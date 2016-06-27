Какие методы использовать для привлечения клиентов?
Забавно народ отвечает на тему 2009 года
Что же касается алкоголя на Маркете - пока официально не разрешат торговать спиртным через онлайн-площадки на экспорт, не будет алкоголя и во внутренней онлайн-торговле.
Ну и на Маркете, разумеется, тоже. _________________ E-Shop Investment Group
Нестандартных вариантов много. Сейчас, например, большой популярностью пользуются телефонные и виртуальные обзвоны и рассылки. Плюсы в том, что информация не теряется в интернет пространстве или где-либо еще, а доходит непосредственно до потенциального клиента. Со специальным решением для колл центров такую раскрутку можно осуществить быстро и качественно!
Контекст и ссылки, как основа
Размещайте объявление на досках объявлений в интернете. Гарантированный приток посетителей. _________________ Добро пожаловать http://solly.in.ua
Контекст и ссылки, как основа
Сначала нужно сделать грамотное SEO. Медленно. зато надежно. Но нужно отслеживать изменения в алгоритмах ранжирования.
Если нужны клиенты сразу и сейчас - то контекст. Но ведь это подсесть на иглу, сняться будет очень сложно. К тому же почти каждую неделю поисковики меняют условия, нужно постоянно платить за сопровождение.
Ссылки - оооочень осторожно.
Тема вечная, потому и тянется уже 7 лет. Но принципиально за это время изменилось только одно - перестали работать покупные ссылки.
Можно, конечно самому заниматься продвижением магазина, но если это не мелочевый проект, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, хотя бы на первых парах, пока не наберете свою постоянную клиентуру.
Крауд-маркетинг сейчас многие используют _________________ Недорогой крауд-маркетинг partizanim.su