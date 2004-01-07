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Условия взаимовыгодных отношений с обычными магазинами
07/01/2004
Уважаемый Константин.Основным фактором выбора решения открытия магазина расходных материалов и канцтоваров-является профиль деятельности моей фирмы. То почему я думаю о том, что этот магазин "пойдёт"-это месторасположение "точки". Помещение находится на граници промзоны (со множеством офисов)и жилой зоны (школ и жилово фонда).Поэтому грамотная подборка расходки - "пойдёт". Вопрос только в том, что вкладывать Нормальные деньги в магазин не имею возможность, поэтому нужен товар под реализацию.
Уважаемый Константин.Основным фактором выбора решения открытия магазина расходных материалов и канцтоваров-является профиль деятельности моей фирмы. То почему я думаю о том, что этот магазин "пойдёт"-это месторасположение "точки". Помещение находится на граници промзоны (со множеством офисов)и жилой зоны (школ и жилово фонда).Поэтому грамотная подборка расходки - "пойдёт". Вопрос только в том, что вкладывать Нормальные деньги в магазин не имею возможность, поэтому нужен товар под реализацию.
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