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Яндекс рекламирует пиратов



Ссылка на сообщение Акерман Андрей
29/07/2002

Можно дружить и с насильниками-извращенцами, ссылаясь на то, что не доказано. Только постепенно можно и не заметить перехода к такому же извращенному мышлению. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" - говорит народная мудрость.

Если Яндексу или Рамблеру плевать на собственную репутацию из-за жалких грошей (не миллионы же за эти рекламки они получают!), так тому и быть. Всемирная история крушения компаний-монстров, переставших заботиться о своей репутации, видать, ничему не учит. И как после этого можно доверять платежной системе Яндекса?



Ссылка на сообщение Andre
31/07/2002

Здрасьте, а Вы собрались доверять ?:-))

Вся коммерция Яндекса построена на окучивании е-лохов от е-коммерц. О Я-товары я вообще молчу, но Я-Директ??? 20 центов за клик??!! Ну разве если наркоту продавть через инет...



Ссылка на сообщение Игорь
28/02/2003

Интернет во всем мире, кроме Арабских стран, зона не подлежащая цензуре. Кто из пишуших не покупал не лицензионный софт на радиорынке и у кого стоит лицензионная ОС на компьютере? Сделайте себе сайт на Агава.ру и вам вставят баннер публичного дома. Вот это настоящее хамство, когда делаешь сайт предприятия, а потом открываешь его, а там девки лижут друг у друга. А что касается лицензионных дисков, то могу вам сказать, что многие большие фирмы, и перечисленные даже сдесь, очень часто торгуют самопалом. Так, что проблему Яндекс ни создает, ни поддерживает. Обращайтесь в Думу. А прежде - не покупайте контрофакт, и тогда не будет предложений.


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