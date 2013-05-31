Какой поисковой системой вы пользуетесь?

Раньше я пользовался Yandex, если мне что-то надо было найти в рунете, и Google, если поиск был по англоязычному интернету. Но в последнее время Яндексом почти не пользуюсь. Мне кажется что он какой-то тупой и выдача в нём не совсем адекватная, как будто она больше в целях самого Яндекса, а не пользователя.
А я наоборот как-то суеверно недолюбливаю Гугл, не очень мне нравится. 99% поисков через Яндекс и вообще работа с его сервисами.
P.S. Ну и поддержка отечественного "производителя" _________________ «Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль
Дмитрий, ответ заинтриговал, развейте тему _________________ «Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль
Если нужны российские сайты, пользуюсь Яндексом или Гуглом, если зарубежные - Гугл дает больше полезного. Но я ищу в основном техническую информацию. _________________ Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU