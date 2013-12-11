Аренда склада на двоих, Москва - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Аренда склада на двоих, Москва
СообщениеАвтор: Slimmyru 
Дата: 14:43, Ср., 11 Дек. 13
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Добрый день, уважаемые владельцы ИМ!
Пишу с целью найти партнера, владельца небольшого ИМ, с целью совместной аренды склада. Или же владельца более крупного ИМ, у которого есть свободная площадь на складе и готового предоставлять в аренду часть своего склада.

Нужно около 15м площади. Но найти небольшой склад с такими размерами в Москве очень трудно, да и дорого за кв.м.

Отзовитесь, те у кого подобная проблема и кому интересно мое предложение.

СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 10:52, Чт., 12 Дек. 13
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Есть такая же потребность, готов присоединиться, если что удастся найти, но только склад мне нужен в своем районе, поближе к дому. Соответственно вопрос где Вы находитесь ?
Я в Южнопортовом районе. Арендуем под склад фактически офисное помещение 18 кв.м за 22 тыс.р. в мес. Хотели бы метров в 2 раза больше, но за теже деньги Smile К сожалению за устраивающую цену склады начинаются от значительно больших размеров и часто они не пригодны для использования - холодные цеха или ангары мне не подходят, нужен теплый склад.
Проблема моего района что тут авторынок и все какие есть помещения сняты ими...
СообщениеАвтор: FM  Репутация: 28.2Репутация: 28.2Репутация: 28.2
голосов: 1
Дата: 11:02, Чт., 12 Дек. 13
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Посмотрите samosklad.ru, а если поиском пробежать, то можно много подобных сервисов найти...
Сам подумываю с нового года попробовать...

Тарифов у них на сайте нет, но в октябре мне озвучивали 12,5 тысяч в месяц за бокс 10 кв.м. на Нагатинской!
_________________
Мне для полного счастья не хватает всего три вещи на букву "С" - сон, секс и свалить из этой страны!
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 11:12, Чт., 12 Дек. 13
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Самосклад, Мобиус, Рент-Бокс это все не то, т.е. тоже пользуем, но только для хранения того что долго не нужно. Там невозможно заниматься комплектацией заказов. Интернет магазину же обычно нужен не просто склад, куда положил и забыл на длительный срок, а склад плюс центр комплектации заказов, где каждый день кто то работает и собирает заказы. Во всех этих "коробочках" для хранения вещей это нереально делать, там даже света в боксе нет.

С завистью смотрю на склад Ситилинка на Дубровке, там места на стеллажах еще под 100 интернет-магазинов хватит и система автоматизированная учета что где лежит... эх, вот порезали бы на ячейки и сдавали в аренду , от желающих отбоя бы не было...
СообщениеАвтор: FM  Репутация: 28.2Репутация: 28.2Репутация: 28.2
голосов: 1
Дата: 11:31, Чт., 12 Дек. 13
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anstrem, странно, самосклад позиционирует боксы как маленькие склады с возможностью работы кладовщика, т.е. розетки есть, интернет через wifi есть, то что там света нет в боксах, это конечно ахтунг... Нужно съездить посмотреть вживую на все это... Rolling Eyes
_________________
Мне для полного счастья не хватает всего три вещи на букву "С" - сон, секс и свалить из этой страны!
СообщениеАвтор: Pilot  Репутация: 12.8
голосов: 1
Дата: 11:38, Чт., 12 Дек. 13
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Есть тут на Южнопортовой... Есть...
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 11:42, Чт., 12 Дек. 13
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Pilot :
Есть тут на Южнопортовой... Есть...


Можно в личку контакты ? Очень надо...
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 11:50, Чт., 12 Дек. 13
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FM :
anstrem, странно, самосклад позиционирует боксы как маленькие склады с возможностью работы кладовщика, т.е. розетки есть, интернет через wifi есть, то что там света нет в боксах, это конечно ахтунг... Нужно съездить посмотреть вживую на все это...


Хм, интересно, я конкретно Самосклад честно говоря не смотрел, так что возможно, но ближайший ко мне это Нагатинская - туда/обратно "вечная" пробка.
Вот откроют если отделение в Южном порту, тогда смогу посмотреть Smile
Пользовались Mobius - ячейки это просто мет. контейнеры перемещаемые, поэтому ни о каком свете/розетке даже речи нет + пропуска, заказ контейнера, нет круглосуточного доступа вообщем не удобно. Сейчас используем rentabox.ru, там при длительном сроке аренды могут сделать свет, розетку нельзя, к wi-fi который есть тоже доступа не дают, да и сами боксы... как то явно непригодны для ежедневной работы - эти тонкостенные полы и стены из жести все ходуном ходят при любом перемещении...
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 13:31, Чт., 12 Дек. 13
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Розетки есть...но снаружи бокса. Все таки рассматривать такой сервис для работы склада ИМ вместе с кладовщиком достаточно сложно. Как минимум нужно поставить стол, стул, пк, принтер, а еще нет света и нет отопления.

Если цель просто хранить товары и формировать заказы хотя бы в режиме 10-22, то оптимальнее снять какой-нибудь подвал в спальном районе и держать склад там.

Если цель хранить товар, вечером заезжать забирать что пришло, паковать и сразу отвозить в доставку, то может и пойдет.

Но по удобству это будет почти тоже самое, что снять гараж на стоянке и паковать заказы в нем. По крайней мере обогреватель и свет/электричество будет, интернет сейчас есть везде.
СообщениеАвтор: Toridov 
Дата: 14:48, Чт., 26 Янв. 17
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Посмотрите собственников. Например elmagroup.ru. Мы когда-то снимали как раз небольшое помещение там.
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Every Wall Is The Door
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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