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Выскажите мнение по этому сайту...



Ссылка на сообщение Степан
16/10/2003

"Спасибо за высказанное мнение, буду пытаться убедить начальство, что деньги потрачены почти зря, и буду заниматься переделкой сайта... "....

Стандартный ход любого человека пришедшего на новое место- доказать, что предшественник был вором и хапугой, что бы получить деньги под свои интересы и взять с них по-больше себе:))) (Этот не про Вас, Василий, не обижайтесь)... Не стоит так смело убеждать начальство:) Подумайте о том, что, вполне возможно, кто-то из них получил свой бонус именно с этого сайта (и может не получить его с вашей версии)- зачем Вам ТАКИЕ враги на этом новом для вас месте?? ;)



Ссылка на сообщение Василий
16/10/2003

Степан, хочу уверить что до меня вообще никого небыло, состряпали сайт, т.е. сделали копию сайта конкурентов, и восхотелось начальству раскрутить сайт и все телефонные продажи перенести в интернет, вот и придумали мне новую работу на старом месте. Так что за меня можно и не беспокоиться... :-)



Ссылка на сообщение Степан
16/10/2003

ну тада удачи.. Но все равно не прибегайте к этой тактике. она порочна и не красит никого....



Ссылка на сообщение Vovastik
18/10/2003

Никого не слушай. Только заказчика. А такие сайты нужны большинству корпоративных заказчиков. Солидно и стильно.

Авторизацию не двигай, т.к. видимо, она скорее "вообще не нужна", чем "нужна на видном месте".

И бегущая строка оживляет сайт нормально.

Вот что действительно необходимо на первой странице - ссылка на каталог в формате PDF - для экранного просмотра и для печати на принтере.

Отличный сайт.



Ссылка на сообщение Константин
18/10/2003

А я так сразу убиваю сайт, если он использует PDF. Грузить "красивые" мегабайты ну нет никакого желания.

Делай каталог правильно, и в НТML. Заодно и проиндексируются.

PDF - ацтой.



Ссылка на сообщение Василий
20/10/2003

Константин, буду очень признателен, если дашь ссылку, на ресурс, где каталог сделан правильно.



Ссылка на сообщение Константин
20/10/2003

Недавно Цыколо по радио выступал. Его спрашивают - у тебя какая машина? Он говорит - на хорошей, известной марке, но у меня с ними контракта нет на ее рекламу, поэтому не назову. :)

Равняйся на лидеров и изучай повадки потсковиков. Вот и делай каталог под поисковик.



Ссылка на сообщение Константин
20/10/2003

ЗЫ, пардон - Цыкало :)



Ссылка на сообщение Василий
22/10/2003

Вот на сайте делаю изменения в пятницу можно будет высказаться по сделанному...


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