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Викторина с призами = лохотрон ?



Ссылка на сообщение Константин
27/02/2004

Рома, вот оттого и "результаты вызывают сомнения...". Как спрашивал - так и отвечали...



Ссылка на сообщение Роман
27/02/2004

Константин, реплики не понял, ну да ладно.

Только что отправилось больше 3-х тысяч писем с упоминанием о викторине... Интересно посмотреть на результат через пару дней.



Ссылка на сообщение Константин
27/02/2004

Я имел в виду - организация викторины не стимулирует в ней участие. Как аукаешь - так и откликаются.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
28/02/2004

Не могу сказать по викторине, но на протяжении 3 лет анализировал опросы на местном портале. И заметил интересную особенность. От тематики опроса и грамотности построения вопросов зависело количесвто принимающих участие.

Кроме того, еще играло роль время и срок проведения опроса.



Ссылка на сообщение Роман
01/03/2004

Константин, как ни странно, но за выходные поучаствовало 50 человек, при этом зарегистрировалось 80.

По ходу дела народ еще в опросе поучаствовал, тут в 2 раза больше участников(регистрация не нужна).



Но все же по-моему правильно просить регистрацию, если что-то разыгрываешь. Те, кто хочет быть инкогнито играют в спортлото :)



Ссылка на сообщение Константин
01/03/2004

Регистрация должна быть "пост" - "спасибо за ответы на вопросы, но если вы хотите получить приз - нам ведь надо с вами как то связаться...".

Т.е. она должна быть логичной, естественной, тогда она не напряжет, согласись?



Ссылка на сообщение Роман
01/03/2004

"...Т.е. она должна быть логичной, естественной, тогда она не напряжет, согласись?..."



Соглашусь...

И задумаюсь...

Т.е. если не зарегистрился, то результат в помойку? И участвуешь, чтоб потешить свое самолюбие.

А если зарегистрился, то можешь увидеть себя в числе победителй в таблице результатов.

Наверное, есть в этом здравая мысль.

Но есть и свобода для "творчества": можно попробовать N раз и зарегистриться после набора более-менее приличного результата(либо придется навернуть систему идентификации).

В принципе такое использование тоже не плохо, если есть много рекламодателей - баннеры-то окручиваются.



Ссылка на сообщение Константин
01/03/2004

Ну зачем на помойку.. просто в другую стопку... Потом сравнишь с "правильными".

"Строить" юзера - дурной тон, имхо.


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