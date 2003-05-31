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Вопросы, вопросы...:)
31/05/2003
Сдайте помещения в аренду и заработайте денег. Это если их много, а если одно только, то нужно смотреть, что за помещение. Подходит ли для магазина или просто офис.
Сдайте помещения в аренду и заработайте денег. Это если их много, а если одно только, то нужно смотреть, что за помещение. Подходит ли для магазина или просто офис.
31/05/2003
Если "не узаконено" - тогда под "склад".
Или не посещаемый посторонними офмс. Работа с бумагами, аудиторы, мелкое поизводство (опять же бумаги). А иначе доброжелатели-конкуренты мигом сдадут или ментам или бандюкам. Те, кто в нелегале - это конфетка и для тех и для других.
Что хоть за город-то?
Если "не узаконено" - тогда под "склад".
Или не посещаемый посторонними офмс. Работа с бумагами, аудиторы, мелкое поизводство (опять же бумаги). А иначе доброжелатели-конкуренты мигом сдадут или ментам или бандюкам. Те, кто в нелегале - это конфетка и для тех и для других.
Что хоть за город-то?
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