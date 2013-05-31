Тема: Какой поисковой системой вы пользуетесь?





Какой поисковой системой вы пользуетесь? Yandex 80% [ 12 ] Google 20% [ 3 ] Bing 0% [ 0 ] Другая поисковая система 0% [ 0 ] Всего проголосовало : 15



Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 15:18, Пт., 31 Май. 13

15:18, Пт., 31 Май. 13

Раньше я пользовался Yandex, если мне что-то надо было найти в рунете, и Google, если поиск был по англоязычному интернету. Но в последнее время Яндексом почти не пользуюсь. Мне кажется что он какой-то тупой и выдача в нём не совсем адекватная, как будто она больше в целях самого Яндекса, а не пользователя.







P.S. Ну и поддержка отечественного "производителя"

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«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль А я наоборот как-то суеверно недолюбливаю Гугл, не очень мне нравится. 99% поисков через Яндекс и вообще работа с его сервисами.P.S. Ну и поддержка отечественного "производителя"_________________«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль



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«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль Дмитрий, ответ заинтриговал, развейте тему_________________«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль



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Разработчик интернет-магазинов Если нужны российские сайты, пользуюсь Яндексом или Гуглом, если зарубежные - Гугл дает больше полезного. Но я ищу в основном техническую информацию._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 9:13, Чт., 6 Июн. 13

9:13, Чт., 6 Июн. 13









Причём "другая поисковая система" это:

Не поддерживает кириллицу. Взято с одного IT-шного форума.Причём "другая поисковая система" это: http://www.wolframalpha.com/ Не поддерживает кириллицу.

qualified : Не поддерживает кириллицу



Для IT-шников кириллица далеко не всегда актуальна)

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Разработчик интернет-магазинов Для IT-шников кириллица далеко не всегда актуальна)_________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

Looderk : Да ну не скажите



Конечно, на родном языке читать удобнее, но подавляющий объем ИТ информации на английском.

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Разработчик интернет-магазинов Конечно, на родном языке читать удобнее, но подавляющий объем ИТ информации на английском._________________Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU

я пользуюсь мета поисковой системой FlaYper http://flyper.org/