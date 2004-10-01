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Вопрос к пользователям 2checkout
01/10/2004
Юра, не волнуй себя.
Этих 2шек пруд пруди. Даже вполне честных. Выбери самую дешевую. Дешевле ПэйПала не найдешб, но пользоваться можно вторым по дешевизне -www.monely.com Воще америкосная система, мне ее америкос и присоветовал. Зайди только просеки цену, а там как и я нырнешь. Я месяц с ними гуляю без волнений. А в остальном не хуже чем у других и не лучше. Ваще как кому. Да, у них еще морда на русском, хоть америкосы. Это клево. Уважают
Юра, не волнуй себя.
Этих 2шек пруд пруди. Даже вполне честных. Выбери самую дешевую. Дешевле ПэйПала не найдешб, но пользоваться можно вторым по дешевизне -www.monely.com Воще америкосная система, мне ее америкос и присоветовал. Зайди только просеки цену, а там как и я нырнешь. Я месяц с ними гуляю без волнений. А в остальном не хуже чем у других и не лучше. Ваще как кому. Да, у них еще морда на русском, хоть америкосы. Это клево. Уважают
22/11/2009
www.monely.com конечно тема интересная, но уж больно все подозрительно выглядит. По поисковикам практичесски не просматривается, рейтинга в гугле не имеет (и это за 5 лет или сколько там существования), партнеров в виде банеров не сдает, о себе так скромно (обычно америкосы не против похвастаться тем чего нет), да даже наличие русского языка скорее выглядит подозрительно на фоне вышесказанного, чем играет в плюс.
www.monely.com конечно тема интересная, но уж больно все подозрительно выглядит. По поисковикам практичесски не просматривается, рейтинга в гугле не имеет (и это за 5 лет или сколько там существования), партнеров в виде банеров не сдает, о себе так скромно (обычно америкосы не против похвастаться тем чего нет), да даже наличие русского языка скорее выглядит подозрительно на фоне вышесказанного, чем играет в плюс.
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