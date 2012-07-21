Продаю - спорт товары и спорт инвентарь

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Предлагаем сотрудничество по вашей группе товаров (велосипеды, самокаты, скейты), у нас есть свободное помещение в СПб, 50-100 м2 на 1 этаже, с отдельным входом с Московского пр-та (от метро Электросила 500 м) и сайт www.wite.ru, где мы готовы выставить и разместить продукцию.
От сотрудничества ждем хорошие цены и ассортимент продукции доступный для наших покупателей, денег за аренду помещения не просим, розничные продажи готовы отдать партнерам (наши с продаж сайта, или готовы обсудить любые взаимовыгодные условия сотрудничества). При необходимости возможно расчетно-кассовое сопровождение работы розничного магазина (у нас там же отдел выдачи заказов).
Если вам интересно предложение, пишите на mailbox@wite.ru, в теме письма "для Евгения"