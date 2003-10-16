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16/10/2003
"Спасибо за высказанное мнение, буду пытаться убедить начальство, что деньги потрачены почти зря, и буду заниматься переделкой сайта... "....
Стандартный ход любого человека пришедшего на новое место- доказать, что предшественник был вором и хапугой, что бы получить деньги под свои интересы и взять с них по-больше себе:))) (Этот не про Вас, Василий, не обижайтесь)... Не стоит так смело убеждать начальство:) Подумайте о том, что, вполне возможно, кто-то из них получил свой бонус именно с этого сайта (и может не получить его с вашей версии)- зачем Вам ТАКИЕ враги на этом новом для вас месте?? ;)
"Спасибо за высказанное мнение, буду пытаться убедить начальство, что деньги потрачены почти зря, и буду заниматься переделкой сайта... "....
Стандартный ход любого человека пришедшего на новое место- доказать, что предшественник был вором и хапугой, что бы получить деньги под свои интересы и взять с них по-больше себе:))) (Этот не про Вас, Василий, не обижайтесь)... Не стоит так смело убеждать начальство:) Подумайте о том, что, вполне возможно, кто-то из них получил свой бонус именно с этого сайта (и может не получить его с вашей версии)- зачем Вам ТАКИЕ враги на этом новом для вас месте?? ;)
16/10/2003
Степан, хочу уверить что до меня вообще никого небыло, состряпали сайт, т.е. сделали копию сайта конкурентов, и восхотелось начальству раскрутить сайт и все телефонные продажи перенести в интернет, вот и придумали мне новую работу на старом месте. Так что за меня можно и не беспокоиться... :-)
Степан, хочу уверить что до меня вообще никого небыло, состряпали сайт, т.е. сделали копию сайта конкурентов, и восхотелось начальству раскрутить сайт и все телефонные продажи перенести в интернет, вот и придумали мне новую работу на старом месте. Так что за меня можно и не беспокоиться... :-)
18/10/2003
Никого не слушай. Только заказчика. А такие сайты нужны большинству корпоративных заказчиков. Солидно и стильно.
Авторизацию не двигай, т.к. видимо, она скорее "вообще не нужна", чем "нужна на видном месте".
И бегущая строка оживляет сайт нормально.
Вот что действительно необходимо на первой странице - ссылка на каталог в формате PDF - для экранного просмотра и для печати на принтере.
Отличный сайт.
Никого не слушай. Только заказчика. А такие сайты нужны большинству корпоративных заказчиков. Солидно и стильно.
Авторизацию не двигай, т.к. видимо, она скорее "вообще не нужна", чем "нужна на видном месте".
И бегущая строка оживляет сайт нормально.
Вот что действительно необходимо на первой странице - ссылка на каталог в формате PDF - для экранного просмотра и для печати на принтере.
Отличный сайт.
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