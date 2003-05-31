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Вопросы, вопросы...:)



Ссылка на сообщение Nik
31/05/2003

Сдайте помещения в аренду и заработайте денег. Это если их много, а если одно только, то нужно смотреть, что за помещение. Подходит ли для магазина или просто офис.



Ссылка на сообщение вадим
31/05/2003

подходит и для магазина и под офис. Но не узаконено.



Ссылка на сообщение Nik
31/05/2003

Неузаконено что? Жилой фонд что ли? Тогда нужно либо переводить в нежилой, либо открывать подпольный офис. С магазином сразу найдут и оштрафуют.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
31/05/2003

Если "не узаконено" - тогда под "склад".

Или не посещаемый посторонними офмс. Работа с бумагами, аудиторы, мелкое поизводство (опять же бумаги). А иначе доброжелатели-конкуренты мигом сдадут или ментам или бандюкам. Те, кто в нелегале - это конфетка и для тех и для других.

Что хоть за город-то?



Ссылка на сообщение вадим
01/06/2003

алма-ата. а нелегально ,много не дадут


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