уровня больше которого вам никто ничего не расскажет. Практика и только практика. А этот средний уровень можете почерпнуть из нужных книг (некоторые отечественные отцы seo любят списывать у Энжа, самолично сравнивал).

_________________

Разработка E-commerce-сайтов

E-mail: The Art of SEO (Theory in Practice). Eric Enge(некоторые версии издавались в России).Все курсы по SEO едва-ли включают то, что есть книге. Лучшие из курсов позволят дорасти до среднего уровня больше которого вам никто ничего не расскажет. Практика и только практика. А этот средний уровень можете почерпнуть из нужных книг (некоторые отечественные отцы seo любят списывать у Энжа, самолично сравнивал)._________________Разработка E-commerce-сайтовE-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 20:46, Сб., 10 Сен. 16

20:46, Сб., 10 Сен. 16



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Мой блог: Эксперт-Report Сейчас читаю книгу Sticking Point Solution автор JAY ABRAHAM. Дядька действительно мощный маркетолог. Очень рекомендую к чтению особенно в нашей непростой экономической ситуации._________________

rouban : При большой увлеченности конкретной темой можно пойти на курсы. Но это уже не бесплатное удовольствие. А главное, что необходимо выделить для этого достаточно времени.

Интересный момент - выделить достаточно времени для чего?

Не бесплатное удовольствие? А что должно быть бесплатно? С чего это вдруг?

Вопрос другой и совершенно точный: Нафига Вы учитесь? Нафига Вам новые пути, зачем предпринимателю не стоять на месте - когда можно и стоять...

Вы ходите на курсы - читаете книги - дохлый номер все это. Вот и все. Должна быть цель - конкретная, измеряемая со сроками с не известными данными, которые необходимо получить. Толку от Вашего многочтения абсолютно никакого.

Назовите Вашу конкретную цель - как Вы лично для себя ее измерите (в деньгах, в количество солнечных дней проведенных на Маврике, Количество купленных квартир, количество осчастливленных людей и пр.). Вы как предприниматель - ставьте цель - смотрите, что нужно.

Читаете бизнес книгу: Какое решение Вы ищите?

Читаете форум: Какое решение Вы ищите?

Ходите на курсы: какую задачу Вы решаете?

Ответь на эти вопросы

rouban : Я считаю само собой разумеющимся, что предприниматель не может стоять на месте, ему нужно искать пути развития своего бизнеса, а значит и себя самого.

Зачем? Стоять на месте и получать кучу денег, при этом загорать на море по 6 месяцев - чем плохо?

Я к тому, что Ваши доводы абсолютно пусты.



После каждой книги, после каждого курса - Вы получили новый навык, но думаю многие из них Вы так и не применили.

Например, 3 года назад - я поставил первую задачу: Уезжать в отпуск когда захочу и на срок 3-4 недели - тогда в офисе был только я и еще один сотрудник. А мы занимаемся выездными монтажами. Я поехал в Москву на курсы, сходил на семинары. Съездил на Тенерифе на тренинг - цель поставлена и выполнена.

Изучение книг и прочего нужно для чего Вам?

Далее следуют другие цели и решения

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Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь Зачем? Стоять на месте и получать кучу денег, при этом загорать на море по 6 месяцев - чем плохо?Я к тому, что Ваши доводы абсолютно пусты.После каждой книги, после каждого курса - Вы получили новый навык, но думаю многие из них Вы так и не применили.Например, 3 года назад - я поставил первую задачу: Уезжать в отпуск когда захочу и на срок 3-4 недели - тогда в офисе был только я и еще один сотрудник. А мы занимаемся выездными монтажами. Я поехал в Москву на курсы, сходил на семинары. Съездил на Тенерифе на тренинг - цель поставлена и выполнена.Изучение книг и прочего нужно для чего Вам?Далее следуют другие цели и решения_________________Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь

Автор: Linarra

голосов : 1

Дата: 0:42, Ср., 9 Ноя. 16

0:42, Ср., 9 Ноя. 16

сейчас пошла на курсы интенсивного английского языка, и для работы нужно, и для расширения кругозора, страюсь стихи читать и понимать в оригинале

я бы тоже не отказалась от курсов английского, но хочется заниматься с носителем языка, а их у нас очень не много





Поскольку занимаюсь сайтами, то каждый день посещаю форумы, получаю около 20 бесплатных рассылок. Без этого в этой сфере не проживешь.



Сейчас думаю начать делиться своим многолетним опытом через дистанционные курсы. Считаю, что ни в группах, ни на вебинарах, ни через разовые консультации невозможно научиться делать по-настоящему эффективные сайты. Для повышения общего образования читаю Гарвард Бизнес Ревью - лучший журнал на русском языке по экономике и менеджменту.Поскольку занимаюсь сайтами, то каждый день посещаю форумы, получаю около 20 бесплатных рассылок. Без этого в этой сфере не проживешь.Сейчас думаю начать делиться своим многолетним опытом через дистанционные курсы. Считаю, что ни в группах, ни на вебинарах, ни через разовые консультации невозможно научиться делать по-настоящему эффективные сайты.