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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Вопрос к сообществу про интернет-магазины



Ссылка на сообщение Delovoy
20/03/2002

А я вот например прикупил видеокамеру цифровую через инет. Доставили через 3 часа после звонка да и показали как работает тоже качественно. Не люблю реклармировать, но прилюдное спасибо скажу - divi.ru магазинчик, спасибо коллективу :)



Ссылка на сообщение Wolf
20/03/2002

Всё это хорошо! Но я спрашивал про покупку одежды, через е-магазин!



Ссылка на сообщение Владимир
26/03/2002

2 Wolf


А как ты себе представляешь покупку одежды через сеть? Ну ладно, выбрал себе что-то, ну даже мне несколько размеров привезли, но в реале оказалось, чот вещь выглядит совсем не так как на картинке, и если в случае холодильника с этим можно смириться (тут все-таки главными являются его функции), то одежду, которая на мне не сидит или даже просто не нравится я не куплю.


Поэтому каких-то хороший идей по этому вопросу нету...



Ссылка на сообщение evgraf
29/03/2002

А я книги уже давно покупаю в Лире.Довольно приличный магазинчик, хоть и дорогой.Они на иностранцев в основном работают, но если очень нужная и редкая книга(недавно по нейронным сетям где только не искал), то очень быстро и не пожалел, что связался.Так что рекомендую



Ссылка на сообщение Владимир
01/04/2002

Частенько покупаю - в основном книги, как бы не чаще чем в офлайне (в офлайне тоже часто покупаю :))





А по кол-ву так инет 100% в "плюсе".



Ссылка на сообщение Милочка
02/04/2002

А я вот хочу себе духи купить, только незнаю, настоящие ли в интернете продаются. говорят, надо сертификат какой-то требовать



Ссылка на сообщение Мгер
04/04/2002

Я купил 3 телефона, синтезатор, DVD, но ессно до этого все это обследовал руками у друзей и т.п. Но привлекает во всем этом доставка. Если не будет работать что нить, то такого добра и в магазине можно...



Ссылка на сообщение Elena
04/04/2002

Проще сходить в магазин ножками и купить интересующий товар.


Это будет и дешевле и надежней.


1. Не известно кому придется открывать дверь


2. Нет никакой гарантии, что товар доставять в срок и именно этот товар, а каково качество еще будет???


Конечно в смысле современных информационных технологий это все классно, но фактически в нашей стране интернет-магазины не окупаемы.



Ссылка на сообщение Вадим
04/04/2002

Отучаемся говорить за всех (с).


1. Это да. Однако еще (тьфу-тьфу) не было слышно ни об одном подобном проишествии, в котором были бы оказались замешаны интернет-магазины.


2. А значит, выход один - проверить! ;)



Ссылка на сообщение Elena
05/04/2002

А некто за всех не говорит :)). Это лично моя точка зрения. Сама являюсь и участвовала в создании инет-магазинов. И не вижу их окупаемости. Допустим рассмотрим какой-нибудь автомибильный инет-магазин. Я тут ,Вадим, (можно по имени? :))заметила


одну деталь, касающуюся нашего народа вообще. Оказывается, люди, которые


покупают новые машины, вообще В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ не пользуются Internet


и им, в сущности, даже не требуются каталоги. Похоже, они выбирают машины


"чисто по понятиям". Короче, народ при покупке авто руководствуется теми-же


принципами, что и при покупке колбасы. Исключения, конечно, есть, но их не


много. Такие дела :))



Ссылка на сообщение Оксана
06/04/2002

Елена, интернет-магазин ,дело достаточно прибыльное и удобное(для потребителя и продавца), не буду приводить статистику. И хочу Вас огорчить, это касается только авто-бизнеса, действительно во всём мире ,покупатели, новые машины через интернет не покупают! Но пользуются инфой представленной на сайте не более!


Ну, а прежде чем открыть магазин в любом месте (интернет, земля) изучается статистика (спрос)на данный товар .



Ссылка на сообщение Elena
08/04/2002

Вы вообще не в тему мне ответили. Интернет-магазин это классно. Никто не спорит, что это удобно.


Абстрогируйтесь от авто магазина он был приведен в качестве примера.


Я вам говорю о менталитете людей. А по статистике сколько людей может себе позволить на компьютер, сколько людей может провести себе интернет -не дешевое удовольствие ???



Ссылка на сообщение Olga
09/04/2002

Я вообще не очень доверяю интернет-магазинам, но вот не раз уже заказывала лекарства. Это удобно, потому что можно цены сравнить, и быстро привозят, прямо в тот же день. И фотоаппарат покупали так. Тоже хорошо, потому что можно сравнивать параметры, все обсудить с "гуру", потом пойти в реальный магазин и все пощупать, а потом заказать там, где дешевле:))



Ссылка на сообщение Alex
12/04/2002

Почти каждый день покупаю что-либо в интернет-магазинах! Есть опыт и с Ozon - долго...


Сейчас есть два-три магазина в которых покупаю - курьерская доставка до дверей квартиры - сервис! И главное быстро и то что нужно. Так что, мое личное мнение - за этим будущее. А представьте - недавно даже юридическую консультацию от московской гор. коллегии в магазине заказал и в письменном виде, в конверте по почте получил! Всего за 15 у.е.



Ссылка на сообщение Stepan
12/04/2002

По поводу автомобилей в интернете.


Из достоверных источников знаю, в одном из интернет-супермаркетов (там где все, что угодно продают) продали несколько автомобилей в месяц , причем новых, дорогих, престижной европейской марки...вот..


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