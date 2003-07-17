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Вопрос по тех.работе магазина



Ссылка на сообщение Nik
17/07/2003

Светлана:

Ну тоже неплохо, но если это полноценный рор-up, а не маленький квадратик где-нибудь сверху-справа (всё тот же пример "Озона"), который ко всему ещё и долго грузится, то покупатели перестанут любить класть товар в корзину. Чем это чревато, догадаться несложно.



Дмитрий:

Допустим идёт список из 100 телевизоров, по 20 на страницу. Вы выбиратете себе понравившийся, добавляете в корзину и ищете похожие варианты, чтобы впоследствии сравнить или показать другу (всякое бывает). Каждый раз вас будет кидать в корзину и придётся возвращаться "назад". Это, правда, если нет поиска по параметрам.



Может пример не самый показательный, но суть здесь в том, что покупатель должен сам решать, когда он хочет увидеть содержание своей корзины. Для этого ссылка на неё должна стоять на самом видном месте на всех страницах сайта.



Ещё раз повторюсь, что слово "купить" может восприниматься неоднозначно, а этого стоит избегать. Кнопка "положить в корзину", кладёт товар в корзину и это всем понятно сразу.



Святослав:

Аксессуары (во всяком случае самые необходимые) должны быть прямо на странице товара (пусть более мелким шрифтом, но на достаточно видном месте, желательно с фотографией) вместе с ссылкой "другие аксессуары". Но автоматизировать ничего не надо, потому что покупатель может элементарно заблудиться и просто нажать "Назад", даже не рассматривая ваше предложение.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
17/07/2003

2Nik

Примерно как здесь:

http://www.japancosmetic.ru/



Ссылка на сообщение Nik
17/07/2003

Светлана:

Это ваш магазин? Дизайн сильно напоминает "Доброго здоровья".



Графику и все эти ненужные фразы лучше убрать.



Ссылка на сообщение Дмитрий
18/07/2003

>Каждый раз вас будет кидать в корзину и придётся возвращаться "назад". Это, правда, если нет поиска по параметрам.



Для этого должен быть функционал "сравнение моделей". Никакого отношения к корзине он не имеет.



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Дмитрий:

Читайте вывод. Больше я вам ничем помочь не могу.



Ссылка на сообщение Святослав
18/07/2003

Nik, как сделать вывод аксессуаров в каталоге? Допустим речь о cd-плеерах, или вы предлагаете убрать кнопку "положить в корзину" из каталога, чтобы пользователь, если хочет добавить товар, должен обязательно идти на страницу товара? Это не разумно. А насчет нажать кнопку "назад" еще не понял, что за страница ему грузится - ну бываяет всякое...



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Святослав:

Ссылки на аксессуары должны быть на странице с товаром. В каталоге можно вынести только 2-4 самые популярные вещи, например, сумки для плееров от "бла-бла".



Удалаять кнопку "положить в корзину" из каталога не следует, потому что как вы сами сказали, это глупость. Но дело в том, что покупатели обычно сначала читают описание товара на странице товара прежде чем его купить. Исключение составляют лишь те, кто итак всё знает о товаре и пришли в магазин именно за этим товаром, но в этом случае они наверняка будут знать какие аксессуары им нужны и будут искать их сами. Главное здесь - дать понять, что эти аксессуары у вас есть.



Ссылка на сообщение Святослав
18/07/2003

Nik, вы справедливо рассуждаете, но приводить в каталог акссесуары будет слишком загрузно для страницы, поскольку вывод постранично товаров делать не очень удобно, а на одной странице 20 товаров + 2 аксессуара будет так же громоздко, скорее всего я пойду по пути амазона, где сразу показывается схема покупки допустим мобильного телефона: 1. товар -> 2. тарифный план -> 3. аксессуары.

Думаю, пользователю сразу становится ясно, что после выбора товара ему предстоит еще 3 шага :)



Ссылка на сообщение Nik
18/07/2003

Святослав:

Что-то я не помню такого в Амазоне. Там все ссылки на сопуствующие аксессуары расположены на странице основного товара или каталога. Никаких двух, трёх, десяти шагов.



Добавить аксессуары в каталоге не помешает, а 2-4 лишние картинки к уже существующим 20-30 погоды не испортят.



Ссылка на сообщение Святослав
19/07/2003

Ник, просьба, посетите амазон.ком, раздел сотовые телефоны, либо по линку:

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/st ... 08-6711008



Над названием телефона указана схема покупки, как мне кажется она ОЧЕНЬ понятна и приемлима в использовании :)



Ссылка на сообщение Nik
19/07/2003

Святослав:

Просто не понял, что вы именно про мобильные телефоны говорите.



Схема, конечно, понятная, но зачем она нужна? Выбрал телефон, выбрал аксессуары, поставил галку "с подключением" и выбрал тарифный план. Тарифный план незаслуженно расположен посередине, а аксессуары могут вам и не понадобится, так что вариант достаточно спорный.



Ссылка на сообщение Святослав
19/07/2003

Nik, честно говоря, мне очень нравится схема на амазоне. В принципе, я думаю вы согласитесь, в интернете, делая покупку, мы никуда не торопимся так, чтобы побыстрее бы нажать и все, достаточно спокойно со страницы на страницу переходим и делаем все необходимые "галочки". Поэтому схема амазона мне кажется вполне разумной. Т.е. пошаговое собирание товара - это хорошо. По крайне мере, ничего не пропускаешь :)



Ссылка на сообщение Nik
19/07/2003

Святослав:

Чем меньше действий приходится делать покупателю прежде чем он сделает заказ, тем меньше вероятность того, что он передумает. Но это так, философия :) Прочитал в какой-то книге, то ли по интернет маркетингу, то ли по юзабилити, не помню.



Чтобы избежать всех этих "схем", нужно просто грамотно сделать страницу товара. Аксессуары на видном месте должны быть. Выбор тарифа подключения можно разместить рядом с кнопкой "положить в корзину" в виде выкидного меню, заранее поместив рядышком ссылку на описание и сравнение этих тарифов. Или же можно поставить кнопку "выбор тарифа". Вариантов много можно придумать, и вариант на Амазоне далеко не самый лучший. Потому что не очень логичный. Почему, я уже писал выше.



Ссылка на сообщение Святослав
20/07/2003

Nik, тогда как быть, если человек будет заказывать товар из каталога, ведь он не сможет увидеть список тарифов (если говорить о сотовых) и аксессуары?

P.S. Если можно, дайте номер ICQ, перенесем нам разговор туда для большей оперативности :)



Ссылка на сообщение Nik
20/07/2003

Святослав:

Цитирую сам себя :)



"...покупатели обычно сначала читают описание товара на странице товара прежде чем его купить. Исключение составляют лишь те, кто итак всё знает о товаре и пришли в магазин именно за этим товаром, но в этом случае они наверняка будут знать какие аксессуары им нужны и будут искать их сами. Главное здесь - дать понять, что эти аксессуары у вас есть."



То же самое относится и к тарифам.



Можно кнопку "выбор тарифа" разместить прямо в каталоге рядом с кнопкой "положить в корзину". Это не такая великая проблема. А аксессуары можно разместить как на Амазоне: если вы смотрите список мобильных телефонов, то по бокам вам показывают самые популярные связанные с ними товары, например, гарнитуры и сумки.


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