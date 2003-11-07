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UNIX vc WINDOWS
07/11/2003
Дмитрий,
мы не давно сами стояли перед выбором платформы и ОС для веб сервера.
Начальство выбрало Win200, по причине что им проще файлы с диска на диск там копировать :)
А программистам щас приходится софт накопленный одами по Win оптимизировать
выбор - смотрите по ситуации, исходя из тех карт что у вас есть на руках.
Дмитрий,
мы не давно сами стояли перед выбором платформы и ОС для веб сервера.
Начальство выбрало Win200, по причине что им проще файлы с диска на диск там копировать :)
А программистам щас приходится софт накопленный одами по Win оптимизировать
выбор - смотрите по ситуации, исходя из тех карт что у вас есть на руках.
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