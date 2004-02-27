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Викторина с призами = лохотрон ?
27/02/2004
Рома, вот оттого и "результаты вызывают сомнения...". Как спрашивал - так и отвечали...
Рома, вот оттого и "результаты вызывают сомнения...". Как спрашивал - так и отвечали...
01/03/2004
Константин, как ни странно, но за выходные поучаствовало 50 человек, при этом зарегистрировалось 80.
По ходу дела народ еще в опросе поучаствовал, тут в 2 раза больше участников(регистрация не нужна).
Но все же по-моему правильно просить регистрацию, если что-то разыгрываешь. Те, кто хочет быть инкогнито играют в спортлото :)
Константин, как ни странно, но за выходные поучаствовало 50 человек, при этом зарегистрировалось 80.
По ходу дела народ еще в опросе поучаствовал, тут в 2 раза больше участников(регистрация не нужна).
Но все же по-моему правильно просить регистрацию, если что-то разыгрываешь. Те, кто хочет быть инкогнито играют в спортлото :)
01/03/2004
"...Т.е. она должна быть логичной, естественной, тогда она не напряжет, согласись?..."
Соглашусь...
И задумаюсь...
Т.е. если не зарегистрился, то результат в помойку? И участвуешь, чтоб потешить свое самолюбие.
А если зарегистрился, то можешь увидеть себя в числе победителй в таблице результатов.
Наверное, есть в этом здравая мысль.
Но есть и свобода для "творчества": можно попробовать N раз и зарегистриться после набора более-менее приличного результата(либо придется навернуть систему идентификации).
В принципе такое использование тоже не плохо, если есть много рекламодателей - баннеры-то окручиваются.
"...Т.е. она должна быть логичной, естественной, тогда она не напряжет, согласись?..."
Соглашусь...
И задумаюсь...
Т.е. если не зарегистрился, то результат в помойку? И участвуешь, чтоб потешить свое самолюбие.
А если зарегистрился, то можешь увидеть себя в числе победителй в таблице результатов.
Наверное, есть в этом здравая мысль.
Но есть и свобода для "творчества": можно попробовать N раз и зарегистриться после набора более-менее приличного результата(либо придется навернуть систему идентификации).
В принципе такое использование тоже не плохо, если есть много рекламодателей - баннеры-то окручиваются.
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