Тема: Продаю - автомобили, автозапчасти, аксессуары.







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Отдел рекламы В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже автомобилей, автозапчастей и аксессуаров.Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!_______________________Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!_________________





Sting

Коллеги, если у вас крупный интернет-магазин около автомобильной тематики или широкой направленности, предлагаю вам разместить наши товары на своей витрине и получать процент с продаж. Мы производитель, в ассортименте около 12 тысяч позиций, 4-5 тысяч на складе в наличии. Вопросы предлагаю задавать либо тут, либо в личку. (х.з. по правилам группы можно ли давать ссылку или нет)

http://www.oborot.ru/forum2/profile.php?mode=viewprofile&u=16576

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Правила форума

Отдел рекламы Коллеги, если у вас крупный интернет-магазин около автомобильной тематики или широкой направленности, предлагаю вам разместить наши товары на своей витрине и получать процент с продаж. Мы производитель, в ассортименте около 12 тысяч позиций, 4-5 тысяч на складе в наличии. Вопросы предлагаю задавать либо тут, либо в личку. (х.з. по правилам группы можно ли давать ссылку или нет)_________________



Наша компания ООО "Авто-КЭП" предлагает вам широкий ассортимент автозапчастей, авто химии, авто масла, авто косметики, аксессуаров и т.д.

Мы работает, как с крупными магазинами, так и с частными предпринимателями.

Контакты:



Сайт: Kupkap.ru

Телефон: +7(916)660-31-22

Группа Вконтакте: vk.com/cupcap Доброго времени суток.Наша компания ООО "Авто-КЭП" предлагает вам широкий ассортимент автозапчастей, авто химии, авто масла, авто косметики, аксессуаров и т.д.Мы работает, как с крупными магазинами, так и с частными предпринимателями.Контакты:+7(916)660-31-22

Предлагаем оптовые поставки видеорегистраторов, радар-детекторов, экшен-камер и др. Только оригинальная и сертифицированная продукция по ценам от официальных дилеров. Широкий ассортимент. А также: Навигаторы, GPS-трекеры, Алкотестеры

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меховые накидки на сиденья автомобилей. Цены самые низкие в России.

Компания Labas (ООО "Лабас").

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Всем доброго времени суток! Предлагаю рвзветвители прикуривателя и держатели мобильных телефонов для автомобиля по цене себестоимости. Товар был завезен в феврале 2013 года. Цена ооочень низкая. Пытаюсь закрыть фирму и слить остатки. Заинтересованных прошу писать : ue76@mail.ru . С товаром можно ознакомиться на сайте avtopriprava.ru

Добрый день! Вас приветствует оптово-розничная компания АвтоАзарт.

Приглашаем к сотрудничеству магазины, автостудии, автосервисы и дилерские центры.



Предлагаем ассортимент автоэлектроники, автозвука и аксессуаров для автомобилей оптом и в розницу.

Автозвук, автосигнализации, видео-регистраторы, GPS навигаторы, ксенон, предпусковые подогреватели, радар-детекторы, камеры, расходники и многое другое - шумоизоляция, диоды, ДХО, преобразователи напряжения, подогревы сидений, авто-одеяла и т.п.



Наши контакты:

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Сайт:

Группа вконтакте:

Канал на YouTube:



Тел.: 8-967-612-12-53

skype: autoazart.skype Вас приветствует оптово-розничная компания АвтоАзарт.Приглашаем к сотрудничеству магазины, автостудии, автосервисы и дилерские центры.Автозвук, автосигнализации, видео-регистраторы, GPS навигаторы, ксенон, предпусковые подогреватели, радар-детекторы, камеры, расходники и многое другое - шумоизоляция, диоды, ДХО, преобразователи напряжения, подогревы сидений, авто-одеяла и т.п.Наши контакты:E-mail: autoazartopt@gmail.com Сайт: www.autoazart.ru Группа вконтакте: https://vk.com/autoazart Канал на YouTube: http://goo.gl/bF83sz Тел.: 8-967-612-12-53skype: autoazart.skype