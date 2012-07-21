Продаю - спорт товары и спорт инвентарь - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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Тема:

Продаю - спорт товары и спорт инвентарь
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 23:17, Сб., 21 Июл. 12
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В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже товаров для спорта.

Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.

ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!


Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!
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СообщениеАвтор: Gajex 
Дата: 16:25, Пн., 25 Фев. 13
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Экшен-камеры,навигаторы, GPS-трекеры, алкотестеры оптом. Только оригинальная и сертифицированная продукция по ценам от официальных дилеров.
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dvr-anna@mail.ru
СообщениеАвтор: wite 
Дата: 21:51, Вт., 24 Янв. 17
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Предлагаем сотрудничество по вашей группе товаров (велосипеды, самокаты, скейты), у нас есть свободное помещение в СПб, 50-100 м2 на 1 этаже, с отдельным входом с Московского пр-та (от метро Электросила 500 м) и сайт www.wite.ru, где мы готовы выставить и разместить продукцию.
От сотрудничества ждем хорошие цены и ассортимент продукции доступный для наших покупателей, денег за аренду помещения не просим, розничные продажи готовы отдать партнерам (наши с продаж сайта, или готовы обсудить любые взаимовыгодные условия сотрудничества). При необходимости возможно расчетно-кассовое сопровождение работы розничного магазина (у нас там же отдел выдачи заказов).
Если вам интересно предложение, пишите на mailbox@wite.ru, в теме письма "для Евгения"
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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