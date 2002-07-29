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Яндекс рекламирует пиратов
29/07/2002
Можно дружить и с насильниками-извращенцами, ссылаясь на то, что не доказано. Только постепенно можно и не заметить перехода к такому же извращенному мышлению. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" - говорит народная мудрость.
Если Яндексу или Рамблеру плевать на собственную репутацию из-за жалких грошей (не миллионы же за эти рекламки они получают!), так тому и быть. Всемирная история крушения компаний-монстров, переставших заботиться о своей репутации, видать, ничему не учит. И как после этого можно доверять платежной системе Яндекса?
Можно дружить и с насильниками-извращенцами, ссылаясь на то, что не доказано. Только постепенно можно и не заметить перехода к такому же извращенному мышлению. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" - говорит народная мудрость.
Если Яндексу или Рамблеру плевать на собственную репутацию из-за жалких грошей (не миллионы же за эти рекламки они получают!), так тому и быть. Всемирная история крушения компаний-монстров, переставших заботиться о своей репутации, видать, ничему не учит. И как после этого можно доверять платежной системе Яндекса?
28/02/2003
Интернет во всем мире, кроме Арабских стран, зона не подлежащая цензуре. Кто из пишуших не покупал не лицензионный софт на радиорынке и у кого стоит лицензионная ОС на компьютере? Сделайте себе сайт на Агава.ру и вам вставят баннер публичного дома. Вот это настоящее хамство, когда делаешь сайт предприятия, а потом открываешь его, а там девки лижут друг у друга. А что касается лицензионных дисков, то могу вам сказать, что многие большие фирмы, и перечисленные даже сдесь, очень часто торгуют самопалом. Так, что проблему Яндекс ни создает, ни поддерживает. Обращайтесь в Думу. А прежде - не покупайте контрофакт, и тогда не будет предложений.
Интернет во всем мире, кроме Арабских стран, зона не подлежащая цензуре. Кто из пишуших не покупал не лицензионный софт на радиорынке и у кого стоит лицензионная ОС на компьютере? Сделайте себе сайт на Агава.ру и вам вставят баннер публичного дома. Вот это настоящее хамство, когда делаешь сайт предприятия, а потом открываешь его, а там девки лижут друг у друга. А что касается лицензионных дисков, то могу вам сказать, что многие большие фирмы, и перечисленные даже сдесь, очень часто торгуют самопалом. Так, что проблему Яндекс ни создает, ни поддерживает. Обращайтесь в Думу. А прежде - не покупайте контрофакт, и тогда не будет предложений.
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