Где и чему вы учитесь?

- How to be a sale superstar (Как стать супер продавцом) Mark Tewart.

- Selling With Emotional Intelligence (Продавайте с эмоциональной интеллектуальностью) Mitch Antony.

- How I raised myself from failure to success in selling (Как я рос от неудачи к успеху в продажах) Frank Bettger.



И ещё несколько. Польза огромная.

