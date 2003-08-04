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Вчера на роците
04/08/2003
Ну и бред же, гражданин...
Вопрос достаточно ясен для тех, кто пытается этим заниматься. Если Вы решили торговать семечками у метро, то Вы изучаете этот вопрос плотно, чтобы не быть дураком. Если Вы решили торговать на рынке, Вам также надлежит изучить конъюнктуру, конкурентов и особенности конкретного места. И т.д. При этом Вам не надо идти на Оборот.ру и обсуждать это, тут несколько иные виды деятельности обсуждаются. А, если Вы - Константин Тимошенко, не врубаетесь в это, то Вам видимо надо просто найти более подходящий ресурс.
То Павел: А вы говорите высказывать тут какие-то мысли по-существу - тут публика не та. Обсуждать серьезные вопросы с дилетантами слишком накладно - кучу времени угробить и никакого результата и даже идей не получить, это факт.
P.S. На всякий случай поясню, что я имею ввиду под интернет-торговлей и чем она хороша. Интернет-торговля - это вид торговли, максимально ориентированный на использование технологий реального времени в подаче коммерческих предложений и их обработке. Интернет-торговля отличается глобальностью и быстротой доступа к необходимой информации потребителю. Например, В Бибилио-глобусе нельзя зайти и на входе ввести "Гарри Поттер" и получить все книги с таким названием как и нельзя в мвидео отобрать для просмотра холодильники с двумя компрессорами. Глобальность в том, что никакие сети магазинов не сравнятся с потенциальной аудиторией интернет-магазина. Тут даже не важно, что объемы продаж могут различаться в разы - это процесс постепенный и неотвратимый и явно не в пользу оффлайна. Настоящий профи расскажет множество преимуществ онлайн-бизнеса по сравнению с оффлайн "внутри", тут единственный тормоз - это стоимость качественный продуктов.
И самое главное, торговля это не то где отдают товар в обмен на деньги, а ТО КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ. Это важно понять, интернет-магазин существует ДО совершения сделки, то что потом, это просто сложившаяся процедура выполнения заказа - обычная хозяйственная деятельность не имеющая ничего общего к теме.
P.S.S. никогда здесь раньше не писал, хотя и читал иногда. Но надеюсь, что я многим объяснил как и что есть и должно быть.
Ну и бред же, гражданин...
Вопрос достаточно ясен для тех, кто пытается этим заниматься. Если Вы решили торговать семечками у метро, то Вы изучаете этот вопрос плотно, чтобы не быть дураком. Если Вы решили торговать на рынке, Вам также надлежит изучить конъюнктуру, конкурентов и особенности конкретного места. И т.д. При этом Вам не надо идти на Оборот.ру и обсуждать это, тут несколько иные виды деятельности обсуждаются. А, если Вы - Константин Тимошенко, не врубаетесь в это, то Вам видимо надо просто найти более подходящий ресурс.
То Павел: А вы говорите высказывать тут какие-то мысли по-существу - тут публика не та. Обсуждать серьезные вопросы с дилетантами слишком накладно - кучу времени угробить и никакого результата и даже идей не получить, это факт.
P.S. На всякий случай поясню, что я имею ввиду под интернет-торговлей и чем она хороша. Интернет-торговля - это вид торговли, максимально ориентированный на использование технологий реального времени в подаче коммерческих предложений и их обработке. Интернет-торговля отличается глобальностью и быстротой доступа к необходимой информации потребителю. Например, В Бибилио-глобусе нельзя зайти и на входе ввести "Гарри Поттер" и получить все книги с таким названием как и нельзя в мвидео отобрать для просмотра холодильники с двумя компрессорами. Глобальность в том, что никакие сети магазинов не сравнятся с потенциальной аудиторией интернет-магазина. Тут даже не важно, что объемы продаж могут различаться в разы - это процесс постепенный и неотвратимый и явно не в пользу оффлайна. Настоящий профи расскажет множество преимуществ онлайн-бизнеса по сравнению с оффлайн "внутри", тут единственный тормоз - это стоимость качественный продуктов.
И самое главное, торговля это не то где отдают товар в обмен на деньги, а ТО КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ. Это важно понять, интернет-магазин существует ДО совершения сделки, то что потом, это просто сложившаяся процедура выполнения заказа - обычная хозяйственная деятельность не имеющая ничего общего к теме.
P.S.S. никогда здесь раньше не писал, хотя и читал иногда. Но надеюсь, что я многим объяснил как и что есть и должно быть.
04/08/2003
О-о-о! Так бы и говорили...
Аудитория, оказывается недоросла до Вас :).
Ну так вот, "гуру", слушайте внимательно, два раза не поворяю, по пунктам, сейчас я вас раскатаю как на блюмминге, в фольгу :)
"что я имею ввиду под интернет-торговлей ..."
Так бы и говорили, что ЭТО ВАШЕ ЧАСТОЕ МНЕНИЕ (что, ес-но не является ИСТИНОЙ). Иметь ввиду, подразумевать, считать, представлять и пр. - ваше полное право. Но учитывайте, что реальность можеть и отличаться от ваших рассуждений о жизни. Иногда очень существенно.
"Интернет-торговля - это вид торговли, максимально ориентированный на использование технологий реального времени в подаче коммерческих предложений и их обработке."
Ну тогда, сударь, плз, дайте мне ссылочки (хоть одну), на ИМ, где эта самая технология реального времени в подаче и обработке реализована. Где при "входе" меня встречает консультант, а не убогое описание без фотки зачастую. Где на вопрос "простите, а у этой видеокамеры есть режим цейтраферной съемки?" я получаю ответ в течении 2-3 секунд (да, есть. Нет, нету), а не на следующие сутки узнаю, что данный товар вообще "временно отсутствует".
Технологии реального времени в торговле - это оф-лайн. Обмен товара на деньги в течении секунд. Причем с проверкой товара, а не бумазькой "претензий к внешнему виду не имею". И он-лайну до этого "реального времени" топать и топать. Если вообще дойдет.
Ну насчет глобальности и быстроты доступа к информации можно и согласиться. Только торговля то тут при чем. Это просто свойства интернет. Он так и задумывался.
"никакие сети магазинов не сравнятся с потенциальной аудиторией интернет-магазина."
Да что Вы все "потенциалом" машете! Он не может быть больше, чем оф-лайн. И по определению - ВСЕГДА меньше. Кроме того, к торговле в оф-лайне пригоден ЛЮБОЙ товар, а существует оргомная группа товаров потенциально непригодная к онлайн торговле. Например, требует примерки, личного присутствия и пр.
"объемы продаж могут различаться в разы - это процесс постепенный и неотвратимый и явно не в пользу оффлайна."
Да Вы - фантаст. Просто Герберт Уэлс какой-то... Или фанатик, не воспринимающий реальность.
Да не в разы, родной. В сотни тысяч разов. Оборот он - миллионов. офф - сотни миллиардов. И постепенность и неотвратимость - это сказки. И дело даже не в нашей стране. В Штатах и % охвата, и инфраструктура. Торговля - миллиарды. А в офф - триллионы! И вряд ли когда ИТ выйдет хотя бы на 5-10% от офф.
Дело не в технологиях. А в психологии человека.
"интернет-магазин существует ДО.."
Вона как. Имхо, если отсутствует процесс ОБМЕНА товар - деньги, т.е. собственно сам факт ПОКУПКИ, то магазина вообще нет. Это ясно из определения магазина. Есть просто презентация товара, реклама, описание, информация, что угодно, но не МАГАЗИН. Это тоже о-очень важно понять. Что бы рениксу не нести.
Описание, реализуемое коммерческое предложение - лишь фактор побуждающий человека купить товар. И если он у вас "посмотрел", а покупать пошел в офф - магазина у вас нет. Вот когда он согласен ждать, оплачивать и пр. - вот тогда вы магазин, вы ему что то продали. Т.е. совершили процесс обмена деньги на товар.
Имными словами, под словом "продажа" подразумевается именно процесс обмена, а не красивый двусмысленный слоган "эта реклама продает". Реклама не продает. Она стимулирует продажи.
Более того, покупатель как то нос воротит от ИМ именно из-за того, что "просто сложившаяся процедура выполнения заказа" поставлена из рук вон плохо даже у "монстриков" рунетовской ИТ.
"Но надеюсь, что я многим объяснил как и что есть и должно быть."
Спасибо. мне многое стало ясно. В частности, что Вы юноша-теоретик-фантаст.
Знал бы, не ввязывался с вами в полемику. Ничего полезного про "нюансы ИМ" вы все равно так и не рассказали.
И если Вы так всем "объясняете", мне понятно, отчего в рунете с ИТ все так хреновато.
О-о-о! Так бы и говорили...
Аудитория, оказывается недоросла до Вас :).
Ну так вот, "гуру", слушайте внимательно, два раза не поворяю, по пунктам, сейчас я вас раскатаю как на блюмминге, в фольгу :)
"что я имею ввиду под интернет-торговлей ..."
Так бы и говорили, что ЭТО ВАШЕ ЧАСТОЕ МНЕНИЕ (что, ес-но не является ИСТИНОЙ). Иметь ввиду, подразумевать, считать, представлять и пр. - ваше полное право. Но учитывайте, что реальность можеть и отличаться от ваших рассуждений о жизни. Иногда очень существенно.
"Интернет-торговля - это вид торговли, максимально ориентированный на использование технологий реального времени в подаче коммерческих предложений и их обработке."
Ну тогда, сударь, плз, дайте мне ссылочки (хоть одну), на ИМ, где эта самая технология реального времени в подаче и обработке реализована. Где при "входе" меня встречает консультант, а не убогое описание без фотки зачастую. Где на вопрос "простите, а у этой видеокамеры есть режим цейтраферной съемки?" я получаю ответ в течении 2-3 секунд (да, есть. Нет, нету), а не на следующие сутки узнаю, что данный товар вообще "временно отсутствует".
Технологии реального времени в торговле - это оф-лайн. Обмен товара на деньги в течении секунд. Причем с проверкой товара, а не бумазькой "претензий к внешнему виду не имею". И он-лайну до этого "реального времени" топать и топать. Если вообще дойдет.
Ну насчет глобальности и быстроты доступа к информации можно и согласиться. Только торговля то тут при чем. Это просто свойства интернет. Он так и задумывался.
"никакие сети магазинов не сравнятся с потенциальной аудиторией интернет-магазина."
Да что Вы все "потенциалом" машете! Он не может быть больше, чем оф-лайн. И по определению - ВСЕГДА меньше. Кроме того, к торговле в оф-лайне пригоден ЛЮБОЙ товар, а существует оргомная группа товаров потенциально непригодная к онлайн торговле. Например, требует примерки, личного присутствия и пр.
"объемы продаж могут различаться в разы - это процесс постепенный и неотвратимый и явно не в пользу оффлайна."
Да Вы - фантаст. Просто Герберт Уэлс какой-то... Или фанатик, не воспринимающий реальность.
Да не в разы, родной. В сотни тысяч разов. Оборот он - миллионов. офф - сотни миллиардов. И постепенность и неотвратимость - это сказки. И дело даже не в нашей стране. В Штатах и % охвата, и инфраструктура. Торговля - миллиарды. А в офф - триллионы! И вряд ли когда ИТ выйдет хотя бы на 5-10% от офф.
Дело не в технологиях. А в психологии человека.
"интернет-магазин существует ДО.."
Вона как. Имхо, если отсутствует процесс ОБМЕНА товар - деньги, т.е. собственно сам факт ПОКУПКИ, то магазина вообще нет. Это ясно из определения магазина. Есть просто презентация товара, реклама, описание, информация, что угодно, но не МАГАЗИН. Это тоже о-очень важно понять. Что бы рениксу не нести.
Описание, реализуемое коммерческое предложение - лишь фактор побуждающий человека купить товар. И если он у вас "посмотрел", а покупать пошел в офф - магазина у вас нет. Вот когда он согласен ждать, оплачивать и пр. - вот тогда вы магазин, вы ему что то продали. Т.е. совершили процесс обмена деньги на товар.
Имными словами, под словом "продажа" подразумевается именно процесс обмена, а не красивый двусмысленный слоган "эта реклама продает". Реклама не продает. Она стимулирует продажи.
Более того, покупатель как то нос воротит от ИМ именно из-за того, что "просто сложившаяся процедура выполнения заказа" поставлена из рук вон плохо даже у "монстриков" рунетовской ИТ.
"Но надеюсь, что я многим объяснил как и что есть и должно быть."
Спасибо. мне многое стало ясно. В частности, что Вы юноша-теоретик-фантаст.
Знал бы, не ввязывался с вами в полемику. Ничего полезного про "нюансы ИМ" вы все равно так и не рассказали.
И если Вы так всем "объясняете", мне понятно, отчего в рунете с ИТ все так хреновато.
05/08/2003
Михаилу:
Рад, что Вам понравилось. Что же касается итогов, то Вы все же поняли не до конца верно. Я говорил о том, что останутся только несколько самых крупных игроков и у существующих торговых сетей шансов для этого намного больше.
Павел: С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Если задать их по электронной почте, то я отвечу скорее всего намного быстрее.
Михаилу:
Рад, что Вам понравилось. Что же касается итогов, то Вы все же поняли не до конца верно. Я говорил о том, что останутся только несколько самых крупных игроков и у существующих торговых сетей шансов для этого намного больше.
Павел: С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Если задать их по электронной почте, то я отвечу скорее всего намного быстрее.
06/08/2003
Ну и бред же, Влад. Торговля - это процес обмена товара на деньги.
А вот реализация коммерческого предложения о продаже товара или услуги это реклама или может быть маркетинг.
Читать надо, причем больше и желательно классику.
И о глобальности мечтать не стоит. Не думаю, что совсем исчезнут национальные и географические границы, А значит о полной глобальности говорить не стоит. Отсюда ограничение оффлайна будет довлеть и над онлайном.
Кстати, технологии реального времени полностью существует и в оффлайне. Когда вы приходите в магазин то товар сразу покупаете, или он приходит к вам через месяц. Например, хлеб. Поэтому забудьте вы эти громкие слова про реальное время (один идиот сказал - все остальные повторяют) и пр... словоблудие про интернет-торговлю.
А на оборот я хожу часто, потомуч то иногда можно почерпнуть ценные мысли и чаще всего обсудить что-то волнующее в профессиональной сфере.
Ну и бред же, Влад. Торговля - это процес обмена товара на деньги.
А вот реализация коммерческого предложения о продаже товара или услуги это реклама или может быть маркетинг.
Читать надо, причем больше и желательно классику.
И о глобальности мечтать не стоит. Не думаю, что совсем исчезнут национальные и географические границы, А значит о полной глобальности говорить не стоит. Отсюда ограничение оффлайна будет довлеть и над онлайном.
Кстати, технологии реального времени полностью существует и в оффлайне. Когда вы приходите в магазин то товар сразу покупаете, или он приходит к вам через месяц. Например, хлеб. Поэтому забудьте вы эти громкие слова про реальное время (один идиот сказал - все остальные повторяют) и пр... словоблудие про интернет-торговлю.
А на оборот я хожу часто, потомуч то иногда можно почерпнуть ценные мысли и чаще всего обсудить что-то волнующее в профессиональной сфере.
06/08/2003
Павел, как раз именно крупные сетевые компании и имеют больше преимуществ при демпинге. Пример - Wal-Mart. Нужен пример "поближе к дому"?
Auchan, Ikea.
И мелким компаниям выживать на фоне крупных можно двумя способами: занять свою нишу и работать в ней (пока туда не придет большой игрок) или предоставлять супервысокий уровень сервиса.
На мой взгляд, это вполне очевидные моменты. Если хотите более подробную информацию - найдете ее например в книге "В тени Wal-Mart"
Павел, как раз именно крупные сетевые компании и имеют больше преимуществ при демпинге. Пример - Wal-Mart. Нужен пример "поближе к дому"?
Auchan, Ikea.
И мелким компаниям выживать на фоне крупных можно двумя способами: занять свою нишу и работать в ней (пока туда не придет большой игрок) или предоставлять супервысокий уровень сервиса.
На мой взгляд, это вполне очевидные моменты. Если хотите более подробную информацию - найдете ее например в книге "В тени Wal-Mart"
07/08/2003
Думаю, что псевдоклассическое "3 на 70" скоро заменится на действительно классическое "20 на 80". Просто на начальном этапе некоторая завышенная монополизация сектора инет-торговли видимо необходима (по аналогии с простой оффлайновой торговлей). Но потом, по мере развития, все придет к старой проверенной формуле: 20 процентов продавцов контролируют 80 процентов рынка. И тогда будет место и мелким сетям и большим магазинам и наоборот.
Соглашусь и с Павлом и с Андреем, потому что оба в чем-то правы. Есть покупатели, для которых приоритетом является цена, а есть и те, которым важно что-то другое. И эти ниши могут быть заняты разными магазинами. Здесь ничего удивительного нет.
Думаю, что псевдоклассическое "3 на 70" скоро заменится на действительно классическое "20 на 80". Просто на начальном этапе некоторая завышенная монополизация сектора инет-торговли видимо необходима (по аналогии с простой оффлайновой торговлей). Но потом, по мере развития, все придет к старой проверенной формуле: 20 процентов продавцов контролируют 80 процентов рынка. И тогда будет место и мелким сетям и большим магазинам и наоборот.
Соглашусь и с Павлом и с Андреем, потому что оба в чем-то правы. Есть покупатели, для которых приоритетом является цена, а есть и те, которым важно что-то другое. И эти ниши могут быть заняты разными магазинами. Здесь ничего удивительного нет.
08/08/2003
«Будь у Орешина, например, помещение с витриной на широкую улицу и желательно в центре - он бы тут же открыл обычный офф-лайновый магазин со своими картриджами. И основной оборот шел бы через него.»
В целом верно, Константин. Но в этом случае основной оборот был бы не с картриджей, а с канцелярки. Кроме того была бы совершенно другая маража. Картридж продукт бесполый и не сексуальный. Никто не может сказать: «Я хочу купить такой то картридж», нет «Мне нужно купить такой картридж, так как у меня такой то принтер.». Картридж это просто пластмасска с порошочком, чернилами или лентой внутри. Безумно скучный продукт.
То ли дело ручка, тетрадка или ежедневник. Вы ходите по магазину, трогаете товар – первый тактильный контакт. У вас уже совершенно другой подход при выборе. Вы основываете свой выбор на ощущениях, на эмоциях, на сексуальной (sexy) привлекательности товара, а также самой обстановке.
Магазин был бы a-la бутик, с чопорно-сексуальным персоналом, приятной не навязчивой музыкой, а катриджи бы лежали в далеко далеко от входа…. Нда, что то я размечтался :)
«Будь у Орешина, например, помещение с витриной на широкую улицу и желательно в центре - он бы тут же открыл обычный офф-лайновый магазин со своими картриджами. И основной оборот шел бы через него.»
В целом верно, Константин. Но в этом случае основной оборот был бы не с картриджей, а с канцелярки. Кроме того была бы совершенно другая маража. Картридж продукт бесполый и не сексуальный. Никто не может сказать: «Я хочу купить такой то картридж», нет «Мне нужно купить такой картридж, так как у меня такой то принтер.». Картридж это просто пластмасска с порошочком, чернилами или лентой внутри. Безумно скучный продукт.
То ли дело ручка, тетрадка или ежедневник. Вы ходите по магазину, трогаете товар – первый тактильный контакт. У вас уже совершенно другой подход при выборе. Вы основываете свой выбор на ощущениях, на эмоциях, на сексуальной (sexy) привлекательности товара, а также самой обстановке.
Магазин был бы a-la бутик, с чопорно-сексуальным персоналом, приятной не навязчивой музыкой, а катриджи бы лежали в далеко далеко от входа…. Нда, что то я размечтался :)
08/08/2003
О! Приятно слышать слова мужа, а не мальчика.
Тут мы и подошли к самому интересному.
1) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРА. Не "фоткацена5строктекста", а дать юзеру полную инфу о нем.
С картриджами - хорошо. Чего его шшупать "сало як сало..." Хоть застрелись - ДРУГОЙ все равно не подойдет.
А вот сам скажем тот же принтер - совсем другое дело.
Тут о товаре статья должна быть, рассуждения, "форум".
2) Консультации + интерактив.
Не "наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время". А УЖЕ связался. И не для оформления заказа, (вернее не только для этого), а для консультации, ответить на вопросы, если они есть и пр.
И т.д.
В нынешних магазинах нет атмосфЭры бутика. Нынешний покупатель (тот, что есть) скорее, на мой взгляд, ВЫНУЖДЕН покупать в ИМ (цена, отсутсвие поблизости, некогда ездить исать...), чем ХОЧЕТ.
О! Приятно слышать слова мужа, а не мальчика.
Тут мы и подошли к самому интересному.
1) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРА. Не "фоткацена5строктекста", а дать юзеру полную инфу о нем.
С картриджами - хорошо. Чего его шшупать "сало як сало..." Хоть застрелись - ДРУГОЙ все равно не подойдет.
А вот сам скажем тот же принтер - совсем другое дело.
Тут о товаре статья должна быть, рассуждения, "форум".
2) Консультации + интерактив.
Не "наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время". А УЖЕ связался. И не для оформления заказа, (вернее не только для этого), а для консультации, ответить на вопросы, если они есть и пр.
И т.д.
В нынешних магазинах нет атмосфЭры бутика. Нынешний покупатель (тот, что есть) скорее, на мой взгляд, ВЫНУЖДЕН покупать в ИМ (цена, отсутсвие поблизости, некогда ездить исать...), чем ХОЧЕТ.
08/08/2003
Рассуждения, форум и тп скорее дают знание юзеру, чем увеличивают объем продаж.
Это в глобальном смысле неплохо, ну появятся еще несколько Константинов, умеющих рассуждать обо всем, но для прикладных задач- унылая вещь. Юзер, поняв. что он СПЕЦ, уходит в серфинг, и редко возвращается.
2. Интерактив однозначно вреден, так как некоторые Маниловы слишком большие надежды на него возлагают. Вот при подтверждении заказа уточнить, что эта моделька вам не подойдет, а эта-наоборот, пусть даже в ущерб себе- это правильно. А насчет БУтика, это из схоластики. Юзер покупает, потому здесь и сейчас закрывает свою потребность. Удобным способом. Не будем ему мешать :)
Рассуждения, форум и тп скорее дают знание юзеру, чем увеличивают объем продаж.
Это в глобальном смысле неплохо, ну появятся еще несколько Константинов, умеющих рассуждать обо всем, но для прикладных задач- унылая вещь. Юзер, поняв. что он СПЕЦ, уходит в серфинг, и редко возвращается.
2. Интерактив однозначно вреден, так как некоторые Маниловы слишком большие надежды на него возлагают. Вот при подтверждении заказа уточнить, что эта моделька вам не подойдет, а эта-наоборот, пусть даже в ущерб себе- это правильно. А насчет БУтика, это из схоластики. Юзер покупает, потому здесь и сейчас закрывает свою потребность. Удобным способом. Не будем ему мешать :)
10/08/2003
Андре, я не думаю, что все так печально. Если кому-то ужасно хочется посерфить, то покупайте картинг или доску с парусом и вперед. Надергаешься по самое "не могу". А для нормальных людей нужен интерактив. И вот почему. Нормальный человек всегда ищет общения. Он даже покупает из-за общения: с человеком, вещью, погодой и пр. Все это называется иррациональное поведение. Поэтому без этого никуда.
А как быть в таких случаях, когда:
1. я покупаю книгу в Инет-магазине. Я вижу ее первый раз (на картинке) и почему я должен ее покупать? Только из-за красивого названия? Нет, я хочу посмотреть оглавление, прочесть предисловие, рецензию и отзывы. Возможно часть 1 главы и т.д. Короче, чем больше инфомации об этой книге - тем больше вероятность что я ее куплю.
2. Я заказываю хостинг на следующий срок и теряю 3 дня из-за всего 2 строчек текста. Почему? Потому что жду, когда ответят на почту, потом сам пишу письмо, потмо опять жду и т.д., вместо того, чтобы заполнить форму и тут же получить ответ. И вся проблема была бы решена за 1 день, вместо 3. Это такое редкое явление. Нет - это сплошь и рядом.
Эти случаи вполне реальны и оба произошли со мной буквально недавно. Связь у них прямая и доказывают они что интерактив необходим. А если кому-то хочется серфовать - это на гоночный трек, всегда пожалуйста.
Я не предлагаю вешать на каждый магазин форум и пр., но интерактивная связь должна быть, чтобы послать запрос и тут же получить на него ответ. Формула "консультации+синхронная связь" просто обязана быть в каждом серьезном ИМ. Иначе это уже не ИМ, а так лавочка "на подхвате".
Андре, я не думаю, что все так печально. Если кому-то ужасно хочется посерфить, то покупайте картинг или доску с парусом и вперед. Надергаешься по самое "не могу". А для нормальных людей нужен интерактив. И вот почему. Нормальный человек всегда ищет общения. Он даже покупает из-за общения: с человеком, вещью, погодой и пр. Все это называется иррациональное поведение. Поэтому без этого никуда.
А как быть в таких случаях, когда:
1. я покупаю книгу в Инет-магазине. Я вижу ее первый раз (на картинке) и почему я должен ее покупать? Только из-за красивого названия? Нет, я хочу посмотреть оглавление, прочесть предисловие, рецензию и отзывы. Возможно часть 1 главы и т.д. Короче, чем больше инфомации об этой книге - тем больше вероятность что я ее куплю.
2. Я заказываю хостинг на следующий срок и теряю 3 дня из-за всего 2 строчек текста. Почему? Потому что жду, когда ответят на почту, потом сам пишу письмо, потмо опять жду и т.д., вместо того, чтобы заполнить форму и тут же получить ответ. И вся проблема была бы решена за 1 день, вместо 3. Это такое редкое явление. Нет - это сплошь и рядом.
Эти случаи вполне реальны и оба произошли со мной буквально недавно. Связь у них прямая и доказывают они что интерактив необходим. А если кому-то хочется серфовать - это на гоночный трек, всегда пожалуйста.
Я не предлагаю вешать на каждый магазин форум и пр., но интерактивная связь должна быть, чтобы послать запрос и тут же получить на него ответ. Формула "консультации+синхронная связь" просто обязана быть в каждом серьезном ИМ. Иначе это уже не ИМ, а так лавочка "на подхвате".
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