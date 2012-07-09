Продаю - автомобили, автозапчасти, аксессуары.

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ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАНАМ,ИЩУЩИМ ПОСТАВЩИКОВ! Не размещайте в этой теме свои вопросы или контактные данные! Отправляйте их на e-mail или в ЛС поставщикам. Если желание разместить свое объявление о поиске поставщиков велико, то сделайте это в соответствующей теме, маркированной "Ищу поставщиков"!
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Sting
Коллеги, если у вас крупный интернет-магазин около автомобильной тематики или широкой направленности, предлагаю вам разместить наши товары на своей витрине и получать процент с продаж. Мы производитель, в ассортименте около 12 тысяч позиций, 4-5 тысяч на складе в наличии. Вопросы предлагаю задавать либо тут, либо в личку. (х.з. по правилам группы можно ли давать ссылку или нет)
http://www.oborot.ru/forum2/profile.php?mode=viewprofile&u=16576 _________________ Правила форума Отдел рекламы
Доброго времени суток.
Наша компания ООО "Авто-КЭП" предлагает вам широкий ассортимент автозапчастей, авто химии, авто масла, авто косметики, аксессуаров и т.д.
Мы работает, как с крупными магазинами, так и с частными предпринимателями.
Контакты:
Предлагаем оптовые поставки видеорегистраторов, радар-детекторов, экшен-камер и др. Только оригинальная и сертифицированная продукция по ценам от официальных дилеров. Широкий ассортимент. А также: Навигаторы, GPS-трекеры, Алкотестеры _________________ dvr-anna@mail.ru
Предлагаем оптом меховые накидки на сиденья автомобилей. Цены самые низкие в России.
Компания Labas (ООО "Лабас").
Сайт: labas.su
Группа ВК: ooo.labas
тел. (3812) 505067
почта: ooo.labas@gmail.com
Всем доброго времени суток! Предлагаю рвзветвители прикуривателя и держатели мобильных телефонов для автомобиля по цене себестоимости. Товар был завезен в феврале 2013 года. Цена ооочень низкая. Пытаюсь закрыть фирму и слить остатки. Заинтересованных прошу писать : ue76@mail.ru. С товаром можно ознакомиться на сайте avtopriprava.ru
Добрый день! Вас приветствует оптово-розничная компания АвтоАзарт.
Приглашаем к сотрудничеству магазины, автостудии, автосервисы и дилерские центры.
Предлагаем ассортимент автоэлектроники, автозвука и аксессуаров для автомобилей оптом и в розницу.
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