Какой поисковой системой вы пользуетесь? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Тема:

Какой поисковой системой вы пользуетесь?

Какой поисковой системой вы пользуетесь?
Yandex
80%
 80%  [ 12 ]
Google
20%
 20%  [ 3 ]
Bing
0%
 0%  [ 0 ]
Другая поисковая система
0%
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 15

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 15:18, Пт., 31 Май. 13
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Раньше я пользовался Yandex, если мне что-то надо было найти в рунете, и Google, если поиск был по англоязычному интернету. Но в последнее время Яндексом почти не пользуюсь. Мне кажется что он какой-то тупой и выдача в нём не совсем адекватная, как будто она больше в целях самого Яндекса, а не пользователя.

СообщениеАвтор: Алексей_К  Репутация: 14.7
голосов: 9
Дата: 11:14, Пн., 3 Июн. 13
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А я наоборот как-то суеверно недолюбливаю Гугл, не очень мне нравится. 99% поисков через Яндекс и вообще работа с его сервисами.
P.S. Ну и поддержка отечественного "производителя" Smile
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«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль
СообщениеАвтор: Дмитрий Осипов  Репутация: 33.7Репутация: 33.7Репутация: 33.7
голосов: 11
Дата: 12:44, Ср., 5 Июн. 13
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Выбор поисковой системы многое объясняет Smile
_________________
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E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
СообщениеАвтор: Алексей_К  Репутация: 14.7
голосов: 9
Дата: 2:23, Чт., 6 Июн. 13
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Дмитрий, ответ заинтриговал, развейте тему Smile
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«Достоинство государства зависит в конечном счете от достоинства образующих его личностей.» Джон Стюарт Милль
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 9:08, Чт., 6 Июн. 13
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Если нужны российские сайты, пользуюсь Яндексом или Гуглом, если зарубежные - Гугл дает больше полезного. Но я ищу в основном техническую информацию.
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Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 9:13, Чт., 6 Июн. 13
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Взято с одного IT-шного форума.



Причём "другая поисковая система" это: http://www.wolframalpha.com/
Не поддерживает кириллицу. Very Happy
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 9:16, Чт., 6 Июн. 13
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qualified :
Не поддерживает кириллицу


Для IT-шников кириллица далеко не всегда актуальна)
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: Александр Фролов  Репутация: 103.5
голосов: 15
Дата: 8:59, Пт., 7 Июн. 13
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Looderk :
Да ну не скажите


Конечно, на родном языке читать удобнее, но подавляющий объем ИТ информации на английском.
_________________
Разработчик интернет-магазинов Shop2YOU
СообщениеАвтор: musetel 
Дата: 4:22, Пн., 23 Янв. 17
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я пользуюсь мета поисковой системой FlaYper http://flyper.org/
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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