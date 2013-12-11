Тема: Аренда склада на двоих, Москва





Пишу с целью найти партнера, владельца небольшого ИМ, с целью совместной аренды склада. Или же владельца более крупного ИМ, у которого есть свободная площадь на складе и готового предоставлять в аренду часть своего склада.



Нужно около 15м площади. Но найти небольшой склад с такими размерами в Москве очень трудно, да и дорого за кв.м.



Отзовитесь, те у кого подобная проблема и кому интересно мое предложение. Добрый день, уважаемые владельцы ИМ!Пишу с целью найти партнера, владельца небольшого ИМ, с целью совместной аренды склада. Или же владельца более крупного ИМ, у которого есть свободная площадь на складе и готового предоставлять в аренду часть своего склада.Нужно около 15м площади. Но найти небольшой склад с такими размерами в Москве очень трудно, да и дорого за кв.м.Отзовитесь, те у кого подобная проблема и кому интересно мое предложение.

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 10:52, Чт., 12 Дек. 13

10:52, Чт., 12 Дек. 13



Я в Южнопортовом районе. Арендуем под склад фактически офисное помещение 18 кв.м за 22 тыс.р. в мес. Хотели бы метров в 2 раза больше, но за теже деньги К сожалению за устраивающую цену склады начинаются от значительно больших размеров и часто они не пригодны для использования - холодные цеха или ангары мне не подходят, нужен теплый склад.

Проблема моего района что тут авторынок и все какие есть помещения сняты ими... Есть такая же потребность, готов присоединиться, если что удастся найти, но только склад мне нужен в своем районе, поближе к дому. Соответственно вопрос где Вы находитесь ?Я в Южнопортовом районе. Арендуем под склад фактически офисное помещение 18 кв.м за 22 тыс.р. в мес. Хотели бы метров в 2 раза больше, но за теже деньгиК сожалению за устраивающую цену склады начинаются от значительно больших размеров и часто они не пригодны для использования - холодные цеха или ангары мне не подходят, нужен теплый склад.Проблема моего района что тут авторынок и все какие есть помещения сняты ими...



Сам подумываю с нового года попробовать...



Тарифов у них на сайте нет, но в октябре мне озвучивали 12,5 тысяч в месяц за бокс 10 кв.м. на Нагатинской!

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Мне для полного счастья не хватает всего три вещи на букву "С" - сон, секс и свалить из этой страны! Посмотрите samosklad.ru, а если поиском пробежать, то можно много подобных сервисов найти...Сам подумываю с нового года попробовать...Тарифов у них на сайте нет, но в октябре мне озвучивали 12,5 тысяч в месяц за бокс 10 кв.м. на Нагатинской!_________________Мне для полного счастья не хватает всего три вещи на букву "С" - сон, секс и свалить из этой страны!

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 11:12, Чт., 12 Дек. 13

11:12, Чт., 12 Дек. 13





С завистью смотрю на склад Ситилинка на Дубровке, там места на стеллажах еще под 100 интернет-магазинов хватит и система автоматизированная учета что где лежит... эх, вот порезали бы на ячейки и сдавали в аренду , от желающих отбоя бы не было... Самосклад, Мобиус, Рент-Бокс это все не то, т.е. тоже пользуем, но только для хранения того что долго не нужно. Там невозможно заниматься комплектацией заказов. Интернет магазину же обычно нужен не просто склад, куда положил и забыл на длительный срок, а склад плюс центр комплектации заказов, где каждый день кто то работает и собирает заказы. Во всех этих "коробочках" для хранения вещей это нереально делать, там даже света в боксе нет.С завистью смотрю на склад Ситилинка на Дубровке, там места на стеллажах еще под 100 интернет-магазинов хватит и система автоматизированная учета что где лежит... эх, вот порезали бы на ячейки и сдавали в аренду , от желающих отбоя бы не было...

anstrem, странно, самосклад позиционирует боксы как маленькие склады с возможностью работы кладовщика, т.е. розетки есть, интернет через wifi есть, то что там света нет в боксах, это конечно ахтунг... Нужно съездить посмотреть вживую на все это...

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Мне для полного счастья не хватает всего три вещи на букву "С" - сон, секс и свалить из этой страны! странно, самосклад позиционирует боксы как маленькие склады с возможностью работы кладовщика, т.е. розетки есть, интернет через wifi есть, то что там света нет в боксах, это конечно ахтунг... Нужно съездить посмотреть вживую на все это..._________________Мне для полного счастья не хватает всего три вещи на букву "С" - сон, секс и свалить из этой страны!

Автор: Pilot

голосов : 1

Дата: 11:38, Чт., 12 Дек. 13

11:38, Чт., 12 Дек. 13

Есть тут на Южнопортовой... Есть...

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 11:42, Чт., 12 Дек. 13

11:42, Чт., 12 Дек. 13

Pilot : Есть тут на Южнопортовой... Есть...



Можно в личку контакты ? Очень надо... Можно в личку контакты ? Очень надо...

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 11:50, Чт., 12 Дек. 13

11:50, Чт., 12 Дек. 13

FM : anstrem, странно, самосклад позиционирует боксы как маленькие склады с возможностью работы кладовщика, т.е. розетки есть, интернет через wifi есть, то что там света нет в боксах, это конечно ахтунг... Нужно съездить посмотреть вживую на все это...



Хм, интересно, я конкретно Самосклад честно говоря не смотрел, так что возможно, но ближайший ко мне это Нагатинская - туда/обратно "вечная" пробка.

Вот откроют если отделение в Южном порту, тогда смогу посмотреть

Пользовались Mobius - ячейки это просто мет. контейнеры перемещаемые, поэтому ни о каком свете/розетке даже речи нет + пропуска, заказ контейнера, нет круглосуточного доступа вообщем не удобно. Сейчас используем rentabox.ru, там при длительном сроке аренды могут сделать свет, розетку нельзя, к wi-fi который есть тоже доступа не дают, да и сами боксы... как то явно непригодны для ежедневной работы - эти тонкостенные полы и стены из жести все ходуном ходят при любом перемещении... Хм, интересно, я конкретно Самосклад честно говоря не смотрел, так что возможно, но ближайший ко мне это Нагатинская - туда/обратно "вечная" пробка.Вот откроют если отделение в Южном порту, тогда смогу посмотретьПользовались Mobius - ячейки это просто мет. контейнеры перемещаемые, поэтому ни о каком свете/розетке даже речи нет + пропуска, заказ контейнера, нет круглосуточного доступа вообщем не удобно. Сейчас используем rentabox.ru, там при длительном сроке аренды могут сделать свет, розетку нельзя, к wi-fi который есть тоже доступа не дают, да и сами боксы... как то явно непригодны для ежедневной работы - эти тонкостенные полы и стены из жести все ходуном ходят при любом перемещении...

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 13:31, Чт., 12 Дек. 13

13:31, Чт., 12 Дек. 13





Если цель просто хранить товары и формировать заказы хотя бы в режиме 10-22, то оптимальнее снять какой-нибудь подвал в спальном районе и держать склад там.



Если цель хранить товар, вечером заезжать забирать что пришло, паковать и сразу отвозить в доставку, то может и пойдет.



Но по удобству это будет почти тоже самое, что снять гараж на стоянке и паковать заказы в нем. По крайней мере обогреватель и свет/электричество будет, интернет сейчас есть везде. Розетки есть...но снаружи бокса. Все таки рассматривать такой сервис для работы склада ИМ вместе с кладовщиком достаточно сложно. Как минимум нужно поставить стол, стул, пк, принтер, а еще нет света и нет отопления.Если цель просто хранить товары и формировать заказы хотя бы в режиме 10-22, то оптимальнее снять какой-нибудь подвал в спальном районе и держать склад там.Если цель хранить товар, вечером заезжать забирать что пришло, паковать и сразу отвозить в доставку, то может и пойдет.Но по удобству это будет почти тоже самое, что снять гараж на стоянке и паковать заказы в нем. По крайней мере обогреватель и свет/электричество будет, интернет сейчас есть везде.



_________________

Every Wall Is The Door Посмотрите собственников. Например elmagroup.ru. Мы когда-то снимали как раз небольшое помещение там._________________Every Wall Is The Door