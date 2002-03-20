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Вопрос к сообществу про интернет-магазины
20/03/2002
А я вот например прикупил видеокамеру цифровую через инет. Доставили через 3 часа после звонка да и показали как работает тоже качественно. Не люблю реклармировать, но прилюдное спасибо скажу - divi.ru магазинчик, спасибо коллективу :)
А я вот например прикупил видеокамеру цифровую через инет. Доставили через 3 часа после звонка да и показали как работает тоже качественно. Не люблю реклармировать, но прилюдное спасибо скажу - divi.ru магазинчик, спасибо коллективу :)
26/03/2002
2 Wolf
А как ты себе представляешь покупку одежды через сеть? Ну ладно, выбрал себе что-то, ну даже мне несколько размеров привезли, но в реале оказалось, чот вещь выглядит совсем не так как на картинке, и если в случае холодильника с этим можно смириться (тут все-таки главными являются его функции), то одежду, которая на мне не сидит или даже просто не нравится я не куплю.
Поэтому каких-то хороший идей по этому вопросу нету...
2 Wolf
А как ты себе представляешь покупку одежды через сеть? Ну ладно, выбрал себе что-то, ну даже мне несколько размеров привезли, но в реале оказалось, чот вещь выглядит совсем не так как на картинке, и если в случае холодильника с этим можно смириться (тут все-таки главными являются его функции), то одежду, которая на мне не сидит или даже просто не нравится я не куплю.
Поэтому каких-то хороший идей по этому вопросу нету...
04/04/2002
Проще сходить в магазин ножками и купить интересующий товар.
Это будет и дешевле и надежней.
1. Не известно кому придется открывать дверь
2. Нет никакой гарантии, что товар доставять в срок и именно этот товар, а каково качество еще будет???
Конечно в смысле современных информационных технологий это все классно, но фактически в нашей стране интернет-магазины не окупаемы.
Проще сходить в магазин ножками и купить интересующий товар.
Это будет и дешевле и надежней.
1. Не известно кому придется открывать дверь
2. Нет никакой гарантии, что товар доставять в срок и именно этот товар, а каково качество еще будет???
Конечно в смысле современных информационных технологий это все классно, но фактически в нашей стране интернет-магазины не окупаемы.
05/04/2002
А некто за всех не говорит :)). Это лично моя точка зрения. Сама являюсь и участвовала в создании инет-магазинов. И не вижу их окупаемости. Допустим рассмотрим какой-нибудь автомибильный инет-магазин. Я тут ,Вадим, (можно по имени? :))заметила
одну деталь, касающуюся нашего народа вообще. Оказывается, люди, которые
покупают новые машины, вообще В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ не пользуются Internet
и им, в сущности, даже не требуются каталоги. Похоже, они выбирают машины
"чисто по понятиям". Короче, народ при покупке авто руководствуется теми-же
принципами, что и при покупке колбасы. Исключения, конечно, есть, но их не
много. Такие дела :))
А некто за всех не говорит :)). Это лично моя точка зрения. Сама являюсь и участвовала в создании инет-магазинов. И не вижу их окупаемости. Допустим рассмотрим какой-нибудь автомибильный инет-магазин. Я тут ,Вадим, (можно по имени? :))заметила
одну деталь, касающуюся нашего народа вообще. Оказывается, люди, которые
покупают новые машины, вообще В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ не пользуются Internet
и им, в сущности, даже не требуются каталоги. Похоже, они выбирают машины
"чисто по понятиям". Короче, народ при покупке авто руководствуется теми-же
принципами, что и при покупке колбасы. Исключения, конечно, есть, но их не
много. Такие дела :))
06/04/2002
Елена, интернет-магазин ,дело достаточно прибыльное и удобное(для потребителя и продавца), не буду приводить статистику. И хочу Вас огорчить, это касается только авто-бизнеса, действительно во всём мире ,покупатели, новые машины через интернет не покупают! Но пользуются инфой представленной на сайте не более!
Ну, а прежде чем открыть магазин в любом месте (интернет, земля) изучается статистика (спрос)на данный товар .
Елена, интернет-магазин ,дело достаточно прибыльное и удобное(для потребителя и продавца), не буду приводить статистику. И хочу Вас огорчить, это касается только авто-бизнеса, действительно во всём мире ,покупатели, новые машины через интернет не покупают! Но пользуются инфой представленной на сайте не более!
Ну, а прежде чем открыть магазин в любом месте (интернет, земля) изучается статистика (спрос)на данный товар .
08/04/2002
Вы вообще не в тему мне ответили. Интернет-магазин это классно. Никто не спорит, что это удобно.
Абстрогируйтесь от авто магазина он был приведен в качестве примера.
Я вам говорю о менталитете людей. А по статистике сколько людей может себе позволить на компьютер, сколько людей может провести себе интернет -не дешевое удовольствие ???
Вы вообще не в тему мне ответили. Интернет-магазин это классно. Никто не спорит, что это удобно.
Абстрогируйтесь от авто магазина он был приведен в качестве примера.
Я вам говорю о менталитете людей. А по статистике сколько людей может себе позволить на компьютер, сколько людей может провести себе интернет -не дешевое удовольствие ???
09/04/2002
Я вообще не очень доверяю интернет-магазинам, но вот не раз уже заказывала лекарства. Это удобно, потому что можно цены сравнить, и быстро привозят, прямо в тот же день. И фотоаппарат покупали так. Тоже хорошо, потому что можно сравнивать параметры, все обсудить с "гуру", потом пойти в реальный магазин и все пощупать, а потом заказать там, где дешевле:))
Я вообще не очень доверяю интернет-магазинам, но вот не раз уже заказывала лекарства. Это удобно, потому что можно цены сравнить, и быстро привозят, прямо в тот же день. И фотоаппарат покупали так. Тоже хорошо, потому что можно сравнивать параметры, все обсудить с "гуру", потом пойти в реальный магазин и все пощупать, а потом заказать там, где дешевле:))
12/04/2002
Почти каждый день покупаю что-либо в интернет-магазинах! Есть опыт и с Ozon - долго...
Сейчас есть два-три магазина в которых покупаю - курьерская доставка до дверей квартиры - сервис! И главное быстро и то что нужно. Так что, мое личное мнение - за этим будущее. А представьте - недавно даже юридическую консультацию от московской гор. коллегии в магазине заказал и в письменном виде, в конверте по почте получил! Всего за 15 у.е.
Почти каждый день покупаю что-либо в интернет-магазинах! Есть опыт и с Ozon - долго...
Сейчас есть два-три магазина в которых покупаю - курьерская доставка до дверей квартиры - сервис! И главное быстро и то что нужно. Так что, мое личное мнение - за этим будущее. А представьте - недавно даже юридическую консультацию от московской гор. коллегии в магазине заказал и в письменном виде, в конверте по почте получил! Всего за 15 у.е.
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