Продаю - автомобили, автозапчасти, аксессуары. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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Тема:

Продаю - автомобили, автозапчасти, аксессуары.
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.1
голосов: 2
Дата: 8:58, Пн., 9 Июл. 12
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В этой теме вы можете размещать свои предложения о продаже автомобилей, автозапчастей и аксессуаров.

Создавать отдельные темы для предложений о продаже отныне запрещается. Они будут удаляться как спам.

ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!

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Если вы не можете найти или выбрать тему, к которой относятся поставщики, которых вы ищите, или товары и услуги, которые вы предлагаете, ОБРАТИТЕСЬ К МОДЕРАТОРУ!
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СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.1
голосов: 2
Дата: 9:00, Пн., 9 Июл. 12
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Sting
Коллеги, если у вас крупный интернет-магазин около автомобильной тематики или широкой направленности, предлагаю вам разместить наши товары на своей витрине и получать процент с продаж. Мы производитель, в ассортименте около 12 тысяч позиций, 4-5 тысяч на складе в наличии. Вопросы предлагаю задавать либо тут, либо в личку. (х.з. по правилам группы можно ли давать ссылку или нет)
http://www.oborot.ru/forum2/profile.php?mode=viewprofile&u=16576
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СообщениеАвтор: kupkap 
Дата: 16:58, Ср., 7 Ноя. 12
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Доброго времени суток.
Наша компания ООО "Авто-КЭП" предлагает вам широкий ассортимент автозапчастей, авто химии, авто масла, авто косметики, аксессуаров и т.д.
Мы работает, как с крупными магазинами, так и с частными предпринимателями.
Контакты:

Сайт: Kupkap.ru
Телефон: +7(916)660-31-22
Группа Вконтакте: vk.com/cupcap
СообщениеАвтор: Gajex 
Дата: 16:21, Пн., 25 Фев. 13
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Предлагаем оптовые поставки видеорегистраторов, радар-детекторов, экшен-камер и др. Только оригинальная и сертифицированная продукция по ценам от официальных дилеров. Широкий ассортимент. А также: Навигаторы, GPS-трекеры, Алкотестеры
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dvr-anna@mail.ru
СообщениеАвтор: Neomsk 
Дата: 16:52, Пн., 27 Янв. 14
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Предлагаем оптом меховые накидки на сиденья автомобилей. Цены самые низкие в России.
Компания Labas (ООО "Лабас").
Сайт: labas.su
Группа ВК: ooo.labas
тел. (3812) 505067
почта: ooo.labas@gmail.com
СообщениеАвтор: Katerina76 
Дата: 23:33, Вт., 30 Сен. 14
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Всем доброго времени суток! Предлагаю рвзветвители прикуривателя и держатели мобильных телефонов для автомобиля по цене себестоимости. Товар был завезен в феврале 2013 года. Цена ооочень низкая. Пытаюсь закрыть фирму и слить остатки. Заинтересованных прошу писать : ue76@mail.ru. С товаром можно ознакомиться на сайте avtopriprava.ru
СообщениеАвтор: autoazartopt 
Дата: 14:38, Чт., 22 Дек. 16
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Добрый день! Вас приветствует оптово-розничная компания АвтоАзарт.
Приглашаем к сотрудничеству магазины, автостудии, автосервисы и дилерские центры.

Предлагаем ассортимент автоэлектроники, автозвука и аксессуаров для автомобилей оптом и в розницу.
Автозвук, автосигнализации, видео-регистраторы, GPS навигаторы, ксенон, предпусковые подогреватели, радар-детекторы, камеры, расходники и многое другое - шумоизоляция, диоды, ДХО, преобразователи напряжения, подогревы сидений, авто-одеяла и т.п.

Наши контакты:
E-mail: autoazartopt@gmail.com
Сайт: www.autoazart.ru
Группа вконтакте: https://vk.com/autoazart
Канал на YouTube: http://goo.gl/bF83sz

Тел.: 8-967-612-12-53
skype: autoazart.skype
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Управление ассортиментом
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