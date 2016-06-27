Какие методы использовать для привлечения клиентов?

Контекст и ссылки, как основа



Сначала нужно сделать грамотное SEO. Медленно. зато надежно. Но нужно отслеживать изменения в алгоритмах ранжирования.



Если нужны клиенты сразу и сейчас - то контекст. Но ведь это подсесть на иглу, сняться будет очень сложно. К тому же почти каждую неделю поисковики меняют условия, нужно постоянно платить за сопровождение.



Ссылки - оооочень осторожно.



Тема вечная, потому и тянется уже 7 лет. Но принципиально за это время изменилось только одно - перестали работать покупные ссылки. Сначала нужно сделать грамотное SEO. Медленно. зато надежно. Но нужно отслеживать изменения в алгоритмах ранжирования.Если нужны клиенты сразу и сейчас - то контекст. Но ведь это подсесть на иглу, сняться будет очень сложно. К тому же почти каждую неделю поисковики меняют условия, нужно постоянно платить за сопровождение.Ссылки - оооочень осторожно.Тема вечная, потому и тянется уже 7 лет. Но принципиально за это время изменилось только одно - перестали работать покупные ссылки.