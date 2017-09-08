Главная Форум Привлечение клиентов Эффективность рекламы
Яндекс.Директ - принудительное включение поведенческого таргетинга
Александр Ефремов,
Аналитик mosantik.ru
Аналитик mosantik.ru
08/09/2017
Всем привет!
Как и многие тут, пользуюсь услугами Яндекса по рекламе. Директ очень нравится, но тенденции его развития настораживают. Повышают лимиты ограничения бюджета.. Терпел. Понимаю, что надо. Удалили кнопку "Показывать на минимально возможной позиции". Терпел. Можно как-то изловчиться с ценами клика и другими настройками, чтобы обойтись.
Теперь вот приходит сообщение, что в ближайшее время уберут опцию "Не учитывать предпочтения пользователей". Это кнопка управления поведенческим таргетингом. Яндекс уверяет, что это очень полезное новшество. Да, я согласен, полезное. Но кнопку-то зачем убирать? Как я смогу узнать, насколько эта опция полезна именно для меня?
Написал свои протесты в Яндекс . Мне ответили, что кнопку убирают в рамках общей программы упрощения интерфейса, чтобы она не мешала непродвинутым пользователям – чтобы не нажимали, не понимая, как она работает. Здорово, чёё…
Написал на несколько форумов свои сомнения. Народ читает, но молчит. То ли не понимает, о чем речь, то ли ему пофиг.
Вот решил написать сюда, где сообщество явно не должно быть равнодушно – ведь это наши деньги мы платим за каждый клик.
Обращаю внимание, что речь не идет о поведенческом таргетинге. Это хороший инструмент и за ним будущее. Речь идет о том, что Яндекс считает своих клиентов баранами, которые не должны лазить своими кривыми ручками в сложные настройки кампании.
Дальше может последовать слияние рекламы на десктопах и на мобильных устройствах. Потом слияние рекламы на поиске и в сетях. Потом упрощение поисковых запросов, чтобы кликов было еще больше… Я считаю, что надо этой опасной тенденции как-то уже начинать противодействовать.
Всем привет!
Как и многие тут, пользуюсь услугами Яндекса по рекламе. Директ очень нравится, но тенденции его развития настораживают. Повышают лимиты ограничения бюджета.. Терпел. Понимаю, что надо. Удалили кнопку "Показывать на минимально возможной позиции". Терпел. Можно как-то изловчиться с ценами клика и другими настройками, чтобы обойтись.
Теперь вот приходит сообщение, что в ближайшее время уберут опцию "Не учитывать предпочтения пользователей". Это кнопка управления поведенческим таргетингом. Яндекс уверяет, что это очень полезное новшество. Да, я согласен, полезное. Но кнопку-то зачем убирать? Как я смогу узнать, насколько эта опция полезна именно для меня?
Написал свои протесты в Яндекс . Мне ответили, что кнопку убирают в рамках общей программы упрощения интерфейса, чтобы она не мешала непродвинутым пользователям – чтобы не нажимали, не понимая, как она работает. Здорово, чёё…
Написал на несколько форумов свои сомнения. Народ читает, но молчит. То ли не понимает, о чем речь, то ли ему пофиг.
Вот решил написать сюда, где сообщество явно не должно быть равнодушно – ведь это наши деньги мы платим за каждый клик.
Обращаю внимание, что речь не идет о поведенческом таргетинге. Это хороший инструмент и за ним будущее. Речь идет о том, что Яндекс считает своих клиентов баранами, которые не должны лазить своими кривыми ручками в сложные настройки кампании.
Дальше может последовать слияние рекламы на десктопах и на мобильных устройствах. Потом слияние рекламы на поиске и в сетях. Потом упрощение поисковых запросов, чтобы кликов было еще больше… Я считаю, что надо этой опасной тенденции как-то уже начинать противодействовать.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив