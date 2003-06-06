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Вот такой случай...



Ссылка на сообщение Покупатель
06/06/2003

Константин, у вас слишком много размышлений не по делу (типа всего 100м от МКАД и т.п.) на сайте 003.ру (я не поленился, специально для вас посмотрел) доставка бесплатная только по Москве, да и сокращать время доставки тоже в принципе личное дело интернет-магазина. Бытовая техника ведь не книжки, с курьером не пошлешь. Машина ведь поедет не с одной плитой, а сразу с несколькими. Но не будем о логистике...

Вот в чем действительно проблема - так это в доставщиках. Я еще ни разу не общался с нормальными курьерами, грузчиками и прочими. А покупал я в ИМ очень много. И в 003 в том числе, а также в Озоне, Мегашопе, Дешевле.Ру, 1000.ру, Палмшопе. Так вот доставка в 003 далеко не самая плохая, можете мне поверить. А то что сдачи нет... Я сдачу видел только у Транспиццы (у них даже в рекламе пишут, что если у курьера не будет сдачи, то пицца отдается бесплатно - всем бы так). Да и сложно представить сбе грузчиков с высшим образованием и хорошими манерами, хотя боротся за это надо.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
06/06/2003

Ё! Ну вы меня вообще напугали...:) " доставка в 003 далеко не самая плохая, можете мне поверить". Да верю, верю...

Е-хаус тоже почему то заказ на 2 разбил (курьер 2 раза приезжал, по частям довозил. почему??? Тем более, что со времени заказа прохло 4 дня.

И с 003 я же писал, что у них "за МКАД" до 10 км. бесплатно, но после 17-00, кажется. А за "внеурочку" мне 300 руб. отдельно прибавили, это у них в "правилах".

"...хотя боротся за это надо..." Вот и будем бороться. Рублем и ногами.



Ссылка на сообщение Noname
06/06/2003

Кто такой Г. Оршков?



Ссылка на сообщение А.Р.
06/06/2003

Магазины они и есть магазины, доставка - она и в Африке доставка. У грузчиков практически всегда кривые руки, а диспетчера часто путают время... и что? Так есть, так и останется. Мы же в Раше живем а не где-то там... Согласно опыту потребителя продукции с доставкой (не важно какой и от и-мага или не "и") - постоянно все через извините зад. Кухня доставляется частями, без ручек, с царапинами, не в срок. Продукты некоторые просроченные (рамстор). Книги с опозданием (болеро) и т.д. Се-ля-ви. Жисть такова. Так что зря вы воюете с мельницами.



Ссылка на сообщение Покупатель
06/06/2003

Константин, вы уж извините меня, вы написали очень красивую сказочку... Но по большому счету, это буря в стакане. Единственная претензия, которую можно предъявить - отсутствие сдачи у доставщиков. Да и то, наверняка (как вы и сами понимаете) она у них была, достаточно было пригрозить им жалобами или позвонить при них в офис фирмы. В 99% случаев помогает.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
06/06/2003

" отсутствие сдачи у доставщиков..."

:) Я тоже думаю, что была. С пустыми карманами на автомобилях как то не принято разъезжать без денег. Гаишники, бензин...

Покупатель, ты пойми, я ж не из-за 200 руб. "сдачи" борюсь.

ОТНОШЕНИЕ к клиенту. Казалось бы капитализм, конкуренция, вон CRM там всякие... Да какой ни фиг CRM! Раз "начальник" - быдло, так и подчиненные у него быдло. Просто противно, понинаешь, ПРО-ТИВ-НО. В ресторан, где официрьянты ведут себя как буфетчики ходить-то больше не хочется.

Теперь я понял, что в 003.ру заказывать что то может только мазохист, мечтающий о самоуничижении. Получит "кайф" по полной программе.

И судя по отзывам АР-а - у других - не много лучше. CRM-ы у них :).



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
12/06/2003

Вот и еще одна статейка по поводу совковых ИМ -

http://www.statya.ru/1688

:) Не я один такой.

Да, ребятки, губите вы хорошие дела прямо на корню, своими безмозглыми головами и кривыми ручками.



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