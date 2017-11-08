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Вакансия "Руководитель интернет-магазина"
08/11/2017
Для наших партнёров – международного производственного концерна - мы
ищем профессионала на позицию Руководитель интернет-торговли.
Основные обязанности на позиции:
Управление площадкой интернет-торговли;
Выполнение установленных для торговой площадки месячных, квартальных и годовых планов
продаж;
Разработка бизнес-планов по развитию торговой площадки, отслеживание состояния рынка;
Разработка ценовой политики торговой площадки, обеспечивать ее реализацию и контроль;
Эффективная организация клиентского сервиса: стандарты работы колл-центра, службы
доставки, службы пост-клиентского сервиса;
Контроль функциональной и технической работы торговой площадки;
Управление и контроль торговой матрицы, управление стоками;
Подготовка годовых бюджетов торговой площадки и представление их на одобрение,
обеспечение надлежащего исполнения бюджетов;
Обеспечивать своевременный возврат дебиторской задолженности от партнеров;
Инициация и участие в разработке и внедрении новой функциональности торговой площадки.
Условия работы:
График работы: 5/2 с 9:00 до 17:30;
Развозка на комфортабельных автобусах из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области;
Добровольное медицинское страхование и страхование жизни от несчастных случаев;
Льготное питание;
Профессиональное развитие и обучение;
Возможность занятия спортом.
Требования к опыту и знаниям:
Высшее образование;
Опыт работы в сфере электронной коммерции от 5-и лет;
Опыт управления функциейfull scope задач e-commerce от 3-х лет;
Опыт работы в сфере продаж и дистрибуции потребительских товаров;
Владение английским языком на уровне Intermediate;
Хорошие управленческие навыки;
Хорошие организаторские способности;
Отличные коммуникативные качества, умение работать с людьми и вести переговоры
Если Вас заинтересовала данная вакансия, просим направлять Ваше резюме на электронную почту recruitment@hrsolutions.ru В теме письма укажите название вакансии "Руководитель интернет-магазина"
Для наших партнёров – международного производственного концерна - мы
ищем профессионала на позицию Руководитель интернет-торговли.
Основные обязанности на позиции:
Управление площадкой интернет-торговли;
Выполнение установленных для торговой площадки месячных, квартальных и годовых планов
продаж;
Разработка бизнес-планов по развитию торговой площадки, отслеживание состояния рынка;
Разработка ценовой политики торговой площадки, обеспечивать ее реализацию и контроль;
Эффективная организация клиентского сервиса: стандарты работы колл-центра, службы
доставки, службы пост-клиентского сервиса;
Контроль функциональной и технической работы торговой площадки;
Управление и контроль торговой матрицы, управление стоками;
Подготовка годовых бюджетов торговой площадки и представление их на одобрение,
обеспечение надлежащего исполнения бюджетов;
Обеспечивать своевременный возврат дебиторской задолженности от партнеров;
Инициация и участие в разработке и внедрении новой функциональности торговой площадки.
Условия работы:
График работы: 5/2 с 9:00 до 17:30;
Развозка на комфортабельных автобусах из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области;
Добровольное медицинское страхование и страхование жизни от несчастных случаев;
Льготное питание;
Профессиональное развитие и обучение;
Возможность занятия спортом.
Требования к опыту и знаниям:
Высшее образование;
Опыт работы в сфере электронной коммерции от 5-и лет;
Опыт управления функциейfull scope задач e-commerce от 3-х лет;
Опыт работы в сфере продаж и дистрибуции потребительских товаров;
Владение английским языком на уровне Intermediate;
Хорошие управленческие навыки;
Хорошие организаторские способности;
Отличные коммуникативные качества, умение работать с людьми и вести переговоры
Если Вас заинтересовала данная вакансия, просим направлять Ваше резюме на электронную почту recruitment@hrsolutions.ru В теме письма укажите название вакансии "Руководитель интернет-магазина"
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