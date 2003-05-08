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Вопрос к сообществу про интернет-магазины
08/05/2003
Около года прошло.
Хотелось бы вновь поднять эту тему.
Около года прошло.
Хотелось бы вновь поднять эту тему.
09/05/2003
Поднимаю. В прошлом году заказывал книги в ИМ. Я и до этого у них один раз уже покупал книги, поэтому решил повторить свой опыт. Почему воспользовался инет-магазином, да все просто - у нас в городе книги этого издательства никто не возит, хотя город весьма большой и считается местной столицей. Я обращался в местные книготорговые фирмы, делал у них заказ, ждал и получал... ничего. Не могли они привезти.
Поэтому пришлось идти в инет. Первый раз все прошло удачно. А во второй раз их бухгалтерия потеряла платежку. Ну недели-полторы разбирались. У них там за это время сменились менеджеры и мой заказ отправлял другой человек (потом выяснилось, что он тоже уволился во время отправки заказа). Я там пошумел немного (в пределах приличия), сказал что это нехорошо и я буду жаловаться в суд. Они извинились и просили выбрать в ввиде моральной компенсации книгу их издательства (естественно - бесплатно). Я выбрал и они мне все это выслали почтой. Потом долгих 40 дней ожидания (в первый раз это было 45 дней) и книги пришли. Сейчас думаю, что в конце года пора бы сделать еще одну покупку (у них там одна книга появится - весьма редкая и ценная для меня) - поэтому хочу завести яндекс-деньги. Хотя для меня скорость перечисления некритична - все равно быстрее 40 дней книги никто не привезет. А в местных магазинах покупать, так они по 40% накручивают сверху на цену издательства - дорого получается. Да и не всегда есть то, что нужно.
Поэтому буду книги покупать и дальше. Что касаемо местных ИМ (настоящих ИМ), у нас их мало - диски, кассеты. Но диски я так куплю (в простом магазине), а кассеты мне не нужны.
Поднимаю. В прошлом году заказывал книги в ИМ. Я и до этого у них один раз уже покупал книги, поэтому решил повторить свой опыт. Почему воспользовался инет-магазином, да все просто - у нас в городе книги этого издательства никто не возит, хотя город весьма большой и считается местной столицей. Я обращался в местные книготорговые фирмы, делал у них заказ, ждал и получал... ничего. Не могли они привезти.
Поэтому пришлось идти в инет. Первый раз все прошло удачно. А во второй раз их бухгалтерия потеряла платежку. Ну недели-полторы разбирались. У них там за это время сменились менеджеры и мой заказ отправлял другой человек (потом выяснилось, что он тоже уволился во время отправки заказа). Я там пошумел немного (в пределах приличия), сказал что это нехорошо и я буду жаловаться в суд. Они извинились и просили выбрать в ввиде моральной компенсации книгу их издательства (естественно - бесплатно). Я выбрал и они мне все это выслали почтой. Потом долгих 40 дней ожидания (в первый раз это было 45 дней) и книги пришли. Сейчас думаю, что в конце года пора бы сделать еще одну покупку (у них там одна книга появится - весьма редкая и ценная для меня) - поэтому хочу завести яндекс-деньги. Хотя для меня скорость перечисления некритична - все равно быстрее 40 дней книги никто не привезет. А в местных магазинах покупать, так они по 40% накручивают сверху на цену издательства - дорого получается. Да и не всегда есть то, что нужно.
Поэтому буду книги покупать и дальше. Что касаемо местных ИМ (настоящих ИМ), у нас их мало - диски, кассеты. Но диски я так куплю (в простом магазине), а кассеты мне не нужны.
09/05/2003
Кто-то спрашивал насчет одежды...
Я, лично, полгода назад купила себе свадебное платье в ИМ.
К тому же в болгарском магазине. По крайней мере посылка пришла из Варны.
Так вот это платье мне обошлось в 2 раза дешевле, чем в московских магазинах. К тому же, почти никакой подгонки не потребовалось.
Но эта одежда, конечно, специфическая. На один раз, так сказать. А мужу купили спортивный костюм.
Кто-то спрашивал насчет одежды...
Я, лично, полгода назад купила себе свадебное платье в ИМ.
К тому же в болгарском магазине. По крайней мере посылка пришла из Варны.
Так вот это платье мне обошлось в 2 раза дешевле, чем в московских магазинах. К тому же, почти никакой подгонки не потребовалось.
Но эта одежда, конечно, специфическая. На один раз, так сказать. А мужу купили спортивный костюм.
10/05/2003
А я вот Константин Вам сейчас отвечу. Но первое - СПАСИБО за настоящий нормальный вопрос на форуме за все последнее время. Сразу видно - профессионал задавал. Именно это вопрос должны задать себе 95% е-коммерсантов, которые ходят на этот форум, чтобы понять почему их бизнес не идет или идет совсем не так, как им этого бы хотелось.
Отвечаю. Буквально в этом году я снова покупал книги этого издательства. Причем одну я увидел в простом магазине, а другую видел на сайте. Естественно, что в простом магазине цена была выше процентов на 40.
Рассказываю, как я делал выбор. Мои рассуждения строитись вокруг трех критериев: своевременность, важность, цена.
Книга первая - Оптимизация бизнес-процессов. Ее я купил в простом магазине. Почему? Потому что в данный момент срочность получения этой книги и ее важность были для меня выше чем ее возросшая цена. Хотя в стратегической перспективе вторая книга "Курс выживания интернет-компании" имела более высокую ценность для меня. Но тут я был готов ждать 40 дней. Но из трех факторов ВСЕГДА какой-то имеет более высокий приоритет и находится на первом месте по сравнению с остальными. В момент выбора этот приоритет имел фактор "своевременность".
Поэтому, по поводу обращения в ИМ я отвечу так: стал бы обращаться, но после трезвого и взвешенного анализа своих выгод и рисков (конкретный пример выше). Я купил нужную мне книгу именно с прилавка а не в ИМ, причем значительно дороже.
Можно сказать, что мой пример не убедителен. Что я, дескать, такой умный и все такое прочее. Нет,невернол. На самом деле каждый человек постоянно делает выбор, в том числе и придя в магазин (неважно, простой или ИМ). Просто многие неосознают своего выбора, когда делают этот самый выбор (вот такая тавтология, но иначе не объяснишь). Их сознание (чаще - подсознание) намного быстрее делает отбор нужного варианта, чем они успевают это зафиксировать. Да все люди разные, поэтому и набор критериев может быть довольно разным по составу. Да и приоритеты у всех могут быть разные + условия выбора.
Например, психологи выяснили что уровень заработка напрямую связан с уровнем образованности. А уровень образованности напрямую связан качеством потребительского выбора . К примеру, малообразованные делают основной упор на цену, высокообразованные люди производя потребительский выбор смотрят на дополнительные качественные условия товара или услуги, стремясь получить наибольшее количество дополнений в качестве и сервисе товара за наилучшую цену (не обязательно самую большую). Бывают, конечно, и исключения из правил. Например, экстравагантность индивидуума.
Причем Наташи в данном случае - вполне типичный. В ее выборе текущие условия превалировали над постоянными. Очень сильно сомневаюст, что будь иначе, она бы заказала себе платье в Болгарии. Все-таки платье - вещь индивидуальная и долговременная. И без определенной примерки, подгонки и пр., здесь просто не обойтись. Поэтому я сильно сомневаюсь, что можно (и эта разумно) покупать одежду и обувь в ИМ.
В случае Наташи, цена играла самую главную роль, своевременность была на 2 месте, все остальные факторы - были несущественны.
Наверняка в этом болгарском ИМ были скидки и пр., потому что на сэкономленные деньги купили спортивный костюм. Кроме цены в этом случае был фактор взаимобязанности: хотелось мужу сделать что-то приятное, например - подарок (костюм).
Это не так плохо, просто понимание скрытых мотивов покупки и потребительского выбора дает основу построения надежного бизнеса, в т.ч. и интернет-бизнеса.
А я вот Константин Вам сейчас отвечу. Но первое - СПАСИБО за настоящий нормальный вопрос на форуме за все последнее время. Сразу видно - профессионал задавал. Именно это вопрос должны задать себе 95% е-коммерсантов, которые ходят на этот форум, чтобы понять почему их бизнес не идет или идет совсем не так, как им этого бы хотелось.
Отвечаю. Буквально в этом году я снова покупал книги этого издательства. Причем одну я увидел в простом магазине, а другую видел на сайте. Естественно, что в простом магазине цена была выше процентов на 40.
Рассказываю, как я делал выбор. Мои рассуждения строитись вокруг трех критериев: своевременность, важность, цена.
Книга первая - Оптимизация бизнес-процессов. Ее я купил в простом магазине. Почему? Потому что в данный момент срочность получения этой книги и ее важность были для меня выше чем ее возросшая цена. Хотя в стратегической перспективе вторая книга "Курс выживания интернет-компании" имела более высокую ценность для меня. Но тут я был готов ждать 40 дней. Но из трех факторов ВСЕГДА какой-то имеет более высокий приоритет и находится на первом месте по сравнению с остальными. В момент выбора этот приоритет имел фактор "своевременность".
Поэтому, по поводу обращения в ИМ я отвечу так: стал бы обращаться, но после трезвого и взвешенного анализа своих выгод и рисков (конкретный пример выше). Я купил нужную мне книгу именно с прилавка а не в ИМ, причем значительно дороже.
Можно сказать, что мой пример не убедителен. Что я, дескать, такой умный и все такое прочее. Нет,невернол. На самом деле каждый человек постоянно делает выбор, в том числе и придя в магазин (неважно, простой или ИМ). Просто многие неосознают своего выбора, когда делают этот самый выбор (вот такая тавтология, но иначе не объяснишь). Их сознание (чаще - подсознание) намного быстрее делает отбор нужного варианта, чем они успевают это зафиксировать. Да все люди разные, поэтому и набор критериев может быть довольно разным по составу. Да и приоритеты у всех могут быть разные + условия выбора.
Например, психологи выяснили что уровень заработка напрямую связан с уровнем образованности. А уровень образованности напрямую связан качеством потребительского выбора . К примеру, малообразованные делают основной упор на цену, высокообразованные люди производя потребительский выбор смотрят на дополнительные качественные условия товара или услуги, стремясь получить наибольшее количество дополнений в качестве и сервисе товара за наилучшую цену (не обязательно самую большую). Бывают, конечно, и исключения из правил. Например, экстравагантность индивидуума.
Причем Наташи в данном случае - вполне типичный. В ее выборе текущие условия превалировали над постоянными. Очень сильно сомневаюст, что будь иначе, она бы заказала себе платье в Болгарии. Все-таки платье - вещь индивидуальная и долговременная. И без определенной примерки, подгонки и пр., здесь просто не обойтись. Поэтому я сильно сомневаюсь, что можно (и эта разумно) покупать одежду и обувь в ИМ.
В случае Наташи, цена играла самую главную роль, своевременность была на 2 месте, все остальные факторы - были несущественны.
Наверняка в этом болгарском ИМ были скидки и пр., потому что на сэкономленные деньги купили спортивный костюм. Кроме цены в этом случае был фактор взаимобязанности: хотелось мужу сделать что-то приятное, например - подарок (костюм).
Это не так плохо, просто понимание скрытых мотивов покупки и потребительского выбора дает основу построения надежного бизнеса, в т.ч. и интернет-бизнеса.
10/05/2003
Недавно хотела заказать малышам куртки ИМ "Арктика".
Почему?
1. Там очень симпатичные модели.
2. Хорошо представлены швы, фасоны и т.п.
3. Детские фигуры универсальны, особой примерки не требуется.
Выбирала одежду подросткам в магазинах молодежной моды. Но оказалось, что все найденные мной магазины в Питере.
Ходить по магазинам времени почти нет, но пришлось. Хочу отметить, что таких классных моделей (как в ИМ) не увидела.
К тому же тинэйджерам очень интересно получать заказы из ИМ. Поэтому и плеер заказывали в инете. Вместе сидели, читали, выбирали. Да и в магазин, на рынок вместе сложно выбраться.
Недавно хотела заказать малышам куртки ИМ "Арктика".
Почему?
1. Там очень симпатичные модели.
2. Хорошо представлены швы, фасоны и т.п.
3. Детские фигуры универсальны, особой примерки не требуется.
Выбирала одежду подросткам в магазинах молодежной моды. Но оказалось, что все найденные мной магазины в Питере.
Ходить по магазинам времени почти нет, но пришлось. Хочу отметить, что таких классных моделей (как в ИМ) не увидела.
К тому же тинэйджерам очень интересно получать заказы из ИМ. Поэтому и плеер заказывали в инете. Вместе сидели, читали, выбирали. Да и в магазин, на рынок вместе сложно выбраться.
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