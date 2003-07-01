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Вариант службы доставки



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/07/2003

2Петр.

Ну наконец-то пошли нормальные посты, с критикой. И реальными проблемами.

Да я бы взялся. И деньги есть на разгон. Но проблема именно в том, что работы нет. Неготовы работать не сама служба. а сами ИМ.

Нет системы оплаты !!! Курьерам придется работать еще и инкасаторами, и консультантами.

Потому что большинство ИМ - это "оплата курьеру наличными", это "картинка + 20 строк текста (украденного у другого ИМ)".

Где система оплаты? где колл-центры?

:) Поэтому это-ть токма мечта. Организовать службу которая быстро развозит коробочки по адресам - раз плюнуть, месяц работы и 10.000$. Есть и то и другое.

Хреново то, что загрузки НЕ БУДЕТ. ИМ в нее не пойдут. Надо будет делать свой "е-хаус". А это дольше и дороже.



2Александр.

Вообщето курьер - это курьер. Все вопроосы вы должны задавать менеджеру ИМ по поводу кварифицированной консультации. Если его в ИМ нет - пошлите его (ИМ) на ХYZ. Курьера то зачем мучать?. Он, чес.слово, не при делах. Он СВОЮ работу нормально делает, за свои деньги.



После передачи случай - в гарантийную мастерскую. Просто битый (как мне е-хаус сканер припер - просто замена. За счет фирмы, ес-но.



Ребяты. Я бы давно такую службу организовал. Но проблема в том, что у меня нет чем его загрузить сразу, а ИМ существующие - принципиально не смогт с ней работать (нет товара, нет желания работать качественно, за что то отвечать, нет системы оплаты и пр и др.) Т.е. это - фактически "мечта". :)



Ссылка на сообщение Andre
01/07/2003

Эх, Константин, мечтатель Вы наш... Ну чтож Вы пытаетесь докой быть в любом деле- ну не ваше это- логистика, поверьте. Я в логистике с 93г., но и то за организацию подобной службы не взялся бы- Сизофов труд. Вы ж подходите с точки зрения Покупателя, а не менеджера. А покупателю- что, у него семь пятниц на неделе, причем хочет, чтобы он был VIP (а Вы не хотите? :) ) В частности и об это разобьются все благие начинания и опять будем ругать доставку.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
02/07/2003

Вот потому и живем в Г по уши, что все создается у нас "для менеджера".

Вы знаете, Андре, сторожевые собаки (а впрочем даже охранники-люди), они свято уверены, что все вокруг существует исключительно для того, что бы им было что охранять. По крайней мере ведут себя именно так. И что если меня, охранника уволить, то завтра у вас тут все развалится.

Вот похоже и у вас мозги замылились в этом плане.

Даже если вы бы работали в логистике с 83-го или даже 73-го года - это ровным счетом ничего не значит. Потому что вы работает НЕоптимально, а как привыкли. Что то улучшаете, изменяете.

Ваше "ну, батенька, это не ваше..." можно мимо ушей пропустить. Много на этом свете "не мое", но если руководствоваться здравым смыслом...

Для система для ПОКУПАТЕЛЯ. А для кого же? Именно на него все и замыкается! Убери из системы "опытного менеджера" - мало что изменится. Убери ПОКУПАТЕЛЯ - все теряет смысл.

Христос отправляя апостолов проповедовать наделил каждого способностью говорить на языке народов, среди которых предстояло проповедовать. Для того, что бы люди их хотя бы понимали.

Ну а если вы не принимаете такие правила - значит рано или поздно вы погибните в конкурентной борьбе. Либо примите правила игры.



Да, это "мечта", но она хороша тем, что это ОСУЩЕСТВИМАЯ мечта. И начать осуществлять ее можно даже с одного "источника" - склада и одной "соты". Потом подключить вторую соту, третью, двадцать третью...

Быстро только кошки родятся.



Ссылка на сообщение Вадим
02/07/2003

Константин, вы своими рассуждениями очень Никиту Сергеевича из анекдотов напоминаете. Ему говорят:

Не растет в Мурманске кукуруза.

А он:

Будем сеять! Для народа, если надо, и реки вспять повернем!


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