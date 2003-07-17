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Вопрос по тех.работе магазина
17/07/2003
Светлана:
Ну тоже неплохо, но если это полноценный рор-up, а не маленький квадратик где-нибудь сверху-справа (всё тот же пример "Озона"), который ко всему ещё и долго грузится, то покупатели перестанут любить класть товар в корзину. Чем это чревато, догадаться несложно.
Дмитрий:
Допустим идёт список из 100 телевизоров, по 20 на страницу. Вы выбиратете себе понравившийся, добавляете в корзину и ищете похожие варианты, чтобы впоследствии сравнить или показать другу (всякое бывает). Каждый раз вас будет кидать в корзину и придётся возвращаться "назад". Это, правда, если нет поиска по параметрам.
Может пример не самый показательный, но суть здесь в том, что покупатель должен сам решать, когда он хочет увидеть содержание своей корзины. Для этого ссылка на неё должна стоять на самом видном месте на всех страницах сайта.
Ещё раз повторюсь, что слово "купить" может восприниматься неоднозначно, а этого стоит избегать. Кнопка "положить в корзину", кладёт товар в корзину и это всем понятно сразу.
Святослав:
Аксессуары (во всяком случае самые необходимые) должны быть прямо на странице товара (пусть более мелким шрифтом, но на достаточно видном месте, желательно с фотографией) вместе с ссылкой "другие аксессуары". Но автоматизировать ничего не надо, потому что покупатель может элементарно заблудиться и просто нажать "Назад", даже не рассматривая ваше предложение.
Светлана:
Ну тоже неплохо, но если это полноценный рор-up, а не маленький квадратик где-нибудь сверху-справа (всё тот же пример "Озона"), который ко всему ещё и долго грузится, то покупатели перестанут любить класть товар в корзину. Чем это чревато, догадаться несложно.
Дмитрий:
Допустим идёт список из 100 телевизоров, по 20 на страницу. Вы выбиратете себе понравившийся, добавляете в корзину и ищете похожие варианты, чтобы впоследствии сравнить или показать другу (всякое бывает). Каждый раз вас будет кидать в корзину и придётся возвращаться "назад". Это, правда, если нет поиска по параметрам.
Может пример не самый показательный, но суть здесь в том, что покупатель должен сам решать, когда он хочет увидеть содержание своей корзины. Для этого ссылка на неё должна стоять на самом видном месте на всех страницах сайта.
Ещё раз повторюсь, что слово "купить" может восприниматься неоднозначно, а этого стоит избегать. Кнопка "положить в корзину", кладёт товар в корзину и это всем понятно сразу.
Святослав:
Аксессуары (во всяком случае самые необходимые) должны быть прямо на странице товара (пусть более мелким шрифтом, но на достаточно видном месте, желательно с фотографией) вместе с ссылкой "другие аксессуары". Но автоматизировать ничего не надо, потому что покупатель может элементарно заблудиться и просто нажать "Назад", даже не рассматривая ваше предложение.
18/07/2003
Nik, как сделать вывод аксессуаров в каталоге? Допустим речь о cd-плеерах, или вы предлагаете убрать кнопку "положить в корзину" из каталога, чтобы пользователь, если хочет добавить товар, должен обязательно идти на страницу товара? Это не разумно. А насчет нажать кнопку "назад" еще не понял, что за страница ему грузится - ну бываяет всякое...
Nik, как сделать вывод аксессуаров в каталоге? Допустим речь о cd-плеерах, или вы предлагаете убрать кнопку "положить в корзину" из каталога, чтобы пользователь, если хочет добавить товар, должен обязательно идти на страницу товара? Это не разумно. А насчет нажать кнопку "назад" еще не понял, что за страница ему грузится - ну бываяет всякое...
18/07/2003
Святослав:
Ссылки на аксессуары должны быть на странице с товаром. В каталоге можно вынести только 2-4 самые популярные вещи, например, сумки для плееров от "бла-бла".
Удалаять кнопку "положить в корзину" из каталога не следует, потому что как вы сами сказали, это глупость. Но дело в том, что покупатели обычно сначала читают описание товара на странице товара прежде чем его купить. Исключение составляют лишь те, кто итак всё знает о товаре и пришли в магазин именно за этим товаром, но в этом случае они наверняка будут знать какие аксессуары им нужны и будут искать их сами. Главное здесь - дать понять, что эти аксессуары у вас есть.
Святослав:
Ссылки на аксессуары должны быть на странице с товаром. В каталоге можно вынести только 2-4 самые популярные вещи, например, сумки для плееров от "бла-бла".
Удалаять кнопку "положить в корзину" из каталога не следует, потому что как вы сами сказали, это глупость. Но дело в том, что покупатели обычно сначала читают описание товара на странице товара прежде чем его купить. Исключение составляют лишь те, кто итак всё знает о товаре и пришли в магазин именно за этим товаром, но в этом случае они наверняка будут знать какие аксессуары им нужны и будут искать их сами. Главное здесь - дать понять, что эти аксессуары у вас есть.
18/07/2003
Nik, вы справедливо рассуждаете, но приводить в каталог акссесуары будет слишком загрузно для страницы, поскольку вывод постранично товаров делать не очень удобно, а на одной странице 20 товаров + 2 аксессуара будет так же громоздко, скорее всего я пойду по пути амазона, где сразу показывается схема покупки допустим мобильного телефона: 1. товар -> 2. тарифный план -> 3. аксессуары.
Думаю, пользователю сразу становится ясно, что после выбора товара ему предстоит еще 3 шага :)
Nik, вы справедливо рассуждаете, но приводить в каталог акссесуары будет слишком загрузно для страницы, поскольку вывод постранично товаров делать не очень удобно, а на одной странице 20 товаров + 2 аксессуара будет так же громоздко, скорее всего я пойду по пути амазона, где сразу показывается схема покупки допустим мобильного телефона: 1. товар -> 2. тарифный план -> 3. аксессуары.
Думаю, пользователю сразу становится ясно, что после выбора товара ему предстоит еще 3 шага :)
19/07/2003
Ник, просьба, посетите амазон.ком, раздел сотовые телефоны, либо по линку:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/st ... 08-6711008
Над названием телефона указана схема покупки, как мне кажется она ОЧЕНЬ понятна и приемлима в использовании :)
Ник, просьба, посетите амазон.ком, раздел сотовые телефоны, либо по линку:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/st ... 08-6711008
Над названием телефона указана схема покупки, как мне кажется она ОЧЕНЬ понятна и приемлима в использовании :)
19/07/2003
Святослав:
Просто не понял, что вы именно про мобильные телефоны говорите.
Схема, конечно, понятная, но зачем она нужна? Выбрал телефон, выбрал аксессуары, поставил галку "с подключением" и выбрал тарифный план. Тарифный план незаслуженно расположен посередине, а аксессуары могут вам и не понадобится, так что вариант достаточно спорный.
Святослав:
Просто не понял, что вы именно про мобильные телефоны говорите.
Схема, конечно, понятная, но зачем она нужна? Выбрал телефон, выбрал аксессуары, поставил галку "с подключением" и выбрал тарифный план. Тарифный план незаслуженно расположен посередине, а аксессуары могут вам и не понадобится, так что вариант достаточно спорный.
19/07/2003
Nik, честно говоря, мне очень нравится схема на амазоне. В принципе, я думаю вы согласитесь, в интернете, делая покупку, мы никуда не торопимся так, чтобы побыстрее бы нажать и все, достаточно спокойно со страницы на страницу переходим и делаем все необходимые "галочки". Поэтому схема амазона мне кажется вполне разумной. Т.е. пошаговое собирание товара - это хорошо. По крайне мере, ничего не пропускаешь :)
Nik, честно говоря, мне очень нравится схема на амазоне. В принципе, я думаю вы согласитесь, в интернете, делая покупку, мы никуда не торопимся так, чтобы побыстрее бы нажать и все, достаточно спокойно со страницы на страницу переходим и делаем все необходимые "галочки". Поэтому схема амазона мне кажется вполне разумной. Т.е. пошаговое собирание товара - это хорошо. По крайне мере, ничего не пропускаешь :)
19/07/2003
Святослав:
Чем меньше действий приходится делать покупателю прежде чем он сделает заказ, тем меньше вероятность того, что он передумает. Но это так, философия :) Прочитал в какой-то книге, то ли по интернет маркетингу, то ли по юзабилити, не помню.
Чтобы избежать всех этих "схем", нужно просто грамотно сделать страницу товара. Аксессуары на видном месте должны быть. Выбор тарифа подключения можно разместить рядом с кнопкой "положить в корзину" в виде выкидного меню, заранее поместив рядышком ссылку на описание и сравнение этих тарифов. Или же можно поставить кнопку "выбор тарифа". Вариантов много можно придумать, и вариант на Амазоне далеко не самый лучший. Потому что не очень логичный. Почему, я уже писал выше.
Святослав:
Чем меньше действий приходится делать покупателю прежде чем он сделает заказ, тем меньше вероятность того, что он передумает. Но это так, философия :) Прочитал в какой-то книге, то ли по интернет маркетингу, то ли по юзабилити, не помню.
Чтобы избежать всех этих "схем", нужно просто грамотно сделать страницу товара. Аксессуары на видном месте должны быть. Выбор тарифа подключения можно разместить рядом с кнопкой "положить в корзину" в виде выкидного меню, заранее поместив рядышком ссылку на описание и сравнение этих тарифов. Или же можно поставить кнопку "выбор тарифа". Вариантов много можно придумать, и вариант на Амазоне далеко не самый лучший. Потому что не очень логичный. Почему, я уже писал выше.
20/07/2003
Святослав:
Цитирую сам себя :)
"...покупатели обычно сначала читают описание товара на странице товара прежде чем его купить. Исключение составляют лишь те, кто итак всё знает о товаре и пришли в магазин именно за этим товаром, но в этом случае они наверняка будут знать какие аксессуары им нужны и будут искать их сами. Главное здесь - дать понять, что эти аксессуары у вас есть."
То же самое относится и к тарифам.
Можно кнопку "выбор тарифа" разместить прямо в каталоге рядом с кнопкой "положить в корзину". Это не такая великая проблема. А аксессуары можно разместить как на Амазоне: если вы смотрите список мобильных телефонов, то по бокам вам показывают самые популярные связанные с ними товары, например, гарнитуры и сумки.
Святослав:
Цитирую сам себя :)
"...покупатели обычно сначала читают описание товара на странице товара прежде чем его купить. Исключение составляют лишь те, кто итак всё знает о товаре и пришли в магазин именно за этим товаром, но в этом случае они наверняка будут знать какие аксессуары им нужны и будут искать их сами. Главное здесь - дать понять, что эти аксессуары у вас есть."
То же самое относится и к тарифам.
Можно кнопку "выбор тарифа" разместить прямо в каталоге рядом с кнопкой "положить в корзину". Это не такая великая проблема. А аксессуары можно разместить как на Амазоне: если вы смотрите список мобильных телефонов, то по бокам вам показывают самые популярные связанные с ними товары, например, гарнитуры и сумки.
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