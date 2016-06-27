Какие методы использовать для привлечения клиентов? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Какие методы использовать для привлечения клиентов?
СообщениеАвтор: ESInv 
Дата: 19:15, Пн., 27 Июн. 16
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Забавно народ отвечает на тему 2009 года Smile

Что же касается алкоголя на Маркете - пока официально не разрешат торговать спиртным через онлайн-площадки на экспорт, не будет алкоголя и во внутренней онлайн-торговле.
Ну и на Маркете, разумеется, тоже.
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СообщениеАвтор: Norbert 
Дата: 12:12, Вт., 26 Июл. 16
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Нестандартных вариантов много. Сейчас, например, большой популярностью пользуются телефонные и виртуальные обзвоны и рассылки. Плюсы в том, что информация не теряется в интернет пространстве или где-либо еще, а доходит непосредственно до потенциального клиента. Со специальным решением для колл центров такую раскрутку можно осуществить быстро и качественно!
СообщениеАвтор: Fedor599 
Дата: 16:16, Чт., 28 Июл. 16
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Контекст и ссылки, как основа
СообщениеАвтор: trion 
Дата: 0:48, Вт., 1 Ноя. 16
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СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 15:16, Сб., 26 Ноя. 16
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Контекст и ссылки, как основа

Сначала нужно сделать грамотное SEO. Медленно. зато надежно. Но нужно отслеживать изменения в алгоритмах ранжирования.

Если нужны клиенты сразу и сейчас - то контекст. Но ведь это подсесть на иглу, сняться будет очень сложно. К тому же почти каждую неделю поисковики меняют условия, нужно постоянно платить за сопровождение.

Ссылки - оооочень осторожно.

Тема вечная, потому и тянется уже 7 лет. Но принципиально за это время изменилось только одно - перестали работать покупные ссылки.
СообщениеАвтор: Света Иванова 
Дата: 20:44, Вт., 10 Янв. 17
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Можно, конечно самому заниматься продвижением магазина, но если это не мелочевый проект, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, хотя бы на первых парах, пока не наберете свою постоянную клиентуру.
СообщениеАвтор: Костик 
Дата: 0:56, Пн., 20 Фев. 17
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Крауд-маркетинг сейчас многие используют
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Недорогой крауд-маркетинг partizanim.su
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Нестандартные методы раскрутки
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